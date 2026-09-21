Để Trung thu truyền thống đến gần hơn với học sinh

Học sinh, thiếu nhi tham gia hoạt động trải nghiệm làm lồng đèn, vẽ tranh Trung thu tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh

Nhân dịp Tết Trung thu, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm “Vẽ tranh, làm lồng đèn cùng nghệ nhân”. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Bảo tàng tổ chức hoạt động trải nghiệm về Tết Trung thu và nghệ thuật làm lồng đèn truyền thống.

Tại chương trình, các em được nghệ nhân Trần Thanh Tùng (80 tuổi, ở xã Tư Nghĩa) trực tiếp hướng dẫn các công đoạn làm lồng đèn thủ công. Từ những vật liệu quen thuộc như tre, nứa, giấy bóng kính màu, dây thép, keo dán và đay làm cán, học sinh được làm quen với cách tạo khung, dán giấy và trang trí lồng đèn.

Nghệ nhân Trần Thanh Tùng hướng dẫn học sinh các công đoạn làm lồng đèn thủ công truyền thống

Đối với nhiều em, đây là lần đầu tiên được tự tay làm một món đồ chơi Trung thu theo phương pháp thủ công truyền thống. Em Tạ Minh Hiếu, lớp 5E, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cẩm Thành) cho biết các thành viên trong nhóm cùng phân công công việc, người làm khung, người dán giấy, người trang trí.

“Việc tự tay hoàn thiện chiếc lồng đèn mang lại cho em nhiều trải nghiệm thú vị”, Hiếu chia sẻ.

Để hoàn thiện một chiếc lồng đèn, các em phải trải qua nhiều công đoạn. Từ những nan tre, tùy cách sắp xếp có thể tạo nên những hình dáng khác nhau. Đến công đoạn dán giấy, người làm phải khéo léo để giấy thẳng, không bị nhăn hoặc rách.

Những nan tre được các em khéo léo sắp xếp, tạo thành khung lồng đèn

Theo nghệ nhân Trần Thanh Tùng, làm lồng đèn không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Từ vót nan tre, ráp khung đến dán giấy, vẽ và trang trí, mỗi công đoạn đều cần sự cẩn thận.

Bên cạnh làm lồng đèn, các em còn tham gia vẽ tranh với chủ đề Tết Trung thu. Hoạt động được tổ chức theo nhóm, tạo điều kiện để học sinh cùng phối hợp, phân công nhau từ vẽ hình, tô màu đến hoàn thiện tác phẩm.

Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Phan Thị Nữ cho biết, hoạt động nhằm giúp học sinh tiếp cận di sản bằng trải nghiệm trực tiếp, thay vì chỉ tìm hiểu thông qua các hiện vật được trưng bày.

“Trung thu và nghệ thuật làm lồng đèn truyền thống không chỉ là kí ức hay một nét đẹp văn hóa, mà còn là một phần di sản văn hóa phi vật thể cần được tiếp tục trao truyền. Chúng tôi muốn tạo ra không gian để di sản được sống, được chạm vào và được tiếp nối”, bà Nữ nhấn mạnh.

Những chiếc lồng đèn do chính tay học sinh thực hiện góp phần trao truyền nét đẹp Trung thu truyền thống

Thông qua hoạt động, học sinh được khuyến khích phát huy khả năng sáng tạo trên nền chất liệu truyền thống, đồng thời rèn luyện kĩ năng quan sát, phối hợp và giải quyết vấn đề khi cùng nhau hoàn thiện sản phẩm.

Những chiếc lồng đèn được tạo nên từ tre, giấy và đôi bàn tay trẻ thơ đã góp phần đưa nét đẹp Trung thu truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, mở thêm một cách thức để những giá trị văn hóa được trao truyền và tiếp nối.