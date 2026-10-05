Để văn hóa trở thành động lực trực tiếp cho phát triển

Chiều 5.10, tạiHà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị ấy thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Đây cũng chính là vấn đề trung tâm mà Hội thảo quốc gia lần này mong muốn đặt ra để cùng trao đổi, làm rõ.

Một điểm có ý nghĩa của Hội thảo là sự phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Công an. Sự phối hợp này thể hiện cách tiếp cận rộng hơn đối với văn hóa: văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, xây dựng môi trường xã hội, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng thông tin tại họp báo

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng, cần xây dựng văn hóa tuân thủ, để việc tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ xuất phát từ yêu cầu quản lý mà trở thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm xã hội của mỗi người.

Đồng thời, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới, vấn đề an ninh văn hóa cũng đặt ra ngày càng rõ nét.

"Chúng ta phải vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia; vừa giữ gìn bản sắc, bảo vệ các giá trị nền tảng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao sức đề kháng của xã hội trước những tác động tiêu cực.

Có thể nói, văn hóa, phát triển và an ninh có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Một nền văn hóa mạnh góp phần tạo nên một xã hội có kỷ cương, có sức đề kháng và có năng lực sáng tạo; đồng thời, một môi trường an toàn, ổn định là điều kiện quan trọng để văn hóa phát triển và các giá trị tốt đẹp được lan tỏa.

Hội thảo lần này vì vậy mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn nguồn lực văn hóa Việt Nam; những điểm nghẽn về thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện; từ đó đề xuất các giải pháp để phát huy giá trị văn hóa thành nguồn lực thực sự cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng bày tỏ.

Định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, cho biết Hội thảo tập trung làm rõ quan niệm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa được xác định trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, Hội thảo hướng tới cụ thể hóa việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Hội thảo cũng nhằm làm rõ và triển khai nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Trung tướng Phan Xuân Tuy, một trọng tâm của Hội thảo là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa, siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chia sẻ tại họp báo

Trung tướng Phan Xuân Tuy cũng cho biết, Hội thảo hướng đến làm rõ quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó tiếp tục tạo đà phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững đất nước, nhất là trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, với quy mô hội thảo khoa học cấp quốc gia, sự kiện được kỳ vọng tạo diễn đàn khoa học gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa cơ quan tham mưu chiến lược, hoạch định và tổ chức giám sát thực hiện chính sách, pháp luật với cơ quan nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ của Đảng.

Hội thảo cũng là dịp để Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Bộ Công an tăng cường trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn, nhất là các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, bảo vệ an ninh quốc gia, tư tưởng và văn hóa.

Qua đó, nhận diện rõ hơn những giá trị, nguồn lực cần phát huy; những điểm nghẽn cần tháo gỡ, nhất là về thể chế, pháp luật; đồng thời nhận diện những thách thức trong quá trình siết chặt và nâng cao kỷ luật thực thi.

Trung tướng Phan Xuân Tuy nhấn mạnh yêu cầu đúc rút những bài học kinh nghiệm để phát huy toàn diện giá trị con người Việt Nam, không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn trở thành sức mạnh mềm, một trụ cột và động lực mới cho phát triển đất nước, hướng đến mục tiêu phát triển bằng văn hóa.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10.10.2026 tại Nhà Quốc hội.