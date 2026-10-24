Để thầy trò cùng sử dụng tiếng Anh như thói quen hằng ngày

Các thầy cô tập huấn về việc để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ảnh: Đình Tuệ.

Chủ động rà soát về đội ngũ

Sáng 24/10, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức hội nghị tập huấn nhằm đưa tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học với sự tham gia của đại diện Ban giám hiệu, giáo viên tiếng Anh, giáo viên bộ môn của các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn và đại diện Trường THCS Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội.

Theo bà Đồng Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức, thời gian qua với nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tiếng Anh trong nhà trường, năng lực tiếng Anh của học sinh xã Hoài Đức đã có sự cải thiện đáng kể, tuy nhiên chất lượng chưa thực sự cao. Địa phương xác định phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng Tiếng Anh cho học sinh nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Các đại biểu, cán bộ quản lý, thầy cô các trường trên địa bàn xã Hoài Đức tại buổi tập huấn. Ảnh: Đình Tuệ.

Các nhà trường cần quán triệt rõ mục tiêu, yêu cầu của Đề án đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai không đơn thuần là tăng số tiết học, mà quan trọng nhất là tạo môi trường để học sinh được tiếp xúc, thực hành và sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chung của nhà trường, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ.

Mỗi đơn vị phải chủ động tự đánh giá theo các tiêu chí, xác định rõ những nội dung ưu tiên; chú trọng xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh và từng bước lồng ghép tiếng Anh trong các hoạt động giáo dục, bảo đảm thiết thực, khả thi, không chạy theo hình thức, không gây quá tải cho giáo viên và học sinh.

"Đặc biệt, việc triển khai Đề án ở các cơ sở giáo dục phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, không tạo áp lực đóng góp cho phụ huynh. Mọi hoạt động liên kết, huy động nguồn lực phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch và đúng quy định", bà Đồng Thị Nga lưu ý.

Phần chia sẻ từ đại diện Trường THCS Ngoại ngữ tại chương trình. Ảnh: Đình Tuệ.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần tổ chức rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất, học liệu và hạ tầng công nghệ; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, người phụ trách và kết quả đầu ra. Các thành viên tham dự tập huấn cần tích cực trao đổi, mạnh dạn nêu khó khăn, vướng mắc để cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Huyền Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) trao đổi với các thầy cô về mô hình và tiêu chí đánh giá trường học ESL - tức trường học sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Đồng thời chia sẻ bài học kinh nghiệm khi triển khai tại nhà trường tới các trường bạn. Mục tiêu nhằm giúp các trường hiểu cách làm và áp dụng linh hoạt, phù hợp với đơn vị mình.

Dạy môn Giáo dục địa phương bằng tiếng Anh

Các em học sinh tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh. Ảnh: Đình Tuệ.

Nhằm đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng tiếng Anh trong các môn học và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh, cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, Hà Nội) vừa tổ chức thành công và trực tiếp giảng dạy tiết chuyên đề Giáo dục địa phương bằng tiếng Anh dành cho học sinh khối 9.

Trong tiết học, cô Lý đã sử dụng tiếng Anh để truyền tải kiến thức, cung cấp thông tin về những địa danh nổi tiếng, đồng thời hướng dẫn và tương tác với học sinh một cách sinh động, gần gũi. Qua đó, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn trở thành phương tiện để các em tiếp cận, khám phá và tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Hành trình khám phá đưa các em học sinh đến với những địa danh giàu giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống của Hà Nội như: Hoan Kiem Lake (Hồ Hoàn Kiếm), Turtle Tower (Tháp Rùa), The Huc Bridge (Cầu Thê Húc), Ngoc Son Temple (Đền Ngọc Sơn), Pen Tower (Tháp Bút) và Ba Kieu Temple (Đền Bà Kiệu).

Cô Lý giao tiếp và giảng bài bằng tiếng Anh. Ảnh: Đình Tuệ.

Điểm nhấn của tiết học là hoạt động học sinh thuyết trình bằng tiếng Anh về các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Với sự hướng dẫn của cô Hiệu trưởng, các em đã chủ động giới thiệu những nét đặc sắc của từng địa danh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và vận dụng tiếng Anh vào thực tiễn. Không khí học tập tích cực, cởi mở đã tạo cơ hội để học sinh phát huy sự tự tin, khả năng hợp tác và tinh thần chủ động khám phá tri thức.

Tiết chuyên đề là minh chứng cho định hướng đổi mới giáo dục của Trường TH & THCS Nguyễn Du, trong đó chú trọng dạy học song ngữ, gắn kiến thức với trải nghiệm thực tiễn và phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho học sinh. Đồng thời, hoạt động còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử của Thủ đô.

"Học lịch sử, khám phá văn hóa bằng tiếng Anh là một cách học sáng tạo để học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du tự tin kết nối tri thức Việt Nam với thế giới. Đồng thời, qua mỗi hoạt động giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Anh của cả thầy và trò cũng đã và đang góp phần tích cực vào mục tiêu đưa tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", cô Nguyễn Thị Lý trao đổi.