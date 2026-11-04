Đề xuất 2 tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và ông Nguyễn Bá Thanh

Một góc đô thị trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Ngày 4/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã đi khảo sát thực tế một số tuyến đường được đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Theo Sở VH-TT&DL TP, qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện chưa có đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Để chủ động trong công tác đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, Sở đề xuất đưa tên hai danh nhân này vào Quỹ tên đường của thành phố trong thời gian tới.

Việc đặt tên được thực hiện theo Quỹ tên đường và tuân thủ Quy chế đặt, đổi tên đường, công trình công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND thành phố; đồng thời việc lựa chọn tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển quê hương, đất nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và nguyện vọng của Nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hạ tầng và quy hoạch phát triển đô thị, Sở VH-TT&DL TP đưa ra phương án đưa vào dự thảo hồ sơ Nghị quyết đặt tên đường năm 2026 đối với cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khảo sát thực tế các tuyến đường đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ảnh Danang.gov.vn.

Cụ thể, đề xuất đặt tên Phan Văn Khải cho tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ Cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, phường Điện Bàn Bắc). Tuyến đường này có chiều dài 5.720 m, mặt cắt rộng 33 m (vỉa hè mỗi bên 5 m). Đây là trục chính huyết mạch của thành phố, có quy mô lớn, vị trí quan trọng kết nối hướng trung tâm đô thị mới, bảo đảm tính hiện đại, lâu dài và tương xứng với tầm vóc, công lao của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đề xuất đặt tên Nguyễn Bá Thanh cho tuyến đường ĐT605, đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp đường ĐH 409 (địa phận xã Hòa Tiến, quê hương của ông Thanh). Tuyến đường có chiều dài 4.000 m, mặt cắt rộng 26 m (vỉa hè mỗi bên 5 m). Trên tuyến này hiện đã có đường mang tên Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tùng – cha ruột của cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.

Với đề xuất này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cơ bản thống nhất với định hướng lựa chọn, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ, báo cáo trình HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền.