Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về đề thi; môn thi; ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT.

Các môn thi tốt nghiệp THPT

Tại Điều 5, dự thảo quy định về môn thi tốt nghiệp THPT như sau:

1. Các môn thi của kỳ thi gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp (sau đây gọi là Công nghệ Công nghiệp), Công nghệ định hướng Nông nghiệp (sau đây gọi là Công nghệ Nông nghiệp) và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

2. Kỳ thi được tổ chức trong 03 buổi thi: 01 buổi thi môn Ngữ văn, 01 buổi thi môn Toán và 01 buổi thi của bài thi tự chọn gồm 02 môn thi trong số các môn quy định tại khoản 1 Điều này, trừ môn Ngữ văn và môn Toán.

Ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT

Điều 6, dự thảo quy định về ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT như sau:

1. Ngày thi, lịch thi: Được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT.

2. Nội dung thi: Bám sát nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12.

3. Hình thức thi, thời gian làm môn thi/bài thi: Thực hiện theo quy định về cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT được Bộ GDĐT ban hành.

Đề thi và yêu cầu bảo mật, giải mật của đề thi tốt nghiệp THPT

Điều 7, dự thảo quy định về đề thi và yêu cầu bảo mật, giải mật của đề thi tốt nghiệp THPT như sau:

1. Trong một kỳ thi, mỗi môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị.

2. Đề thi phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây:

a) Nội dung đề thi đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này;

b) Bảo đảm chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ phải rõ ràng;

c) Bám sát yêu cầu cần đạt trong Chương trình GDPT; bảo đảm phân loại được thí sinh;

d) Đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi; điểm của các môn thi được tính theo thang điểm 10 (mười);

đ) Mỗi đề thi có đáp án kèm theo, riêng đề thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi;

e) Đề thi phải ghi rõ có mấy trang (đối với đề thi có từ 02 trang trở lên); ghi rõ chữ "HẾT" tại điểm kết thúc đề thi.

3. Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”.

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” của đề thi:

a) Đối với đề thi tự luận chỉ kết thúc khi hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài; đối với đề thi trắc nghiệm chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của buổi thi;

b) Đề thi dự bị chưa sử dụng tự giải mật ngay khi Hội đồng ra đề thi ra khỏi khu vực cách ly.