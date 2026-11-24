Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa được các thế hệ người Việt Nam bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, còn là sự khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước. Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để cộng đồng nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Ngày tôn vinh văn hóa Việt

Cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ, những nhà văn hóa tinh hoa từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam đã có mặt tại Thủ đô để “hiến kế” xây dựng nền văn hóa mới. Tại Hội nghị lịch sử ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Người chỉ rõ rằng, trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề phải được coi trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế - xã hội và văn hóa; nền văn hóa mới phải lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Lời hiệu triệu ấy đã khẳng định 3 nguyên tắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 “Dân tộc hóa, Đại chúng hóa, Khoa học hóa” là để văn hóa thực sự trở thành một mặt trận phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ là một sự kiện quan trọng của đời sống văn hóa nước nhà, còn thể hiện tầm nhìn chiến lược về xây dựng một nền văn hóa mới, lấy độc lập dân tộc, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, ý chí tự cường và khát vọng tự do, hạnh phúc của nhân dân làm nền tảng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh, văn hóa Việt Nam là thành quả của hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự kết tinh những giá trị nhân văn, hun đúc tâm hồn, khí phách, bản lĩnh và cốt cách con người Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh một chân lý bất diệt: mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ, rực rỡ và vươn tầm đều gắn liền mật thiết với sự phát triển đỉnh cao của văn hóa. Bởi vậy, phát triển văn hóa cũng chính là phát huy những giá trị đã làm nên sức sống và bản sắc của dân tộc.

Sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã kế thừa và phát triển đường lối, chủ trương về văn hóa của Đảng, đã đưa ra một tuyên ngôn chính trị - văn hóa mang tính thời đại: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn và đặc biệt, văn hóa nay đã trở thành “trụ cột” và “hệ điều tiết” cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới, trở thành “sức mạnh mềm” của quốc gia. Thể chế hóa tầm nhìn vĩ mô đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16, chính thức xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, việc xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa; khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước. Đây là dịp để mỗi người dân nhìn nhận sâu sắc hơn rằng, văn hóa không chỉ hiện diện trong các di sản, lễ hội, tác phẩm nghệ thuật hay những công trình kiến trúc, mà còn hiện diện trong lối sống, đạo đức, nhân cách, ứng xử, trong tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân để văn hóa đi vào đời sống, để mỗi người dân được tiếp cận, thụ hưởng và sáng tạo các giá trị văn hóa; để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam. Ảnh tư liệu: Phương Lan/TTXVN

Đồng quan điểm, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Ngày này gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập đường lối văn hóa của đất nước sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Đảng và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Từ hội nghị lịch sử đó, vai trò của văn hóa ngày càng được nhận thức đầy đủ hơn, không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực, nguồn lực và hệ điều tiết cho sự phát triển của đất nước.

Để Ngày Văn hóa hiện diện trong đời sống

Việc xác lập một Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, nhưng để ngày này thực sự đi vào đời sống, cần có những hành động cụ thể, thường xuyên. Văn hóa không chỉ sôi động trong một ngày hội, cũng không chỉ được đo đếm bằng số lượng chương trình hay quy mô các hoạt động tổ chức, giá trị thực sự của Ngày Văn hóa Việt Nam là phải được nhìn thấy trong sự chuyển biến của đời sống, trong nhận thức, hành vi và cách ứng xử của mỗi người.

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: Ngày Văn hóa Việt Nam trước hết là một dịp để chúng ta nhìn lại, để tự hào và tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Giá trị lớn nhất của ngày 24/11 là kiến tạo điểm hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và sáng tạo, giữa niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển. Đây không chỉ là ngày nhắc nhớ về những gì cha ông để lại, mà còn là dịp khơi dậy trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc tiếp nối, làm giàu thêm các giá trị văn hóa Việt Nam và đưa những giá trị ấy đi xa hơn trong thế giới đương đại.

Theo Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, văn hóa là tài sản chung của dân tộc, đồng thời cũng là thực hành hằng ngày của toàn dân. Vì vậy, tổ chức các sự kiện trong Ngày Văn hóa chỉ thực sự thành công khi người già, người trẻ, các gia đình, các nhóm xã hội khác nhau đều thấy mình có phần trong đó, đều muốn hưởng ứng và trực tiếp tham gia.

Để làm được điều đó, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm, tạo cơ chế để người dân hiến kế, cùng thiết kế hoạt động và chủ động, tự nguyện tham gia; từ đó mới xây dựng được những nội dung phù hợp với từng nhóm công chúng. Ngày Văn hóa không thể chỉ sôi động ở quảng trường hay trung tâm đô thị, mà phải đi vào từng gia đình, từng cộng đồng và từng không gian sống của người dân.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cũng lưu ý rằng, muốn văn hóa trở thành sức mạnh mềm, trước hết văn hóa phải hiện diện trong chính cách chúng ta sống. Không thể nói đến một quốc gia văn hóa nếu những biểu hiện lệch chuẩn, ứng xử thiếu kiềm chế, sự vô cảm, thói hư, tật xấu cùng những vấn đề xã hội nảy sinh trong đời sống hằng ngày chưa được điều chỉnh từ chính nền tảng văn hóa và chuẩn mực cộng đồng.

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân các xã, phường cùng tham gia Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần nhấn mạnh thêm các nội dung thực hành văn hóa. Đó có thể là cùng làm sạch khu phố, ứng xử văn minh nơi công cộng, dành thời gian cho gia đình, tôn trọng người khác khi tranh luận trên mạng, hạn chế lời nói và hành vi bạo lực. Một Ngày Văn hóa mà chương trình nghệ thuật rất nhiều, nhưng rác vẫn bị vứt xuống đường, người vẫn chen lấn, to tiếng, bạo lực, ứng xử thiếu chuẩn mực ngoài đời và trên không gian mạng thì ý nghĩa sẽ bị giảm sút đáng kể...

“Văn hóa không chỉ để trình diễn, mà phải trở thành chuẩn mực, giá trị, nhận thức, hành vi và nếp sống. Vì thế, tôi mong 24/11 không phải là một ngày Nhà nước làm văn hóa cho người dân, mà là một ngày Nhà nước tạo điều kiện để toàn dân cùng làm nên văn hóa”, Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh bày tỏ.

Đối với việc người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương ngày 24/11, Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng, ý nghĩa của chính sách này không chỉ nằm ở việc người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương, mà ở chỗ Nhà nước đã dành riêng một ngày, một quỹ thời gian xã hội để khuyến khích người dân thụ hưởng và thực hành văn hóa. Vì vậy, ngày nghỉ ấy cần được sử dụng đúng với tinh thần của nó: để mỗi người có thêm cơ hội đến với sách, nghệ thuật, di sản, gia đình, cộng đồng và những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, điều quan trọng hiện nay là làm thế nào để Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở ý nghĩa kỷ niệm mà thực sự đi vào đời sống, trở thành dịp để người dân được tham gia, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. Đây không phải là ngày dành riêng cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, mà là ngày của toàn thể nhân dân, của mỗi gia đình và cộng đồng. Mỗi năm, khi ngày 24/11 đến, mỗi người Việt Nam có thêm dịp nhìn lại, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy những giá trị ấy.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam có sức lan tỏa và thấm sâu vào đời sống xã hội, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ cho rằng, cần tổ chức những hoạt động thiết thực, gần gũi, tạo cơ hội để đông đảo người dân cùng tham gia, để văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn được đưa đến gần hơn với công chúng, góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm chung trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển.