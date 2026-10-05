Để thua Malaysia, tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup ở vị trí thứ tư

Trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo ra cơ hội ngay những phút đầu. Phút 4, Nguyễn Hai Long đột phá sát vòng cấm rồi dứt điểm chệch khung thành. Hai phút sau, Hoàng Đức tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chạm chân một hậu vệ Đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận thua tối thiểu trước Đội tuyển Malaysia. Ảnh: FAM.

Sau những phút đầu chịu sức ép, Đội tuyển Malaysia dần lấy lại thế trận. Phút 35, từ sai lầm của hàng phòng ngự Đội tuyển Việt Nam, Bergson tung cú sút căng và chìm, nhưng thủ môn Lê Giang kịp thời đổ người cứu thua.

Phút 42, Đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm sau khi Nguyễn Hai Long bị phạm lỗi. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ này không đủ khó để đánh bại thủ môn Syihan Hazmi. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra giằng co. Đội tuyển Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình, trong khi Đội tuyển Malaysia chủ động chờ cơ hội phản công.

Bước ngoặt đến ở phút 62. Fergus Tierney, cầu thủ vừa được tung vào sân bên phía Đội tuyển Malaysia, nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng. Bóng đi qua khe chân Bùi Hoàng Việt Anh trước khi nằm gọn trong lưới, giúp Đội tuyển Malaysia vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, HLV Kim Sang Sik điều chỉnh nhân sự, đồng thời yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội tuyển Việt Nam tạo sức ép lớn hơn về phía khung thành Đội tuyển Malaysia.

Phút 73, trọng tài ban đầu cho Đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền sau tình huống Văn Đô va chạm với Harith Haiqal trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định và hủy quả phạt đền. Đến phút 85, VAR tiếp tục được sử dụng để kiểm tra một tình huống trong vòng cấm Đội tuyển Malaysia, nhưng Đội tuyển Việt Nam vẫn không được hưởng phạt đền.

Những phút cuối, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Sau 7 phút bù giờ, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Đội tuyển Malaysia.

Với kết quả này, Đội tuyển Malaysia giành vị trí thứ ba tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư. Đây cũng là thất bại của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Malaysia sau chuỗi 5 trận toàn thắng trong những lần đối đầu gần nhất.