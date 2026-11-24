Ngược dòng lịch sử, thấy rõ: Ngay từ Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ nhất họp ngày 24/11/1946 tại Hà Nội, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Xây dựng nền văn hoá mới của nước nhà phải lấy hạnh phúc của đồng bào, dân tộc làm cơ sở”... “Công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 trụ cột phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá”… Văn hóa vừa là một trụ cột, một nền tảng quan trọng có ý nghĩa sống còn.

Các liền anh, liền chị tại Liên hoan ca đối đáp quan họ do UBND phường Vân Hà tổ chức. Ảnh: Việt Hưng

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, 80 năm qua, cho dù trong khó khăn hay thuận lợi, đất nước ta, trong đó có thành phố Bắc Ninh đã nỗ lực không ngừng. Một trong những điểm nhấn của Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 3 về văn hoá diễn ra ngày 24/11/2021 tại Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định văn hóa là 1 trong 4 trụ cột.

Hai hội nghị lần trước diễn ra ngày 24/11/1946 và từ ngày 16 đến 20/7/1948 trong hoàn cảnh đất nước vừa giành độc lập, nguy cơ thực dân Pháp xâm lăng trở lại và trong gian khổ của cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ. Hội nghị lần thứ ba cách hội nghị lần thứ nhất 75 năm, đất nước trải qua chiến tranh mất mát, nghèo khó rồi đi lên cường thịnh, hội nhập quốc tế. Nhìn lại, văn hoá vẫn phải được bàn đến và luôn phải thực hiện tốt bởi những điều căn bản của một đất nước chính là văn hoá. Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ 3 tiếp tục xác định văn hoá là trụ cột, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”; là ánh sáng soi đường cũng như những mục tiêu và định hướng lớn của đất nước đối với hoạt động văn hoá…

Thực hiện những chủ trương về phát triển văn hoá thực chất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu phải có những hành động và việc làm cụ thể… Văn hoá thực chất là cuộc sống, vừa có bản sắc riêng ở cả vi mô và vĩ mô, lại là hồn cốt của mỗi dân tộc, cộng đồng và của một đất nước. Thiết chế văn hoá kiến tạo những nội dung căn bản nhất của đời sống văn hoá. Trên cơ sở xây dựng một nền văn hoá dân chủ, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta đã chỉ ra và dẫn dắt dân tộc đi theo hành trình văn hoá và được soi sáng bằng Đề cương văn hóa 1943.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chúng ta cùng một lần nữa tìm hiểu cốt lõi của sức mạnh trụ cột của Văn hóa. Văn hoá và con người là hai khái niệm không tách rời nhau. Văn hoá và con người xuất hiện và phát triển song hành. Dạng tinh thần như tập quán sinh hoạt, ngôn ngữ, tư tưởng… là văn hoá. Chính từ cách hiểu rộng này nên văn hoá từ lâu đã trở thành đối tượng của khoa học - khoa học nghiên cứu về văn hoá, coi văn hoá là kết quả của đời sống, là những giá trị, những truyền thống, chuẩn mực, tư tưởng… mà con người đã sáng tạo ra. Con người xuất hiện khi nào thì văn hoá xuất hiện khi ấy.

Lịch sử loài người chứng minh con người là chủ thể sáng tạo ra văn hoá, đồng thời chính con người là sản phẩm của văn hoá. Một trong những giá trị do con người tạo ra chính là bản thân con người có văn hoá. Văn hoá và xã hội là một mối quan hệ thống nhất trong đa dạng... Văn hoá và tự nhiên được hiểu rằng tự nhiên có trước và chính tự nhiên quy định văn hoá, nói cách khác, không có tự nhiên sẽ không có văn hoá.

Chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An. Ảnh: Việt Hưng

Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ 3 được Đảng, Nhà nước ta tổ chức ngày 24/11/2021 chẳng những nằm trong chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng mà còn nhắc nhớ những gì mà đất nước đã làm cho nền văn hoá mới; khơi dậy niềm tự hào và xác định đường đi tới…

Nhìn vào sâu thẳm của nội dung đưa ra và bàn thảo tại hội nghị, chúng ta thấy rõ: Thứ nhất, tiếp tục khẳng định văn hoá vừa là trụ cột, vừa là nền tảng phát triển xã hội, là mục tiêu, động lực để gìn giữ độc lập, xây dựng đất nước. Như vậy, nếu nơi nào, ai đó lãng quên hoặc nhận thức không đúng điều này, không cư xử với văn hoá đúng với vị trí là thiếu sót, có tội với lịch sử, dân tộc, đất nước.

