Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa vượt ra ngoài một sự kiện kỷ niệm. Đó là sự khẳng định văn hóa phải trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho phát triển bền vững

Có một khoảnh khắc rất đẹp sau những chương trình nghệ thuật: Ánh đèn sân khấu đã tắt nhưng giai điệu vẫn được người xem ngân nga trên đường về. Văn hóa cũng cần có sức sống như thế.

Ngày hội chỉ thực sự thành công khi cảm xúc không khép lại cùng buổi lễ; khi một cuốn sách được mở ra, một di sản được tìm hiểu, một thói quen ứng xử đẹp được hình thành. Điều đáng mong đợi ở ngày 24/11 không chỉ là sự rực rỡ của lễ hội, mà còn là những chuyển động bền bỉ trong cả năm.

80 năm trước, giữa bộn bề thử thách của đất nước vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt văn hóa vào vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” gửi gắm niềm tin vào khả năng văn hóa nâng đỡ con người, quy tụ sức mạnh dân tộc và dẫn dắt tương lai. Trong gian khó, lòng yêu nước, tình nghĩa đồng bào và khát vọng độc lập làm nên sức bền Việt Nam. Hôm nay, những giá trị ấy cần được tiếp nối bằng bản lĩnh tự chủ, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, có ý nghĩa vượt ra ngoài một sự kiện kỷ niệm. Đó là sự khẳng định văn hóa phải trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho phát triển bền vững. Nhưng chủ trương chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành cơ hội để người dân tiếp cận, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng. Đời sống hằng ngày mới là nơi kiểm chứng sức sống của một chính sách văn hóa.

Khi được tham gia sáng tạo, mỗi người sẽ gìn giữ văn hóa không phải vì một lời vận động, mà bởi tìm thấy trong đó ký ức, niềm vui và trách nhiệm của chính mình. Sức sống văn hóa không thể chỉ đến từ những sân khấu lớn, mà phải bắt đầu từ từng cộng đồng nhỏ. Ảnh: N.Lộc

Thật vui khi concert, phim Việt, lễ hội và không gian sáng tạo đang thu hút đông đảo công chúng. Đó là một đời sống văn hóa giàu sinh khí. Nhưng đằng sau lượt xem, doanh thu hay lượng khách, cần hỏi thêm: Sau sự kiện, điều gì còn ở lại? Một chương trình nghệ thuật có nuôi dưỡng tình yêu cái đẹp? Một lễ hội có giúp cộng đồng thêm tự hào và sống tốt hơn từ di sản? Một sản phẩm sáng tạo có mang lại sinh kế xứng đáng cho người làm nghề? Những câu hỏi ấy giúp nhìn sâu hơn vào chất lượng phát triển văn hóa.

Muốn văn hóa ở lại, người dân phải là chủ thể, không chỉ là khán giả. Người cao tuổi trao truyền ký ức; nghệ nhân hướng dẫn lớp trẻ thực hành di sản; học sinh kể câu chuyện quê hương qua tranh vẽ, phim ngắn hay công nghệ số; cư dân cùng gây dựng thư viện và câu lạc bộ nghệ thuật.

Khi được tham gia sáng tạo, mỗi người sẽ gìn giữ văn hóa không phải vì một lời vận động, mà bởi tìm thấy trong đó ký ức, niềm vui và trách nhiệm của chính mình. Sức sống văn hóa không thể chỉ đến từ những sân khấu lớn, mà phải bắt đầu từ từng cộng đồng nhỏ.

Cũng cần nhìn đầu tư cho văn hóa bằng thước đo gần gũi hơn với con người. Một bảo tàng đáng quý khi trẻ em muốn quay trở lại. Một nhà văn hóa có ý nghĩa khi thường xuyên có tiếng hát, tiếng cười. Một thư viện thực sự sống khi sách đến được với người đọc ở cả vùng sâu, vùng xa. Quyền thụ hưởng văn hóa không thể phụ thuộc quá nhiều vào nơi cư trú hay điều kiện kinh tế. Chúng ta cần những thiết chế mở cửa, chương trình nghệ thuật đến với cơ sở và không gian công cộng nơi mọi người đều được chào đón.

Làm sao để văn hóa được sống trong đời sống hằng ngày, đó là điều trăn trở của bao thế hệ người làm văn hóa. Ảnh: N.Lộc

PGS,TS. Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) được tổ chức lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Trần Huấn

Để văn hóa phát triển bền vững, phải chăm lo cho người trực tiếp tạo ra giá trị. Nghệ sĩ cần môi trường sáng tạo; nghệ nhân cần điều kiện truyền nghề và sống được bằng nghề; doanh nghiệp văn hóa cần thể chế thuận lợi, thị trường lành mạnh và sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Công nghệ, kể cả trí tuệ nhân tạo, có thể giúp những câu chuyện Việt Nam đi xa hơn, nhưng không thay thế được chiều sâu văn hóa và tâm hồn người sáng tạo. Công nghiệp văn hóa chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi bản sắc gặp được tài năng, đổi mới và khả năng chinh phục công chúng.

Ngày 24/11 là lời hẹn với lịch sử và tương lai. Mong rằng sau những chương trình giàu cảm xúc, chúng ta có thêm những bảo tàng gần người dân, sân khấu sáng đèn, làng nghề đầy sức sống và không gian sáng tạo rộng mở. Tầm vóc của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm trong ký ức về một ngày hội lớn, mà ở những gì được đánh thức và tiếp tục nảy nở từ ngày ấy.

Sâu xa hơn, văn hóa còn là lời nói tử tế, sự tôn trọng con người và trách nhiệm với cộng đồng. Văn hóa chỉ thật sự soi đường khi trở thành ánh sáng trong cuộc sống mỗi ngày.

Thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chính phủ đang xây dựng Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa (theo trình tự, thủ tục rút gọn) để tạo hành lang pháp lý, khơi thông nguồn lực, phát huy tiềm năng và lợi thế của văn hóa, đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Dự án Luật đã được trình Quốc hội khóa XVI xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, với nhiều nội dung quan trọng và sẽ tiếp tục được thảo luận kỹ lưỡng để hoàn thiện.