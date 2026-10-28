Đề thi chung cho học sinh cuối cấp; mở rộng kiểm tra trên máy tính

Cùng với triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Trước đây, hoạt động tuyên truyền chủ yếu được thực hiện thông qua các hội nghị, buổi nói chuyện chuyên đề thì nay, các cấp hội đã mạnh dạn đổi mới bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi của hội viên, phụ nữ và Nhân dân, hướng tới xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.