Để tổ liên gia an toàn PCCC hoạt động thực chất

Các hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giúp thành viên tổ liên gia rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp xử lý tình huống.

Tại tổ dân phố Cải Đan 8, phường Sông Công, mỗi hộ gia đình đều trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, lắp đặt chuông báo cháy tại tầng 1. Các thành viên trong gia đình cũng được phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng PCCC, cách sử dụng phương tiện chữa cháy và phối hợp xử lý khi có tình huống xảy ra. Việc trang bị phương tiện chỉ thực sự phát huy tác dụng khi mỗi người nắm vững thao tác, biết cách xử lý và không lúng túng trước sự cố.

Ông Trần Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ liên gia PCCC tổ dân phố Cải Đan 8, chia sẻ: Khi tham gia mô hình, các hộ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng cháy, chữa cháy. Các hộ có sự liên hệ thường xuyên và cùng nhắc nhở nhau về công tác phòng cháy.

Yêu cầu này càng được đặt ra rõ nét tại những khu vực có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng điện, máy móc và tập kết hàng hóa trong không gian sinh hoạt làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ. Nếu không kiểm soát tốt nguồn nhiệt, nguồn điện và bố trí hàng hóa hợp lý, một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Anh Lê Văn Hòa, thành viên Tổ liên gia PCCC tổ dân phố 1, phường Bá Xuyên, nói: Nhà vừa là nơi ở, vừa phục vụ sản xuất kinh doanh nên gia đình tôi luôn phải chú ý đến an toàn điện. Khi tham gia tổ liên gia, chúng tôi có thêm kiến thức, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy và phối hợp với các hộ xung quanh nếu có tình huống xảy ra.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh hướng dẫn thành viên tổ liên gia PCCC Cải Đan 8 kiểm tra hạn sử dụng, chất lượng bình chữa cháy.

Từ tổ liên gia PCCC đầu tiên ra mắt tháng 8-2022, đến nay, Thái Nguyên đã xây dựng được 1.008 tổ liên gia và 2.535 điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư. Việc mở rộng mạng lưới tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ ngay tại địa bàn sinh sống.

Dù vậy, số lượng mô hình mới phản ánh quy mô triển khai, chưa đủ để đánh giá hiệu quả thực tế. Vấn đề cốt lõi là các thành viên có nắm vững kỹ năng, sử dụng thành thạo phương tiện và phối hợp kịp thời khi xảy ra sự cố hay không.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã chú trọng hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ liên gia, đồng thời phối hợp tổ chức thực hành phương án chữa cháy tại khu dân cư.

Theo Thượng tá Hoàng Thọ Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh: Qua việc kiểm tra, hướng dẫn, chúng tôi có cơ sở đánh giá những mặt còn hạn chế để tiếp tục hỗ trợ, khắc phục. Điều quan trọng là các tổ liên gia phải duy trì được hoạt động thực chất, không chỉ dừng ở việc thành lập hay trang bị phương tiện. Người dân cần được thực hành thường xuyên để nắm chắc nhiệm vụ của mình, biết cách phối hợp và xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Sau hơn 4 năm triển khai, mô hình tổ liên gia PCCC cần tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc duy trì kiểm tra, tập huấn, thực hành kỹ năng, sử dụng thành thạo phương tiện và tăng cường phối hợp giữa các hộ sẽ giúp mô hình phát huy hiệu quả phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, thực sự trở thành lực lượng tại chỗ vững chắc ở mỗi khu dân cư.