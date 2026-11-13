Để trái bưởi Bằng Luân đi xa hơn

Cầm “hộ chiếu” khám phá di tích, quét mã QR trả lời câu hỏi, viết ước nguyện học tập hay hóa thân trong không gian “Vinh quy bái tổ”, nhiều bạn trẻ tìm thấy cách tiếp cận gần gũi với truyền thống khoa bảng. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) đang đưa di sản đạo học đến với công chúng bằng những trải nghiệm sinh động.