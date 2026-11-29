Lớp tập huấn, truyền dạy hát Then, đàn Tính tại phường Hà Giang 1 thu hút 84 học viên ở nhiều lứa tuổi tham gia

Với đồng bào Tày ở phường Hà Giang 1, nghệ thuật hát Then, đàn Tính gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần và sinh hoạt cộng đồng. Lời Then gửi gắm những quan niệm về cuộc sống, tình yêu thiên nhiên, tình cảm gia đình, đạo lý ứng xử cùng ước vọng về cuộc sống bình yên, no ấm. Tiếng đàn Tính hòa quyện với lời Then tạo nên nét nghệ thuật riêng, phản ánh tâm tư, tình cảm và những mối quan hệ gắn kết trong mỗi gia đình, dòng họ, bản làng.

Bởi vậy, gìn giữ Then, đàn Tính không đơn thuần là bảo tồn các làn điệu hay kỹ thuật sử dụng nhạc cụ, mà còn là lưu giữ vốn tri thức dân gian, ký ức và những giá trị văn hóa được cộng đồng bồi đắp, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nhằm tiếp nối mạch nguồn văn hóa ấy, trong hai ngày 28 và 29.11, phường Hà Giang 1 tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy nghệ thuật hát Then, đàn Tính với sự tham gia của 84 học viên là người dân tộc Tày đang sinh sống trên địa bàn, từ thiếu niên đến người cao tuổi.

Tại lớp tập huấn, bà Đinh Thúy Nga, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Tày, trong đó hát Then, đàn Tính là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh.

Bà mong muốn các học viên tích cực học tập, tiếp thu kiến thức, kỹ năng và chủ động luyện tập để những giá trị của di sản tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn học viên thực hành những làn điệu Then, đàn Tính truyền thống

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân am hiểu, giàu kinh nghiệm, học viên được thực hành hát Then và sử dụng đàn Tính. Những người đã biết có cơ hội tiếp tục rèn luyện, nâng cao kỹ năng; các học viên mới được làm quen với những làn điệu cơ bản và cách sử dụng nhạc cụ. Không khí học tập sôi nổi, cởi mở tạo điều kiện để mọi người cùng trao đổi, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.

Điểm đáng chú ý của lớp truyền dạy là sự tham gia của nhiều thế hệ. Người cao tuổi mang đến vốn hiểu biết, kinh nghiệm và những ký ức gắn bó với Then; lớp trung niên tiếp nhận, thực hành và tiếp tục lan tỏa; trong khi thanh thiếu niên có cơ hội tiếp xúc sớm với di sản, từng bước hình thành tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc.

Qua mỗi lời Then, tiếng đàn, sự kết nối giữa các thế hệ được bồi đắp, để những giá trị truyền thống không bị đứt quãng mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Điều đáng mừng là lớp truyền dạy thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản và tạo không gian giao lưu văn hóa giữa các thế hệ

Thông qua lớp truyền dạy, phường Hà Giang 1 hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tại cơ sở, tạo lực lượng kế cận trong thực hành và trao truyền di sản.

Quan trọng hơn, hoạt động học hát Then, đàn Tính cần được duy trì thường xuyên sau lớp tập huấn, từng bước trở thành một phần trong sinh hoạt văn hóa của người dân, thay vì chỉ hiện diện trong những dịp biểu diễn.

Từ những lớp truyền dạy như vậy, tiếng đàn Tính, lời Then tiếp tục được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự thực hành của cộng đồng.

Đây cũng là nền tảng để địa phương phát huy giá trị di sản gắn với các hoạt động văn hóa, du lịch, góp phần làm giàu đời sống tinh thần và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Tày ở phường Hà Giang 1 nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung.