Để thanh toán không dùng tiền mặt trở thành thói quen

Bà Ngụy Thị Dung, Phó Giám đốc VietinBank Chi nhánh Bắc Giang.

Cùng với sự phát triển của ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến và thuận tiện hơn đối với người dân. Tuy nhiên, để hình thức này thực sự trở thành thói quen, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo tôi, không chỉ tăng số lượng tài khoản mà quan trọng là giúp người dân sử dụng thường xuyên, an toàn và thấy rõ sự thuận tiện trong từng giao dịch.

Thời gian qua, VietinBank Chi nhánh Bắc Giang tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số như VietinBank iPay, thanh toán QR Code, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, thanh toán qua thẻ. Đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ; tăng cường hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng ngân hàng số thông qua mạng lưới các phòng giao dịch tại địa bàn các xã miền núi. Qua đó từng bước đưa thanh toán điện tử vào các giao dịch thường ngày, thay thế tiền mặt.

9 tháng năm 2026, Chi nhánh có 55,5 triệu giao dịch không dùng tiền mặt, với tổng giá trị 418 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 85% trong tổng giao dịch. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy thanh toán số ngày càng có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, mức độ sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt vẫn có sự khác biệt giữa các địa bàn miền núi với miền xuôi và nhóm khách hàng tuổi cao với người trẻ. Do đó, cán bộ ngân hàng cần trực tiếp hướng dẫn người dân mở và sử dụng tài khoản, cài đặt ứng dụng, chuyển khoản, thanh toán QR Code; đồng thời trang bị kiến thức bảo mật, hướng dẫn không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản cho người khác.

Thời gian tới, Ngân hàng tiếp tục tập trung mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để thay đổi thói quen sử dụng; nâng cao tính thuận tiện và an toàn của các giao dịch. Riêng tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp viễn thông nâng cao chất lượng hạ tầng, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng tài chính và tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến để người dân sử dụng dịch vụ này thuận tiện, an toàn và hiệu quả.