Nghi lễ rước nước trên sông Hoàng Long trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư năm 2026. Ảnh: Minh Quang

Năm nay, ngày 24/11 mang ý nghĩa quan trọng, khi lần đầu tiên cả nước chính thức kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam - một ngày lễ mà người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo tinh thần thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Ngày nghỉ lễ mang một ý nghĩa sâu sắc: Nhà nước đang chủ động giải phóng quỹ thời gian cho nhân dân, tạo điều kiện để mỗi người nâng cao khả năng thụ hưởng, thực hành lối sống văn minh và chạm sâu vào các giá trị di sản, văn hóa của dân tộc.

Nhìn về dòng chảy lịch sử, ngày này 80 năm trước tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời căn dặn bất hủ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, không ngừng hoàn thiện thể chế và ban hành nhiều chiến lược phát triển văn hóa toàn diện. Chủ trương ấy tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình kế thừa, cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, tạo một hành lang pháp lý vững chắc và toàn diện.

Điểm nhấn quan trọng là sự nhất quán từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 định hướng đưa Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững dựa trên dòng chảy văn hóa - lịch sử. Tầm nhìn chiến lược này được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 07-NQ/ TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về “Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch hành động: Kế hoạch số 120/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Kế hoạch số 269/KH-UBND và Kế hoạch số 240/KH-UBND triển khai các chủ trương về phát triển văn hóa. Hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ là sự khẳng định mạnh mẽ: Thể chế mở đường, hành lang pháp lý thông suốt để văn hóa tự tin bước vào mọi mặt của đời sống.

Bên cạnh việc khơi thông mạch nguồn thể chế, Ninh Bình sở hữu một tài nguyên văn hóa, giá trị tinh thần vô giá: đặc trưng văn hóa độc đáo của vùng đất địa linh nhân kiệt được trao truyền qua hàng nghìn năm lịch sử luôn được các thế hệ người dân Ninh Bình gìn giữ, kế thừa trọn vẹn và phát huy trong thời đại mới.

Để bản sắc ấy tiếp tục được bảo tồn, phát huy, tỉnh đã đầu tư nguồn lực, tạo dựng một hệ thống hạ tầng văn hóa vững chắc. Đến nay, tỉnh tiệm cận mục tiêu 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn. Cuộc cách mạng số hóa di sản phi vật thể bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (VR) đang xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, đưa kho tàng hơn 5.000 di tích (trong đó có 1 Di sản thế giới Tràng An, 8 di tích quốc gia đặc biệt và 33 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) đến gần hơn với người dân.

Khi Đảng và chính quyền đã hoàn thành xuất sắc vai trò “kiến tạo”, mở đường bằng thể chế, xây dựng hạ tầng đồng bộ, và văn hóa đang nuôi sống chúng ta hằng ngày thì mắt xích cuối cùng, cũng là mắt xích quyết định thành bại, chính là mỗi người dân hãy tự biến nó thành nhu cầu sống của chính mình.

Nếu người dân vẫn giữ tư duy xem văn hóa là việc của chính quyền hay ngành dọc, thì hệ thống nhà văn hóa khang trang vẫn sẽ rơi vào cảnh “cửa đóng then cài”. Văn hóa chỉ thực sự sống khi nó chuyển hóa từ nghĩa vụ, phong trào thi đua cơ học thành sự khát khao tự thân của mỗi cá nhân, dựa trên niềm tự hào về mạch nguồn di sản nghìn năm mà cha ông để lại.

Kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm nay là dịp mỗi người dân Ninh Bình cùng nhìn lại và tự bồi đắp, nâng cao ý thức văn hóa của bản thân. Với sức mạnh của thể chế thúc đẩy, dòng chảy lịch sử nghìn năm truyền cảm hứng và sinh kế từ nguồn lực văn hóa làm điểm tựa để mỗi người dân xem việc sống văn minh, yêu di sản là nhu cầu tự thân để hoàn thiện nhân cách. Đây cũng chính là động lực để văn hóa thực sự bứt phá trở thành nguồn lực nội sinh, đưa Ninh Bình phát triển toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại.