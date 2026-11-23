Thiết chế văn hóa cơ sở không chỉ đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn nghệ, thể thao mà còn góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần, gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng. Vì vậy, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các địa phương trong tỉnh đang chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Phát triển thiết chế văn hóa cơ sở là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh quan tâm triển khai nhằm nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo tồn bản sắc các dân tộc. Sự quan tâm ấy được thể hiện trong các chủ trương, định hướng phát triển văn hóa của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết số 80, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Đề án số 14, ngày 29/12/2025 của Tỉnh ủy về “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển giai đoạn 2026 - 2030”.

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao đồng bộ, hiện đại, phù hợp với đặc thù địa phương; phấn đấu 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh chú trọng lồng ghép các nguồn vốn ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ và huy động nguồn lực xã hội hóa, từng bước mở rộng không gian sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa cho người dân.

Ở xã Hợp Thành, nơi có đông đồng bào các dân tộc: Tày, Dao, Giáy, Xá Phó, Mông cùng sinh sống, nhà văn hóa thôn không chỉ là địa điểm hội họp mà còn là không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao và gìn giữ bản sắc truyền thống. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã đầu tư xây dựng 7 nhà văn hóa với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng.

Nhà văn hóa thôn Hợp Thành vốn là điểm sinh hoạt cộng đồng hiện đã được địa phương phát triển thành Không gian trưng bày văn hóa các dân tộc với gần 200 tư liệu, hiện vật, trang phục truyền thống, công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt và sản phẩm văn hóa do người dân sưu tầm, hiến tặng. Không gian này không chỉ lưu giữ hiện vật mà còn giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về nguồn cội, phong tục, tập quán và giá trị truyền thống. Việc người dân đóng góp hiện vật cho thấy ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn văn hóa đang được khơi dậy từ đời sống.

Bà Trần Thị Hưng ở thôn Hợp Thành chia sẻ: “Nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, lại có thêm không gian trưng bày giúp người dân trong thôn có địa điểm sinh hoạt văn hóa thuận tiện và có cơ hội tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Qua đó, mỗi người cũng ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Tại phường Yên Bái, nhu cầu về không gian sinh hoạt văn hóa cũng ngày càng rõ nét. Với quy mô dân số lớn gần 20.000 hộ dân, hơn 67.000 nhân khẩu và 50 tổ dân phố, năm 2026, phường đầu tư xây dựng mới 6 nhà văn hóa với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng. Trong đó, Nhà văn hóa tổ dân phố Yên Ninh 8 được xây dựng trên diện tích hơn 2.000 m², tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng.

Người dân rất vui mừng khi được đầu tư nhà văn hóa mới và mong muốn công trình sớm hoàn thành để Nhân dân có địa điểm sinh hoạt ổn định Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổ trưởng tổ dân phố Yên Ninh 8, phường Yên Bái

Từ vùng nông thôn đến đô thị, sự quan tâm đầu tư của tỉnh và nỗ lực của các địa phương đang từng bước xây dựng những không gian sinh hoạt văn hóa phục vụ người dân. Tuy nhiên, xây dựng công trình mới chỉ là điều kiện cần, điều quan trọng là phải tổ chức hoạt động thiết thực, thu hút người dân tham gia, để mỗi công trình thực sự trở thành không gian văn hóa sống động.

Văn hóa bắt nguồn từ đời sống và được nuôi dưỡng bởi cộng đồng. Vì vậy, thiết chế văn hóa cơ sở chỉ phát huy hiệu quả khi người dân chủ động tham gia sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Đó có thể là những buổi sinh hoạt văn nghệ với làn điệu dân ca truyền thống, câu lạc bộ thể thao, hoạt động truyền dạy nghề thủ công, tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán của các dân tộc hay giao lưu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dành cho thế hệ trẻ. Qua đó, đời sống tinh thần thêm phong phú, các giá trị truyền thống được tiếp nối giữa các thế hệ.

Nhà văn hóa còn là nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giúp người dân giao lưu, chia sẻ, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ. Các hoạt động chung góp phần củng cố sự đồng thuận, tăng cường gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân.

Toàn tỉnh hiện có 3.071 nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư, trong đó 2.806 nhà văn hóa tiếp tục phục vụ cộng đồng (chiếm 91,4%). Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới quản lý, khai thác, bảo đảm người dân có điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa.

Thực tế, một số nhà văn hóa còn hạn chế về diện tích, trang thiết bị và kinh phí vận hành. Vì vậy, bên cạnh xây dựng mới, tỉnh ưu tiên sửa chữa, nâng cấp công trình hiện có, khai thác hiệu quả các không gian phù hợp, tránh lãng phí. Cùng với đó, chính quyền cơ sở cũng tăng cường nắm nhu cầu người dân, duy trì các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao; phát huy vai trò nghệ nhân, người có uy tín trong truyền dạy văn hóa truyền thống.

Chúng tôi xác định việc thực hiện chính sách đầu tư phát triển văn hóa không chỉ là có thêm công trình hay tổ chức thêm sự kiện, mà quan trọng hơn là từ sự đầu tư ấy, di sản được gìn giữ, văn hóa được thực hành thường xuyên trong cộng đồng, bằng cộng đồng; người dân được tham gia và thụ hưởng, các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển bền vững. Ông Nguyễn Trọng Đoan - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành

Đầu tư cho thiết chế văn hóa chính là đầu tư cho con người, sự gắn kết cộng đồng và tương lai của các giá trị văn hóa dân tộc. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa, mỗi nhà văn hóa có hoạt động thường xuyên, có sự hiện diện của cộng đồng, đó cũng là lúc văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng và động lực phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai.