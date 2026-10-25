Để trở thành điểm đến hấp dẫn bốn mùa

• P.V: Thưa ông, nhìn từ thực tiễn phát triển du lịch thời gian qua, đâu là những lợi thế nổi bật và dư địa phát triển lớn nhất của Quảng Trị?

- Ông Đặng Đông Hà: Quảng Trị là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, với nguồn tài nguyên đa dạng cả về tự nhiên, lịch sử và văn hóa. Về tài nguyên tự nhiên, tỉnh sở hữu nhiều cảnh quan đặc sắc, địa hình và địa mạo phong phú, các hệ sinh thái đa dạng cùng những lợi thế gắn với sông, biển và các điều kiện thủy văn. Đây là cơ sở để phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng.

Bên cạnh đó, Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và khát vọng hòa bình của Việt Nam. Những địa danh, di tích lịch sử nơi đây không chỉ có giá trị giáo dục truyền thống mà còn tạo sức hấp dẫn riêng đối với du khách trong nước và quốc tế, nhất là những người quan tâm đến lịch sử, văn hóa và các giá trị hòa bình. Nếu khai thác hiệu quả những lợi thế về tài nguyên, di sản và kết nối giao thông, Quảng Trị có thể hình thành các tuyến du lịch liên vùng, đa dạng hóa thị trường khách và mở rộng không gian phát triển.

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm nét đẹp văn hóa địa phương - Ảnh: H.C

• P.V: Tiềm năng rất lớn, nhưng để chuyển hóa thành sức hút thực chất, nhất là kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, Quảng Trị có những "điểm nghẽn" nào, thưa ông?

- Ông Đặng Đông Hà: Một trong những "điểm nghẽn" đó là hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Một số dự án về cơ sở lưu trú cao cấp, khu nghỉ dưỡng, tổ hợp sân golf và vui chơi giải trí còn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến khả năng bổ sung các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Sản phẩm du lịch cũng chưa thực sự phong phú, có nơi còn trùng lặp về nội dung và trải nghiệm. Các khu, điểm vui chơi giải trí, mua sắm và những không gian dịch vụ có khả năng giữ chân du khách, khuyến khích họ chi tiêu nhiều hơn vẫn còn hạn chế. Việc kết nối các sản phẩm du lịch với sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và những giá trị văn hóa bản địa chưa tương xứng với tiềm năng.

Khi sản phẩm chưa đủ đa dạng, dịch vụ bổ trợ còn thiếu và khả năng tổ chức tour chưa tốt, du khách thường khó kéo dài thời gian lưu trú hoặc phát sinh thêm nhu cầu chi tiêu. Vì vậy, muốn nâng cao sức cạnh tranh, Quảng Trị cần tiếp cận phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng sản phẩm và chuỗi dịch vụ.

• P.V: Trước yêu cầu ngày càng cao của du khách và sự cạnh tranh giữa các điểm đến, Quảng Trị cần đổi mới tư duy phát triển như thế nào để tạo ra những sản phẩm khác biệt, đủ sức hấp dẫn du khách quanh năm?

- Ông Đặng Đông Hà: Đổi mới tư duy phát triển du lịch là yêu cầu quan trọng để Quảng Trị khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo ra bước chuyển về chất trong giai đoạn tới. Theo đó, phát triển du lịch cần được nhìn nhận theo hướng tổng thể, không chỉ tập trung thu hút khách đến tham quan mà còn phải quan tâm đến chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay trở lại. Tài nguyên du lịch cần được chuyển hóa thành những sản phẩm cụ thể, có câu chuyện, có bản sắc và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Để hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến bốn mùa, việc xây dựng sản phẩm cần gắn với đặc điểm tài nguyên và điều kiện thực tế của từng khu vực, từng thời điểm trong năm. Du lịch di sản, lịch sử và văn hóa có thể tạo sức hút quanh năm; du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng cần được tổ chức linh hoạt, kết hợp với các hoạt động văn hóa, thể thao, sự kiện và trải nghiệm bản địa phù hợp. Cùng với phát triển sản phẩm, cần tăng cường vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các đơn vị cung ứng dịch vụ trong việc sáng tạo trải nghiệm mới.

