Lễ hội Lam Kinh

Nguy cơ xói mòn giá trị

Môi trường giáo dục vốn được xem là môi trường chuẩn mực và an toàn, nơi thực hiện sứ mệnh cao cả “trăm năm trồng người”. Thế nhưng, bạo lực học đường, lối ứng xử thiếu văn hóa và nhiều “sự cố” liên quan đến thi cử những năm gần đây, đang gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp, xói mòn các chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong nhà trường.

Mới đây, báo chí và mạng xã hội liên tục đưa tin vụ việc hành hung cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học của một nam sinh lớp 12 (Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội); hay tại Trường Mầm non Hậu Lộc (Thanh Hóa), hai giáo viên có hành vi tát một trẻ ngay trong giờ học. Hai sự việc xảy ra ở hai bối cảnh và chủ thể khác nhau, nhưng cùng phơi bày một thực trạng đáng lo ngại, thậm chí là đáng báo động: Bạo lực xuất hiện ở nơi vốn để nuôi dưỡng tri thức, bồi dưỡng nhân cách và hun đúc tình yêu thương. Hậu quả để lại không chỉ là tổn thương thể xác và tinh thần cho những đối tượng chịu tác động của bạo lực; mà nó đang làm xói mòn niềm tin đối với giáo dục và làm băng hoại các giá trị tốt đẹp của tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, “Tiên học lễ - hậu học văn”. Đồng thời, nó cũng đặt ra một vấn đề rất đáng suy ngẫm đối với gia đình và toàn xã hội: Trách nhiệm trong giáo dục nhân cách, đạo đức và văn hóa làm người cho học sinh cũng chính là vì vận mệnh tương lai của đất nước.

Trong thực tiễn đời sống văn hóa - xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, các biểu hiện suy thoái văn hóa, đạo đức, lối sống, hành vi càng dễ được khuếch trương và do đó, cũng dễ gây ra những hiệu ứng không mong muốn. Đặc biệt, cũng trên môi trường số liên tục sản sinh ra những sản phẩm phản văn hóa, độc hại, lai căng, lệch chuẩn, trái thuần phong mỹ tục dân tộc... nhưng lại dễ dàng tác động đến nhận thức, hành vi của một bộ phận người dùng, nhất là giới trẻ. Bên cạnh đó là những bất cập, hạn chế trong quản lý, đầu tư cho các thiết chế, sản phẩm văn hóa chất lượng, có tính hấp dẫn, lan tỏa và khả năng định hướng thị hiếu thẩm mỹ công chúng. Ngoài ra, những đứt gãy trong trao truyền các giá trị văn hóa, hay sự biến tướng, thương mại hóa nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng là những nguy cơ làm mai một, xói mòn văn hóa...

Từ sớm, Đảng ta đã nhìn nhận thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Trong đó nhấn mạnh hạn chế lớn nhất trong xây dựng con người những năm qua là sự suy thoái về tư tưởng, xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân. Trong khi đó, các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự, an toàn xã hội. Lối sống thiếu lý tưởng, hoài bão, thiếu ý chí phấn đấu có phần gia tăng trong thế hệ trẻ...

Có thể nói, sự xuống cấp, xói mòn của văn hóa không chỉ biểu hiện ở những di sản bị mai một, lãng quên; mà đáng sợ hơn chính là sự xói mòn của những giá trị làm người. Khi đạo đức, nhân cách và các hệ giá trị con người không được coi trọng để giáo dục và vun đắp, thì hậu quả không chỉ là sự lệch lạc về nhân cách, mà là sự suy thoái của những giá trị căn bản đã và đang cố kết nên cộng đồng, dân tộc. Do đó, chấn hưng văn hóa không chỉ là ngăn chặn lệch chuẩn, mà là xác lập các hệ giá trị và kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh.

Kiến tạo hệ giá trị tốt đẹp

Chấn hưng văn hóa là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Do đó, cùng với các giải pháp về nguồn lực, con người hay cơ chế chính sách... thì việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam dựa trên cơ sở hệ giá trị gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược.

Hệ giá trị quốc gia – với các giá trị cốt lõi là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc – sẽ là “kim chỉ nam” định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong khi đó, hệ giá trị văn hóa – với các giá trị cốt lõi là dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học – sẽ tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Còn hệ giá trị gia đình – với các giá trị cốt lõi là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh – sẽ là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên.

Bên cạnh các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam lấy yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo là những yếu tố cốt lõi. Đây là sự kết tinh các giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi như yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.

Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. Khi các giá trị này trở nên ngày càng bền vững, sẽ tạo ra tấm khiên vững chắc chống lại các tác động không mong muốn từ các yếu tố phản văn hóa; và là “bộ lọc” giúp loại bỏ những thói hư tật xấu đang ăn mòn đạo đức và văn hóa xã hội; đồng thời, tiếp tục vun đắp và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc.

Mahatma Gandhi (nhà chính trị và lãnh đạo tinh thần người Ấn Độ) đã đưa ra một nhận định sâu sắc: “Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn của nhân dân”. Bởi suy cho cùng, chủ thể sáng tạo nên văn hóa là con người và đến lượt nó, văn hóa lại trở thành cái “mỏ neo” níu giữ trái tim và tâm hồn con người với nguồn cội. Cho nên, chấn hưng và phát triển văn hóa, trước hết phải do con người và vì con người.