Thứ hai, tập trung, huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo cơ hội để mọi công dân được phát triển các năng lực sáng tạo; xây dựng văn hoá trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt; xây dựng đời sống văn hoá trong mọi thực thể của cộng đồng.

Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội để xây dựng môi trường văn hoá bản sắc và bền vững, trở thành nhân tố thúc đẩy giá trị lành mạnh của văn hoá. Khi nền tảng văn hoá được hình thành tự nhiên, nhiệm vụ phát triển văn hoá được thường trực, ý thức cộng đồng về văn hoá được phát huy thì những hành vi, biểu hiện phi văn hoá sẽ bị đẩy lùi, nội sinh văn hoá sẽ phát triển.

Thứ ba, thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 1945 với việc đầu tư các nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đột phá nhằm phát huy vai trò của trụ cột văn hoá, song hành cùng trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội thực chất, căn cơ và bền vững. Trong đó, quan điểm chỉ đạo là coi trọng đổi mới sáng tạo nhằm khuyến khích, phát huy các nguồn tài nguyên văn hoá, năng lực sáng tạo của Nhân dân, văn nghệ sĩ, nhà báo để ngày càng có nhiều tác phẩm văn hoá, văn học, nghệ thuật có giá trị góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam. Tôn trọng sự sáng tạo nghệ thuật, lao động nghệ thuật theo đặc thù để có chính sách phù hợp nhằm khích lệ, động viên cống hiến của văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm sống mãi với thời gian…

Văn hoá phát huy sức mạnh của mình thông qua hoạt động của con người và của toàn xã hội. Bác Hồ dạy: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Xuân hơn 50 năm trước - Bài ca Xuân 71, đã viết: “Ta sẽ khai những mỏ dầu, mỏ săt/ Đóng những con tầu đi khắp đại dương/ Nhưng phải luyện những con người đẹp nhất/ Biết căm thù và biết yêu thương.

Vì thế: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, chỉ có thể thực hiện được trong văn hoá. Là một trong 4 trụ cột, nhưng kinh tế, chính trị trong hoạt động văn hoá lại không hề nhỏ. Chính vì vậy, phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, du lịch có trọng tâm, gắn kết với nội dung bảo tồn truyền thống có trọng tâm, trọng điểm sẽ phát huy mạnh mẽ thế mạnh của văn hoá. Cuối cùng, bước đi tới của đất nước cho trụ cột văn hoá rất sáng, đó là: Trung ương, địa phương đều phải dành nguồn lực đầu tư cho văn hoá để rồi từ đó, văn hoá sẽ giữ vai trò điều tiết kinh tế, xã hội bằng hệ thống giá trị, chuẩn mực nhân văn trong văn hoá…

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Được mệnh danh là vùng đất của văn hóa cội nguồn, thành phố Bắc Ninh thân yêu của chúng ta không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến mà còn là chiếc nôi của những giá trị văn hóa phi vật thể nhân loại. Giữa dòng chảy hội nhập và phát triển hiện đại, Bắc Ninh đã và đang thực hiện một tư duy và hành động chiến lược: Lấy văn hóa làm động lực, làm nền tảng cốt lõi để cùng 3 trụ cột đã có thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Vâng! Nói đến Bắc Ninh là nói đến một bảo tàng sống ngoài trời với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú; sở hữu mật độ di tích lịch sử - văn hóa bậc nhất cả nước, cùng hàng trăm lễ hội truyền thống đặc sắc.

Chúng ta cùng nói đến Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO công nhận. Những câu hát giao duyên đằm thắm, tình tứ, cùng văn hóa "liền chị, liền anh", chơi quan họ, ăn trầu têm cánh phượng đã trở thành biểu tượng tinh thần không thể tách rời của người Kinh Bắc. Dòng Sông Cầu thơ mộng khởi nguồn từ dãy Phia-bi-óc trên Thái Nguyên xuôi về, vẻ hiền hòa, lãng mạn của dòng sông đã nuôi dưỡng 49 làng quan họ đôi bờ và luôn bồi đắp, lan tóa vốn văn nghệ dân gian đặc sắc...

