Để tiếng nói Nhân dân được lắng nghe

Nhằm tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ cơ sở, vừa qua, tại xã Mường Ảng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ hai năm 2026. Hội nghị tập trung lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (Giai đoạn 1). Đông đảo người dân xã Mường Ảng và Mường Lạn đã trực tiếp phản ánh những vấn đề quan tâm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Người dân nêu ý kiến tại Hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ hai năm 2026. Ảnh: CTV

Ông Lò Văn Liên, bản Pháy Vang, xã Mường Lạn chia sẻ: Đây là dịp để người dân trực tiếp phản ánh khó khăn, vướng mắc, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những vấn đề xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Tôi mong muốn các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân sẽ được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng lắng nghe, quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao đời sống nhân dân”.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, người dân đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị phản ánh những khó khăn từ thực tiễn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất. Trong đó, các vấn đề được quan tâm chủ yếu liên quan đến công tác thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời đề nghị có giải pháp bảo đảm ổn định đời sống, duy trì sản xuất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án.

Mỗi ý kiến phản ánh tại hội nghị đều nhận được sự lắng nghe nghiêm túc và trách nhiệm từ lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương. Nhiều vấn đề mà người dân trăn trở đã được trao đổi thẳng thắn, giải đáp cụ thể và xác định hướng xử lý phù hợp. Không dừng lại ở việc tiếp nhận kiến nghị, hội nghị còn mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với Nhân dân, để tâm tư từ cơ sở được thấu hiểu và nguyện vọng chính đáng được quan tâm giải quyết. Từ đó, góp phần tháo gỡ những nút thắt trong thực tiễn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Với phương châm gần dân, sát cơ sở, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hội nghị đối thoại, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, xác định rõ khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Nậm Kè Nguyễn Tiến Thành gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Tại xã Mường Pồn, hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân được tổ chức với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và đại diện các bản. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở 17 ý kiến, kiến nghị được đưa ra, phản ánh những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân như: Đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa, bảo đảm nước sinh hoạt, cải thiện giao thông, điện lưới, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở bản và hỗ trợ phát triển sản xuất…

Ông Hờ A Chứ, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Pá Trả kiến nghị xã quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nhà vệ sinh, bể chứa nước và mái che khu vực sân chơi tại nhà văn hóa bản. Theo ông, đây là những công trình thiết yếu, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động cộng đồng của người dân.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị, UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Ban quản trị bản Pá Trả kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư và nghiên cứu phương án huy động các nguồn lực, cân đối kinh phí thực hiện theo quy định. Đồng thời, Ban quản trị bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, tạo mặt bằng để mở rộng khuôn viên nhà văn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Trong tổng số 17 ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, có 6 ý kiến được giải đáp trực tiếp; 10 ý kiến được giao tiếp tục kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện... Quá trình giải quyết được quán triệt theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ: những vấn đề đã xác định được hướng xử lý phải khẩn trương triển khai; những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, tránh để kiến nghị của người dân tồn đọng, kéo dài.

Cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã Nậm Kè với Nhân dân bản Huổi Lụ được tổ chức thể hiện tinh thần cầu thị, gần dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân. Tại buổi đối thoại, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân được trao đổi thẳng thắn, tiếp thu nghiêm túc.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè chia sẻ: “Xã luôn coi trọng việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Thông qua các buổi đối thoại và việc thường xuyên bám nắm địa bàn, chính quyền chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đây cũng là cách để xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân”.

ĐVTN xã Sáng Nhè đề xuất ý kiến tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2026.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị, phản ánh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh. Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị từng bước được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm các ý kiến chính đáng của người dân được xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định, hạn chế tình trạng chậm trễ, kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng từ cơ sở.

Việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời, thấu đáo từng kiến nghị của Nhân dân không chỉ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân mà còn là thước đo tinh thần trách nhiệm, năng lực phục vụ của cấp ủy, chính quyền. Qua từng việc làm cụ thể, thiết thực từ cơ sở, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Điện Biên tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể; phát huy sức mạnh đồng thuận, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững.