Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt danh mục tuyến đường, phố được sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích trông giữ phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất, danh mục gồm 272 tuyến đường, phố do thành phố quản lý theo phân cấp. Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng được giao chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục nhằm phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu tổ chức giao thông và công tác quản lý đô thị.

Nhu cầu đỗ xe trên các tuyến đường phố Hà Nội rất lớn.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng đề xuất quy định cụ thể đối với việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phục vụ trông giữ phương tiện. Theo đó, các điểm trông giữ xe phải ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, không sử dụng tiền mặt; đồng thời hỗ trợ tìm kiếm chỗ đỗ xe, lưu trữ, cung cấp và chia sẻ dữ liệu với cơ quan có thẩm quyền.

Đối với lòng đường, các điểm trông giữ phương tiện không được cắm cọc, chăng dây hoặc dựng rào chắn. Trường hợp tuyến đường đã bố trí nơi dừng, đỗ hoặc quy định các điểm đỗ phương tiện, xe phải dừng, đỗ đúng vị trí được bố trí. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện không quá 6 tháng mỗi lần.

Với khu vực vỉa hè, vị trí trông giữ phương tiện phải cách nút giao thông tối thiểu 10m, tính từ mép đường giao nhau. Việc bố trí phương tiện không được gây ảnh hưởng đến người đi bộ, đồng thời phải bảo đảm phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu 1,5m.

Các điểm trông giữ xe trên vỉa hè cũng không được cắm cọc, chăng dây, dựng rào chắn. Phương tiện phải được sắp xếp ngăn nắp, bảo đảm thông thoáng, thuận tiện cho người đi bộ và không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến.

Sở Xây dựng đề xuất các lực lượng liên ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện về trật tự, an toàn giao thông, phương án tổ chức giao thông và phương án sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trước khi triển khai.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 9,38 triệu phương tiện đang hoạt động trên địa bàn, chưa bao gồm phương tiện của các cơ quan Trung ương. Trong đó, thành phố quản lý hơn 8,19 triệu phương tiện, gồm khoảng 1,19 triệu ô tô và 7 triệu xe máy; bên cạnh đó, khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn.

Số lượng phương tiện tiếp tục tăng khoảng 4-5% mỗi năm, trong khi hạ tầng giao thông và không gian dành cho đỗ xe còn hạn chế. Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị hiện đạt 12,13%; diện tích đất dành cho giao thông tĩnh chỉ dưới 1%, thấp hơn nhiều so với các chỉ tiêu quy hoạch.

Đáng chú ý, không gian đỗ xe hiện mới đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu thực tế. Phần lớn phương tiện phải đỗ tạm trên lòng đường, vỉa hè, các khu đất trống, khu vực bệnh viện, trường học... gây áp lực lên hạ tầng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt 234 tuyến lòng đường do thành phố quản lý được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện. Tính đến tháng 11/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho 46 đơn vị tại 135/234 tuyến được phê duyệt, với tổng diện tích 37.803,5m2. Theo đánh giá của phía Sở Xây dựng, việc tổ chức trông giữ phương tiện theo danh mục được duyệt đã góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe tràn lan trên các tuyến đường, phố, vỉa hè.