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ - Nét đẹp tinh hoa của hội họa cổ truyền Việt Nam, gói gọn trong giấy dó và màu sắc tự nhiên từ lá cây, vỏ sò, than tre. Tranh Đông Hồ không chỉ phản ánh sinh hoạt đời thường, ước vọng bình an mà còn chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc của người Việt.

Hệ thống di tích quốc gia đặc biệt: Từ chùa Dâu (ngôi chùa Phật giáo cổ nhất Việt Nam), chùa Phật Tích với bức tượng Phật bằng đá thời Lý kiệt tác, đến đền Đô - nơi thờ tám vị vua nhà Lý, chùa Vĩnh Nghiêm, đất Phật Tây Yên Tử… tất cả minh chứng cho thời kỳ hoàng kim của văn minh nước nhà.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại tạo cho Bắc Ninh một sức hút riêng biệt, nơi quá khứ và hiện tại cùng chung sống, bồi đắp cho bản sắc con người xứ Kinh Bắc: Thanh lịch, trọng nghĩa tình và giàu tính sáng tạo. Chiến lược "Văn hóa đi trước mở đường" trong phát triển kinh tế trong những năm qua cho thấy Bắc Ninh luôn giữ vững vị trí top đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) và quy mô công nghiệp.

Tuy nhiên, điểm độc đáo trong mô hình phát triển của Bắc Ninh chính là việc không đánh đổi văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế thuần túy. Thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa và con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Văn hóa không chỉ được bảo tồn trong các bảo tàng hay không gian tĩnh lặng, mà được đưa vào đời sống kinh tế thông qua các định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch di sản qua việc chuyển dịch mạnh mẽ từ du lịch tâm linh thuần túy sang du lịch trải nghiệm di sản, kết hợp giữa tham quan di tích, thưởng thức Quan họ trên thuyền và khám phá làng nghề truyền thống. Hàng nghìn tỷ đồng đã được Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa đầu tư để tôn tạo di tích, xây dựng các thiết chế văn hóa lớn như Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Nhà hát dân ca quan họ và các không gian sinh hoạt cộng đồng tại thôn xóm; từng bước đưa dân ca Quan họ vào trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, giúp thế hệ trẻ tự hào, thấu hiểu và có ý thức giữ gìn hồn cốt quê hương từ thủa bé…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh chóng tại Bắc Ninh cũng đặt ra không ít thách thức cho công tác bảo tồn văn hóa: Không gian sinh hoạt truyền thống của các làng nghề, làng quan họ gốc có nguy cơ bị thu hẹp; việc truyền dạy nghệ thuật dân gian cho thế hệ trẻ đối mặt với sự mai một do sức hút của các hình thức giải trí hiện đại. Tuy vậy, Bắc Ninh đang có sự cân bằng khéo léo giữa việc khai thác du lịch kinh tế và việc giữ gìn sự nguyên bản, tính linh thiêng của không gian văn hóa gốc. Chuyển đổi số di sản văn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu số cho toàn bộ hệ thống di tích quốc gia đặc biệt và các bảo vật quốc gia; đưa không gian văn hóa Quan họ và tranh Đông Hồ lên nền tảng số để quảng bá mạnh mẽ ra thế giới.

Cùng đó, Bắc Ninh chú trọng phát triển hệ sinh thái làng nghề gắn với kinh tế tuần hoàn và du lịch thông minh. Nâng tầm sản phẩm thủ công mỹ nghệ thành các mặt hàng quà tặng cao cấp, đồ lưu niệm văn hóa có giá trị gia tăng lớn. Xây dựng thương hiệu "Thành phố sáng tạo": Định hướng Bắc Ninh gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, lấy thiết kế đô thị, nghệ thuật công cộng và công nghiệp sáng tạo làm động lực đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tiềm năng văn hóa của Bắc Ninh không chỉ là niềm tự hào của vùng đất Kinh Bắc mà còn là tài sản quý giá của quốc gia. Bằng tầm nhìn chiến lược dài hạn, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định mô hình phát triển hài hòa: Hiện đại nhưng không phai mờ bản sắc. Văn hóa chính là cội nguồn sức mạnh mềm, là ngọn đuốc soi đường giúp Bắc Ninh tự tin cất cánh bay cao trên hành trình hội nhập và phát triển thịnh vượng.