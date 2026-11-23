Tôi nghĩ sức mạnh của văn hóa nằm ở khả năng ấy. Nếu khoa học khai mở tri thức về tự nhiên, thì văn học, nghệ thuật giúp chúng ta nhận ra cái thiện, cái đẹp và tình yêu thương. Một tác phẩm có giá trị không chỉ kể lại quá khứ; nó còn đặt vào lòng người câu hỏi phải sống thế nào cho xứng đáng. Nghệ thuật đặc biệt góp phần bồi đắp cái thiện, cái đẹp trong giáo dục.

Những suy nghĩ ấy càng có ý nghĩa khi chúng ta đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, 24/11/2026, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Từ tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới là hành trình dài, nhưng có điều không thay đổi: văn hóa phải vì con người, làm cho con người sống nhân ái, có trách nhiệm và khát vọng.

Nghệ nhân các phường rối diễu hành chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Viết Thành/ HNM

Là người nhiều năm nghiên cứu và tham gia xây dựng chính sách văn hóa, điều khiến tôi quan tâm không chỉ là chúng ta nói về văn hóa sâu sắc đến đâu, mà là đã tạo điều kiện gì để văn hóa đi vào cuộc sống. Một bộ phim hay cần được làm ra, nhưng cũng cần đến được với học sinh vùng xa; một nghệ sĩ tài năng cần được tôn vinh, nhưng trước hết phải có cơ hội sáng tạo và sống bằng nghề. Điều ấy cần chính sách cụ thể.

Bởi vậy, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Nghị quyết xác lập ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương; bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm; đồng thời có cơ chế hỗ trợ sáng tạo và thí điểm quỹ văn hóa, nghệ thuật. Đó không chỉ là sự ghi nhận vị trí của văn hóa, mà còn là cam kết về thời gian, nguồn lực và điều kiện phát triển.

Tại Kỳ họp thứ Hai, ngày 21/11/2026, Quốc hội khóa XVI thông qua hai văn bản quan trọng. Trước hết là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật: Thể dục, thể thao; Du lịch; Thư viện; Điện ảnh; Di sản văn hóa; Quảng cáo; Báo chí. Việc sửa đổi đồng thời nhiều luật thể hiện quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động văn hóa và sáng tạo.

Tôi chú ý đến những điều chỉnh liên quan đến điện ảnh, thư viện và di sản. Hoàn thiện quy định về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, phổ biến phim trên không gian mạng, tăng tính chủ động cho thư viện và địa phương trong bảo vệ di sản sẽ tác động đến cơ hội sáng tạo và tiếp cận tác phẩm. Câu chuyện những cô gái Đồng Lộc nhắc chúng ta rằng ký ức lịch sử cần được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật của mỗi thế hệ. Muốn có thêm những tác phẩm như thế, không thể chỉ trông chờ vào tâm huyết của nghệ sĩ.

Văn bản thứ hai là Nghị quyết số 59/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Nghị quyết tạo điều kiện huy động đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm kết hợp văn hóa, nghệ thuật, giải trí và những mô hình mới. Tôi nhìn thấy cơ hội chuyển hóa di sản, ký ức lịch sử và bản sắc địa phương thành trải nghiệm, việc làm, sinh kế, để người dân không chỉ gìn giữ văn hóa mà còn được hưởng lợi từ những giá trị mình gìn giữ.

Nhưng văn hóa không thể chỉ là nguyên liệu để khai thác kinh tế. Một địa chỉ lịch sử như Ngã ba Đồng Lộc có thể trở thành điểm đến giàu ý nghĩa, song mọi hoạt động phải bắt đầu từ sự tôn trọng ký ức và những con người đã làm nên lịch sử. Phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn, chia sẻ lợi ích với cộng đồng, gìn giữ phẩm giá của di sản. Khi đó, hiệu quả kinh tế và giá trị nhân văn mới nâng đỡ nhau.

Đại biểu tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam tại Nam Sudan. Ảnh: CGGHBVN

Nhìn ba văn bản trong cùng dòng chảy, có thể thấy bước tiến của tư duy thể chế: văn hóa vừa là quyền được hưởng thụ, vừa là không gian sáng tạo, vừa là nguồn lực phát triển. Nhưng luật, nghị quyết chỉ có ý nghĩa khi đi vào từng thư viện, rạp phim, nhà văn hóa, làng nghề và điểm du lịch; khi người lao động có thêm cơ hội tham gia sinh hoạt văn hóa, nghệ sĩ có môi trường làm nghề tốt hơn, trẻ em và người ở vùng khó khăn không đứng ngoài thành quả ấy.

Điều đó đặt ra trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát. Nguồn lực văn hóa phải đến đúng nơi; thiết chế phải có hoạt động thường xuyên; ưu đãi phải khuyến khích sáng tạo thực chất. Không thể chỉ đo kết quả bằng số công trình, lễ hội hay lượng khách du lịch, mà cần nhìn vào chất lượng đời sống tinh thần, mức độ tham gia và sự hài lòng của người dân.

Công nghệ càng phát triển, chúng ta càng cần điểm tựa để không đánh mất phương hướng. Tôi nghĩ đến những cô gái Đồng Lộc và câu chuyện nghệ thuật giữ lại cho hôm nay. Giá trị của bộ phim không kết thúc khi màn ảnh tối đi; nó sống tiếp trong lòng biết ơn và cách ứng xử của người xem. Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên cũng vậy: điều quan trọng không chỉ là những hoạt động ngày 24/11, mà là chúng ta làm gì trong 364 ngày còn lại để mỗi người được sống gần hơn với cái thiện, cái đẹp và tình yêu thương. Đó mới là sức mạnh nội sinh của một đất nước hùng cường.