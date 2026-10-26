Để vị ngọt không đánh đổi bằng sức khỏe tuổi học trò

Thói quen nhỏ, hệ lụy lớn

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại khu vực quanh cổng trường, không khó bắt gặp học sinh mua và sử dụng nước ngọt có ga, nước tăng lực. Với nhiều em, đây đơn giản là một thức uống giải khát, thậm chí được sử dụng thay nước lọc trong ngày. Điều đáng lo là đồ uống có đường thường cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Khi sử dụng thường xuyên, lượng đường dư thừa dễ tích tụ, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và sâu răng.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo hạn chế đồ uống có đường, nước ngọt có ga trong bữa ăn học đường bởi những sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe học sinh.

Nước ngọt có ga, nước tăng lực được nhiều học sinh lựa chọn sau giờ tan học. Ảnh: PV

Tại Hà Nội, kết quả điều tra hành vi nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm ở học sinh 13-17 tuổi năm 2022 cho thấy, dinh dưỡng không hợp lý, trong đó có việc sử dụng nhiều nước ngọt có ga, đồ ăn nhanh..., là một trong những yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân, béo phì của học sinh. Tỷ lệ thừa cân, béo phì trong nhóm được khảo sát là 12%.

Đáng chú ý, tác động của đồ uống có đường không chỉ nằm ở cân nặng. Việc sử dụng quá mức trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, bệnh tim mạch và các vấn đề răng miệng. Bộ Y tế dẫn số liệu cho thấy lượng tiêu thụ nước giải khát có đường tại Việt Nam đã tăng mạnh trong những năm qua, cho thấy đây không còn là câu chuyện của riêng mỗi gia đình.

Cần thay đổi từ những lựa chọn hằng ngày

Không thể quy mọi vấn đề sức khỏe của trẻ cho một lon nước ngọt. Điều cần cảnh báo là khi đồ uống có đường trở thành thói quen hằng ngày, trong khi trẻ ít vận động và chế độ ăn thiếu cân đối.

Vì vậy, thay vì chỉ cấm đoán, gia đình cần giúp trẻ hiểu rõ tác động của việc tiêu thụ quá nhiều đường, tạo thói quen uống nước lọc và lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Nhà trường cần tăng cường giáo dục dinh dưỡng, đồng thời kiểm soát các sản phẩm được bán trong và quanh khu vực trường học.

Hạn chế đồ uống có đường, tăng cường nước lọc và vận động là những thói quen cần được hình thành từ tuổi học đường. Ảnh: PV

Bảo vệ sức khỏe học sinh đôi khi bắt đầu từ một lựa chọn rất nhỏ: Không biến một lon nước ngọt thành thức uống hằng ngày. Khi gia đình, nhà trường và chính các em cùng thay đổi, vị ngọt của tuổi học trò sẽ không phải đánh đổi bằng những hệ lụy sức khỏe về sau.