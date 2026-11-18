Nhà mua hàng quốc tế tìm hiểu, kết nối với doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam. Ảnh: CXTTM.

EU, thị trường có tiềm năng lớn

Về thị trường EU, giới chuyên gia kinh tế nhận định, đây là một trong những thị trường có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam. Do vậy, với lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú, năng lực chế biến ngày càng được nâng cao và sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng quốc tế, thực phẩm Việt Nam đang có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị, khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường này thông qua những cam kết cắt giảm thuế quan và mở rộng cơ hội thương mại.

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội đó, EU cũng là thị trường có hệ thống tiêu chuẩn và quy định khắt khe, thường xuyên được cập nhật, nhất là trong an toàn thực phẩm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Những yêu cầu này, không chỉ liên quan đến chất lượng sản phẩm mà ngày càng mở rộng sang toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối. Đáng chú ý, quy định mới của EU về bao bì và chất thải bao bì (PPWR) đang đặt ra hàng loạt yêu cầu mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm.

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, các quy định mới của EU về bao bì và chất thải bao bì cho thấy, bao bì hiện không còn đơn thuần là phương tiện bảo quản, vận chuyển và giới thiệu sản phẩm mà ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng quyết định khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, tham gia chuỗi cung ứng vào thị trường EU.

Điều này đòi hỏi DN Việt Nam cần chủ động cập nhật quy định, rà soát quy trình sản xuất và lựa chọn giải pháp bao bì phù hợp; đồng thời, quan tâm hơn đến khả năng tái chế, giảm thiểu chất thải, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường và bảo đảm các yêu cầu về an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm. Chia sẻ dưới góc độ DN, ông Nguyễn Nam Phương, Quản lý Kinh doanh giải pháp Tetra Recart®, Công ty Tetra Pak Việt Nam cho biết, PPWR hướng đến mục tiêu giảm lượng rác thải bao bì và đảm bảo đến năm 2030 tất cả bao bì lưu hành tại EU đều có thể tái chế (recyclable) hoặc tái sử dụng (reusable). Bên cạnh đó, từ tháng 7/2026, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm sử dụng hóa chất Bisphenol A (BPA) trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm.

Chất lượng từ vùng trồng đến nhà máy chế biến

Theo giới chuyên gia kinh tế, để chinh phục thành công thị trường EU, DN xuất khẩu thực phẩm Việt không chỉ đối mặt với những tiêu chuẩn khắt khe về bao bì hay cam kết phát triển bền vững, mà quan trọng hơn cả là phải chứng minh được chất lượng toàn diện của sản phẩm ngay từ gốc rễ. Việc xây dựng chuỗi cung ứng khép kín, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc từng lô hàng từ bản đồ thửa đất vùng trồng cho đến khâu chế biến tinh tại nhà máy đã trở thành điều kiện tiên quyết để nông sản Việt đứng vững tại thị trường khó tính này.

Chia sẻ từ thực tế vận hành, ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty DACE, đơn vị chuyên xuất khẩu các mặt hàng gia vị hữu cơ như gừng, ớt, sả sang châu Âu cho biết, toàn bộ dữ liệu canh tác từ bản đồ thửa đất và hồ sơ vật tư đều được DN liên kết trực tiếp với mã lô sản phẩm, tạo ra hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch cho phép lần ngược chính xác nguồn gốc từng lô hàng về tận mảnh ruộng của người nông dân.

Trong khi đó, theo ông Lương Phước Vinh, Tổng giám đốc Tentamus Việt Nam, nhiều chuỗi siêu thị lớn tại châu Âu hiện áp dụng bộ tiêu chí về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khắt khe hơn đáng kể so với mức giới hạn tối đa (MRLs) theo quy định pháp lý chung. Các nhà bán lẻ này có thể giới hạn số lượng hoạt chất tối đa phát hiện trong một mẫu hoặc yêu cầu ngưỡng dư lượng thấp hơn nhiều so với luật định. Điều này đòi hỏi DN phải nắm bắt sớm để điều chỉnh quy trình dịch hại ngay tại vùng trồng và lựa chọn phép thử nghiệm phòng lab phù hợp trước khi xuất bến.

Theo đó, tiêu chuẩn có thể được yêu cầu khi xuất khẩu thực phẩm vào EU: Đối với an toàn thực phẩm, DN chế biến áp dụng quy trình kiểm soát mối nguy dựa trên nguyên tắc HACCP theo quy định vệ sinh thực phẩm của EU. ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Yêu cầu của người mua, tùy mặt hàng và kênh phân phối, đối tác có thể yêu cầu GLOBALG.A.P. đối với vùng trồng hoặc IFS Food, BRCGS Food Safety đối với nhà máy chế biến. Đối với sản phẩm hữu cơ: Lô hàng nhập khẩu vào EU dưới danh nghĩa hữu cơ phải đáp ứng quy định hữu cơ của EU và có giấy chứng nhận kiểm tra điện tử (e-COI) trên hệ thống TRACES.