Đề xuất 3 trường hợp bắt buộc phải đổi tên đường phố, công trình công cộng

Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, việc thay đổi địa giới có thể làm phát sinh tình trạng trùng tên đường phố, gây khó khăn trong quản lý, giao dịch và xác định địa chỉ. Để xử lý những vấn đề này, dự thảo Nghị định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến đã đề xuất quy định cụ thể các trường hợp phải đổi tên, được xem xét đổi tên và nguyên tắc hạn chế đổi tên.

Ba trường hợp bắt buộc phải đổi tên

Theo Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo dự thảo Nghị định, đường phố, công trình công cộng đã được đặt tên thuộc một trong ba trường hợp sau thì phải đổi tên.

Thứ nhất, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thứ hai, người được đặt tên không phải là nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc địa phương, gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội.

Thứ ba, tên trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn nghiêm trọng trong quản lý, giao dịch hoặc xác định địa chỉ.

Bên cạnh ba trường hợp bắt buộc, dự thảo cũng quy định năm trường hợp được xem xét đổi tên đường phố, công trình công cộng.

Cụ thể, việc đổi tên được xem xét đối với những tên đã được đặt không đúng quy định của pháp luật tại thời điểm đặt tên; tên không còn phù hợp do thay đổi tính chất, chức năng hoặc phạm vi của công trình; tên không tương xứng rõ rệt với quy mô đường phố, công trình công cộng.

Ngoài ra, việc đổi tên có thể được xem xét để thống nhất tên gọi trên toàn tuyến khi nối dài, sáp nhập tuyến đường hoặc khi việc sắp xếp đơn vị hành chính làm phát sinh tên trùng trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã. Đối với những trường hợp đặc biệt khác vì lợi ích công cộng, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét, quyết định việc đổi tên theo quy định.

Không đổi tên những đường phố gắn với lịch sử, văn hóa, đời sống của nhân dân

Cùng với việc xác định các trường hợp phải đổi tên và được xem xét đổi tên, dự thảo cũng quy định không đổi tên đối với những đường phố, công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, địa phương và ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của Nhân dân qua nhiều thế hệ, trừ các trường hợp phải đổi tên hoặc được xem xét đổi tên theo quy định.

Khi đề xuất đổi tên, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét thận trọng và đánh giá tác động đối với người dân; tổ chức, doanh nghiệp; địa chỉ hành chính; giấy tờ, hồ sơ; cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin có liên quan.

Dự thảo đồng thời quy định không đổi tên đối với các trường hợp không được đổi tên theo quy định của pháp luật về đường bộ. Những nội dung này nhằm làm rõ căn cứ xem xét, quyết định đổi tên đường phố, công trình công cộng, đồng thời bảo đảm việc điều chỉnh tên gọi được thực hiện phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.