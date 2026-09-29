Để thiết chế văn hóa, thể thao thực sự là không gian sống của cộng đồng

Người dân tập thể dục tại không gian thể thao ngoài trời khu vực hồ Đống Đa. Ảnh: H.Duy

Không gian gần dân, phục vụ dân

Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, khu vực hồ Đống Đa đã thu hút rất nhiều người đi thể dục. Dọc đường ven hồ, người thong thả đi bộ, người dừng lại vận động với những thiết bị thể thao ngoài trời, trong đó có ông Lê Doãn Cần, 70 tuổi, ở Khâm Thiên.

Ông Cần thường đi xe máy từ nhà đến hồ, sau đó đi bộ quanh hồ và tập thể dục với thiết bị tập tay. “Trước đây tôi vẫn ra công viên tập, nhưng từ khi đường ven hồ sạch sẽ, đẹp đẽ, tôi lại chuyển sang đây, không ra công viên nữa”, ông Cần chia sẻ.

Ông Lê Doãn Cần lựa chọn khu vực xung quanh hồ Đống Đa làm nơi đi bộ, tập thể dục vào buổi sáng. Ảnh: H.Duy

Ở tuổi 70, sức khỏe không còn như trước nên ông không tập nặng, chủ yếu đi bộ và sử dụng thiết bị tập tay. Việc ra hồ vận động vào buổi sáng đã dần trở thành một phần trong sinh hoạt của ông.

Cách đó không xa, Tống Khánh Linh (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội, sống tại khu vực Láng Hạ) cũng tranh thủ vận động buổi sáng, kết hợp đi bộ quanh hồ và tập với các thiết bị thể thao ngoài trời. Linh cho biết thỉnh thoảng em đến đây tập thể dục; không gian quanh hồ khá mát mẻ, thuận tiện cho việc vận động.

Tống Khánh Linh, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội, tập luyện tại khu vực hồ Đống Đa. Ảnh: H.Duy

Không chỉ ở không gian thể thao ngoài trời, các nhà sinh hoạt cộng đồng cũng đang được khai thác với nhiều công năng.

Trong đợt cao điểm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 21 trở thành điểm hỗ trợ người dân. Người dân mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và giấy tờ liên quan đến đối chiếu. Cán bộ cơ sở và đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin đến cập nhật dữ liệu.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Tổ phó Tổ dân phố 21 cho biết, ban đầu nhiều người lo việc đối chiếu dữ liệu sẽ phức tạp. Tuy nhiên, được cán bộ, đoàn viên hướng dẫn ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng, người dân thấy thuận tiện hơn, không phải đi xa.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: H.Duy

Những hoạt động trên cho thấy, nhà sinh hoạt cộng đồng không chỉ là nơi hội họp, văn nghệ mà đang được sử dụng cho nhiều nhu cầu thiết thực tại địa bàn dân cư. Phường cũng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, iHanoi, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Cùng với đó, các nhà sinh hoạt cộng đồng còn là nơi tổ chức những hoạt động văn hóa, vui chơi dành cho người dân và trẻ em. Dịp Tết Trung thu, nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi được tổ chức ngay tại khu dân cư, tạo không gian để các em vui chơi, giao lưu và góp phần gắn kết các gia đình trong cộng đồng.

Thiếu nhi tham gia vui Tết Trung thu tại nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: H.Duy

Đầu tư gắn với hiệu quả sử dụng

Theo báo cáo của UBND phường Ô Chợ Dừa, trên địa bàn phường hiện có 32 nhà sinh hoạt cộng đồng, đa số có diện tích dưới 300m2. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô dân số phục vụ tăng lên trong khi số lượng thiết chế văn hóa không tăng tương ứng, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số cuộc họp, hội nghị và hoạt động cộng đồng.

Một số nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích dưới 50m2; trang thiết bị tại một số điểm chưa đồng bộ, có thiết bị xuống cấp. Nguồn kinh phí duy trì hoạt động còn hạn chế, trong khi ban chủ nhiệm nhà sinh hoạt cộng đồng hoạt động kiêm nhiệm.

Để từng bước cải thiện điều kiện phục vụ người dân, tháng 4-2026, UBND phường đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp 16 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố số 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18 và 23. Các công trình sau khi bàn giao đã nhanh chóng đi vào hoạt động, không có tình trạng chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí.

Trong điều kiện quỹ đất công tại khu vực trung tâm hạn chế, việc mở rộng hệ thống thiết chế không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vì vậy, bên cạnh sửa chữa, cải tạo những điểm xuống cấp, phường xác định tiếp tục rà soát từng thiết chế theo loại hình, quy mô, công năng và mức độ đáp ứng nhu cầu; đồng thời tìm kiếm những địa điểm có thể tận dụng, bổ sung cho sinh hoạt cộng đồng.

Một chương trình văn nghệ được tổ chức tại không gian công cộng trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: H.Duy

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã rà soát toàn bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao về hiện trạng cơ sở vật chất, công năng và nhu cầu sử dụng; qua đó xác định những điểm còn hạn chế để từng bước có phương án cải tạo, nâng cấp và khai thác phù hợp.

"Quan điểm của phường là đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao phải gắn với nhu cầu thực tế và hiệu quả sử dụng. Không chỉ cải tạo cơ sở vật chất, chúng tôi mong muốn các nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, điểm tập luyện thực sự trở thành những không gian gần dân, phục vụ dân, có các hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục rà soát những điểm còn hạn chế để ưu tiên sửa chữa, nâng cấp; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, phát huy tối đa công năng của các thiết chế hiện có”, bà Đặng Thị Mai cho biết.

Cùng với đó, địa phương sẽ tiếp tục tập huấn nghiệp vụ quản lý thiết chế, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng tổ chức hoạt động cho ban chủ nhiệm; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa phường, Trung tâm và các tổ dân phố.