Để tiếng nói phụ nữ được lắng nghe và hồi đáp

Bà H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các cấp Hội duy trì lắng nghe thường xuyên, tiếp nhận kiến nghị có trách nhiệm, phối hợp với cơ quan liên quan và theo dõi quá trình xử lý. Ảnh: ĐVCC

Những vấn đề từ đời sống cần được lắng nghe

Tại tổ dân phố Văn Thánh, phường Bình Thuận, những đề xuất của hội viên phụ nữ bắt đầu từ các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đó là mong muốn đổi mới nội dung sinh hoạt Hội, có thêm kiến thức chăm sóc con nhỏ, tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế và xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Tại tổ dân phố Văn Thánh, phường Bình Thuận, buổi sinh hoạt hưởng ứng “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” diễn ra cởi mở, chân tình, thu hút đông chị em tham gia. Ảnh: ĐVCC

Bà Phan Thị Hoa, hội viên phụ nữ tại địa phương, đề nghị tổ chức Hội đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng phong phú, gần gũi hơn với đời sống; chú trọng tuyên truyền đến các gia đình hội viên trẻ đang nuôi con nhỏ để chị em có thêm kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc gia đình.

Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Ái Linh quan tâm đến việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Chị cho rằng, khi có điều kiện làm ăn, thu nhập ổn định, phụ nữ sẽ chủ động hơn trong cuộc sống và có thêm thời gian tham gia sinh hoạt Hội, gắn bó với các phong trào tại địa phương.

Hai ý kiến, hai mối quan tâm nhưng cùng đặt ra yêu cầu đối với hoạt động Hội: phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên. Bởi nếu nội dung sinh hoạt chưa sát đời sống, những khó khăn về kinh tế, chăm sóc gia đình chưa được quan tâm đúng mức, việc thu hút phụ nữ tham gia các hoạt động chung sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn.

“Tháng lắng nghe phụ nữ nói” là dịp để chị em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng địa phương phát triển. Ảnh: ĐVCC

Ở phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 28.8 đến 9.10.2026 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội LHPN cơ sở tổ chức 12 cuộc đối thoại chính sách tại các xã có thôn đặc biệt khó khăn. Hoạt động thu hút hơn 840 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, ghi nhận hơn 180 ý kiến, kiến nghị, đề xuất.

Các vấn đề được nêu không chỉ liên quan đến phát triển kinh tế, tiếp cận vốn vay mà còn bao gồm chăm sóc gia đình, đổi mới sinh hoạt Hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Tại xã Hồng Sơn, khó khăn về sinh kế của phụ nữ làm nông nghiệp gắn với tình trạng giá thanh long bấp bênh, thu nhập không ổn định. Trước những trăn trở đó, cán bộ chi, tổ hội và Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã hướng dẫn chị em tiếp cận nguồn vốn vay, tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời khuyến khích đa dạng hóa sản xuất với các mô hình trồng sen, dừa và rau màu ngắn ngày.

Hội LHPN xã Hồng Sơn hiện quản lý 11 tổ tiết kiệm và vay vốn với 620 thành viên, tổng dư nợ hơn 24,6 tỉ đồng, hỗ trợ hội viên đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Bên cạnh đó, tinh thần tương trợ được phát huy thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau tìm hướng phát triển kinh tế.

Chị Đào Thị Kim Hường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Suối Đá, là một trong những hội viên chăn nuôi thỏ hiệu quả. Từ mô hình của gia đình, chị đã tặng nhiều chị em trong thôn từ 1–3 cặp thỏ giống, đồng thời cam kết bao tiêu sản phẩm để các hộ có thêm hướng tăng thu nhập.

Cách làm này cho thấy sự hỗ trợ giữa phụ nữ với nhau có thể bổ sung cho các chương trình vốn vay và tập huấn kỹ thuật. Người có kinh nghiệm chia sẻ con giống, kinh nghiệm sản xuất; người nhận hỗ trợ có cơ hội thử sức với mô hình mới. Để sinh kế duy trì ổn định, các hộ vẫn cần tính toán chi phí, kỹ thuật chăn nuôi và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Hội LHPN xã Hồng Sơn còn duy trì các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền để phụ nữ rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, chia sẻ và gắn bó với nhau hơn. Từ nhu cầu của từng địa bàn, hoạt động Hội được điều chỉnh theo hướng thiết thực, gần với đời sống hội viên.

Những vấn đề được nêu tại các cuộc đối thoại cũng vượt ra ngoài câu chuyện sinh kế. Tại hội nghị đối thoại chính sách ngày 29.9.2026 ở xã Trường Xuân, cán bộ, hội viên phụ nữ nêu 24 lượt ý kiến, câu hỏi liên quan đến thủ tục đất đai, lừa đảo trên không gian mạng, phòng, chống bạo lực gia đình, đề xuất xây dựng nhà tạm lánh an toàn, hỗ trợ mô hình sinh kế, nguồn vốn vay và thiết chế văn hóa tại cộng đồng.

Các ý kiến cho thấy nhu cầu của phụ nữ rất đa dạng. Có vấn đề cần được hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định; có vấn đề cần hỗ trợ nguồn lực; cũng có kiến nghị vượt thẩm quyền cấp xã, đòi hỏi sự phối hợp hoặc xem xét ở cấp cao hơn.

Gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, đặc trưng của các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nữ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐVCC

Lắng nghe phải đi cùng trách nhiệm hồi đáp

Tại hội nghị đối thoại ở xã Trường Xuân, lãnh đạo UBND xã và đại diện các phòng, ban chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với đề xuất về nhà tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, Hội LHPN tỉnh cho biết sẽ xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Cách xử lý này cho thấy đối thoại không chỉ là dịp để hội viên trình bày tâm tư, nguyện vọng. Đây còn là cơ hội để làm rõ nội dung kiến nghị, xác định vấn đề nào có thể giải đáp tại chỗ, vấn đề nào cần chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và vấn đề nào cần tiếp tục theo dõi.

Không phải mọi kiến nghị đều có thể giải quyết ngay tại hội nghị. Tuy nhiên, người dân cần biết ý kiến của mình được tiếp nhận ra sao, cơ quan nào có trách nhiệm và quá trình xử lý sẽ tiếp tục như thế nào. Với những vấn đề liên quan đến quyền lợi, sự an toàn của phụ nữ và trẻ em, việc tiếp nhận và phản hồi càng cần được thực hiện nghiêm túc.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Trà Linh đề nghị chính quyền cấp xã kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Ảnh: ĐVCC

Theo bà Nguyễn Thị Trà Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, “Tháng nghe phụ nữ nói” không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, mà còn thể hiện cam kết đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Bà nhấn mạnh phương thức hoạt động của Hội cần chuyển từ “tuyên truyền một chiều” sang “lắng nghe đa chiều - tương tác thực chất - đồng hành giải quyết”.

Theo Hội LHPN tỉnh, 100% ý kiến, kiến nghị chính đáng của hội viên, phụ nữ tại các diễn đàn được tiếp thu, phân loại và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thời hạn. Đây là kết quả về tiếp nhận và chuyển xử lý, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi những vấn đề cần giải quyết qua nhiều bước hoặc vượt thẩm quyền của địa phương.

Vai trò của tổ chức Hội thể hiện ở việc nắm bắt tâm tư, tổng hợp kiến nghị và kết nối hội viên với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn. Cán bộ Hội ở cơ sở cần gần dân, hiểu hoàn cảnh hội viên, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.

Từ những đề xuất về sinh hoạt Hội tại phường Bình Thuận đến nhu cầu phát triển kinh tế ở xã Hồng Sơn và các kiến nghị về an toàn tại xã Trường Xuân, mỗi địa bàn có những mối quan tâm riêng. Điều đó đòi hỏi hoạt động Hội phải linh hoạt, không áp dụng một khuôn mẫu chung cho mọi nhóm phụ nữ.

Lắng nghe vì vậy không nên dừng lại khi cuộc đối thoại kết thúc. Việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý cần đi cùng trách nhiệm phản hồi, theo dõi và thông tin lại cho hội viên. Đó là cách để phụ nữ nhận thấy ý kiến của mình được tôn trọng, đồng thời giúp tổ chức Hội nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối số, phát triển xanh” năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Để tiếng nói phụ nữ đi vào chính sách

Đối thoại là một kênh để nắm bắt nhu cầu và kết nối giải quyết kiến nghị. Để tiếng nói của phụ nữ tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách, hoạt động này cần được đặt trong mối liên hệ với công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Hội.

Bà H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, chín đầu năm 2026, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 6 cuộc giám sát đối với UBND các xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Cùng thời gian này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với 52 dự thảo văn bản do các sở, ban, ngành lấy ý kiến. Nội dung tập trung vào bình đẳng giới, chính sách đối với phụ nữ, trẻ em, an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác gia đình và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Đối thoại, giám sát và phản biện xã hội là những hoạt động có mối liên hệ nhưng không thay thế nhau. Đối thoại giúp nắm bắt nhu cầu, giải đáp và kết nối xử lý kiến nghị; giám sát xem xét việc thực hiện chủ trương, chính sách; còn phản biện góp ý đối với dự thảo văn bản trước khi ban hành.

Khi được triển khai gắn kết, các hoạt động này tạo thêm cơ sở để tổ chức Hội thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hội viên và tham gia xây dựng chính quyền. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống có thể giúp Hội xác định nội dung cần quan tâm trong quá trình góp ý, phản biện; ngược lại, kết quả giám sát và phản biện cũng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chính sách tại cơ sở.

Bà H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cấp Hội duy trì lắng nghe thường xuyên, tiếp nhận kiến nghị có trách nhiệm, phối hợp với cơ quan liên quan và theo dõi quá trình xử lý. Ảnh: ĐVCC

Để phụ nữ phát huy vai trò và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương, việc lắng nghe và đồng hành cần được đặt trong trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Trong thư chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2026, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’đăm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ các dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển quê hương; đồng thời bày tỏ tin tưởng phụ nữ tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, tự tin vươn lên và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Theo bà H'Vi Êban, sự ghi nhận ấy cũng đặt ra yêu cầu tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực, tham gia đời sống kinh tế - xã hội và đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng, thực hiện chính sách. Với tổ chức Hội, điều đó cần được cụ thể hóa bằng việc duy trì lắng nghe thường xuyên, tiếp nhận kiến nghị có trách nhiệm, phối hợp với cơ quan liên quan và theo dõi quá trình xử lý.

Từ cơ sở, những vấn đề phụ nữ đặt ra có thể khác nhau, nhưng đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực của cuộc sống. Lắng nghe có trách nhiệm, phản hồi rõ ràng và kiên trì giải quyết từng kiến nghị sẽ giúp hoạt động Hội sát hơn với hội viên, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng chính quyền và phát triển địa phương.

Nguồn: laodongdoanthe.vn