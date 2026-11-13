Để trái bưởi Bằng Luân đi xa hơn
Giống bưởi Bằng Luân nổi tiếng với hương thơm dịu, vị ngọt thanh đậm và khả năng bảo quản lâu là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tháng Đại đoàn kết tại xã Bằng Luân đã có nhiều hoạt động giới thiệu về trái bưởi, thương hiệu bưởi Bằng Luân đến với người tiêu dùng như Lễ hội Nông sản gian hàng quê đại đoàn kết năm 2026; Lễ xuất khẩu bưởi…
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/de-trai-buoi-bang-luan-di-xa-hon-64859