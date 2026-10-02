Để thua Philippines, tuyển Thái Lan vẫn có vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 2/10, Thái Lan chạm trán Philippines ở lượt trận thứ ba bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Philippines mới là đội nhập cuộc chủ động và sớm chiếm được ưu thế.

Philippines bất ngờ có chiến thắng trước Thái Lan (FAT).

Phút 3, Paul Tabinas tăng tốc xuống sát đáy biên phải trước khi thực hiện đường căng ngang trả ngược vào khu vực cấm địa. Hàng phòng ngự Thái Lan phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội để Kristensen dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Philippines.

Có bàn thắng sớm, đội bóng áo trắng càng chơi tự tin và tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan.

Phút 6, Yodsangwal có pha cắt bóng không tốt và vô tình trao cơ hội cho Philippines. Nhưng ở tư thế rất thuận lợi, Kristensen lại tung ra cú sút quá hiền và bị thủ môn Kampon dễ dàng cản phá.

Trái ngược với màn nhập cuộc đầy hứng khởi của đối thủ, Thái Lan lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức lối chơi. Đồng thời, cơn mưa lớn cũng khiến những tình huống phối hợp bóng ngắn sở trường của “Voi chiến” không mang đến hiệu quả.

Phút 20, Paul Tabinas băng xuống vòng cấm và thắng trong tình huống tranh chấp tay đôi với Chaiyaphon. Sau đó, cầu thủ này thực hiện pha căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Thái Lan, nhưng khi trước mặt là khung thành đã bỏ trống, Nishioka lại không thể chạm được vào bóng.

4 phút sau, Thái Lan có tình huống đáp trả. Chaiyaphon dâng cao bên cánh trái rồi tung cú sút về phía khung thành Philippines, nhưng thủ môn Falkesgaard đã chơi tập trung và ôm gọn bóng.

Những phút cuối hiệp một, cả Philippines và Thái Lan đều tạo ra thêm cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, trong khi Philippines tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Phút 48, Yodsangwal xoay xở ở khu vực trung lộ trước khi tung cú sút đi chệch khung thành Philippines.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, đội bóng xứ Chùa vàng cuối cùng cũng đạt được mục tiêu. Phút 55, Seksan Ratree chọc khe tinh tế để Iklas thoát xuống thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đánh bại thủ môn Falkesgaard, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ của Thái Lan, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn và hai đội đều tạo ra được rất nhiều cơ hội để ghi bàn.

Thái Lan để thua Philippines trước chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Phút 59, Kristensen đi bóng kỹ thuật vượt qua hai cầu thủ Thái Lan rồi chuyền thuận lợi cho Nishioka. Tuy nhiên, cầu thủ Philippines đẩy bóng hơi dài và tạo điều kiện để Kritsada kịp thời can thiệp.

Không lâu sau, “Voi chiến” có cơ hội đáp trả, nhưng đáng tiếc pha ra chân của Soonsup Bell đã bị thủ môn Falkesgaard dùng chân cản phá.

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, Thái Lan ngay sau đó đã phải trả giá. Phút 68, Leipold xử lý khéo léo bên cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm trước khi trả ngược ra tuyến hai để Kristensen dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho Philippines.

Bị dẫn bàn, Thái Lan tiếp tục dồn đội hình lên tấn công nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi tập trung của đối phương.

Phút 83, Mickelson đi bóng bên cánh rồi căng ngang vào trong, nhưng Teerasak không thể tung ra cú sút trong tư thế bị hậu vệ Philippines theo sát.

Những phút cuối, Thái Lan tiếp tục gây sức ép nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Chung cuộc, Philippines giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan. Dù để thua, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn đứng đầu bảng B và giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.