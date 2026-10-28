Đề thi chung cho học sinh cuối cấp; mở rộng kiểm tra trên máy tính
Từ ngày 1/12/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng đề kiểm tra chung đối với một số môn học ở lớp 5, 9 và 12 theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đáng chú ý, các trường THCS, THPT đủ điều kiện được phép tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính, mở rộng ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/chinh-sach-va-cuoc-song-de-thi-chung-cho-hoc-sinh-cuoi-cap-mo-rong-kiem-tra-tren-may-tinh-306868.htm