Khe Sanh, bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng của miền Tây Quảng Trị - Ảnh: L.Tú

• P.V: Thưa ông, một trong những giải pháp quan trọng để giữ chân du khách là kết nối các điểm tham quan thành những hành trình có chiều sâu. Quảng Trị sẽ giải quyết "bài toán" liên kết giữa du lịch di sản, sinh thái, biển, cộng đồng và nghỉ dưỡng như thế nào để gia tăng giá trị trải nghiệm cũng như mức chi tiêu của du khách?

- Ông Đặng Đông Hà: Thay vì khai thác từng điểm tham quan riêng lẻ, cần hướng tới hình thành những tuyến, chương trình du lịch có khả năng kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái, biển và đời sống cộng đồng thành những hành trình liền mạch. Trong đó, du lịch di sản và lịch sử có thể trở thành điểm nhấn về chiều sâu văn hóa; du lịch sinh thái, biển và nghỉ dưỡng bổ sung các trải nghiệm thư giãn, khám phá; còn du lịch cộng đồng, làng nghề và các sản phẩm đặc trưng địa phương tạo cơ hội để du khách tiếp cận gần hơn với đời sống, văn hóa bản địa. Khi được tổ chức hợp lý, các sản phẩm này không chỉ bổ trợ cho nhau mà còn mở rộng lựa chọn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng nhóm khách.

Liên kết sản phẩm cũng cần đi cùng với việc cải thiện giao thông kết nối, hệ thống thông tin du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các hoạt động trải nghiệm tại điểm đến. Đặc biệt, cần khuyến khích doanh nghiệp xây dựng những chương trình du lịch nhiều ngày, phát triển các dịch vụ bổ trợ và tăng cường kết nối với cơ sở sản xuất, làng nghề, điểm bán sản phẩm địa phương.

Quảng Trị hiện có 564 di tích (680 điểm di tích) đã được xếp hạng các cấp; trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, 71 di tích quốc gia và 488 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh hệ thống di tích lịch sử, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh, tỉnh còn có 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là hát ca trù và nghệ thuật bài chòi Trung bộ, cùng 18 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh. Nguồn tài nguyên di sản phong phú là nền tảng để Quảng Trị phát triển các sản phẩm du lịch giàu bản sắc, kết nối tham quan di tích với khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng, góp phần gia tăng sức hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

• P.V: Năm Du lịch quốc gia 2027 được kỳ vọng mở ra cơ hội quan trọng để Quảng Trị quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế du lịch. Theo ông, địa phương cần tận dụng cơ hội này như thế nào để tạo dấu ấn khác biệt và thúc đẩy du lịch phát triển lâu dài?

- Ông Đặng Đông Hà: Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2027 là cơ hội quan trọng để Quảng Trị định vị rõ nét hình ảnh điểm đến, khẳng định bản sắc và những lợi thế riêng trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam. Thông qua sự kiện này, tỉnh có điều kiện quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm du lịch và cơ hội đầu tư đến du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động xúc tiến, liên kết và hợp tác du lịch ở nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Quảng Trị có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường khách quốc tế, nâng cao nhận diện và sức hấp dẫn của điểm đến. Cùng với công tác quảng bá, tỉnh sẽ chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng chất lượng cao, hiện đại, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Chúng tôi kỳ vọng Năm Du lịch quốc gia sẽ tạo cú hích quan trọng, mở ra động lực mới cho du lịch Quảng Trị phát triển. Về lâu dài, Quảng Trị hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch quanh năm. Qua đó, tạo sức hấp dẫn để du khách kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và mong muốn quay trở lại, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

• P.V: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ ý nghĩa này!

Hiền Chi (thực hiện)