Thế hệ nghệ sĩ múa trẻ góp phần tiếp nối và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: P. Sỹ.

Từ nền tảng kỹ thuật đến tư duy sáng tạo

Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 vừa khép lại, không chỉ là nơi để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực, khẳng định bản thân mà còn là dịp nhìn nhận chất lượng đào tạo, phát hiện những gương mặt triển vọng và đánh giá khả năng tiếp nối của nghệ thuật múa trong tương lai.

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, những tiết mục có chất lượng nổi bật tại cuộc thi, có nền tảng kỹ thuật vững vàng, khả năng làm chủ cơ thể, sự hòa quyện giữa âm nhạc và chuyển động, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc, tư tưởng nghệ thuật. Một số tác phẩm đã biết khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ múa mới, cho thấy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại. Đây là tín hiệu đáng ghi nhận trong công tác đào tạo nghệ thuật múa.

Thực tế từ cuộc thi cho thấy, thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay có nhiều cơ hội tiếp cận với các phương thức biểu đạt mới, đa dạng hóa ngôn ngữ múa và mở rộng khả năng sáng tạo. Bên cạnh những tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, quê hương, đất nước, văn hóa dân tộc, những tìm tòi về hình thức thể hiện và sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống với ngôn ngữ đương đại cũng góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho sân khấu múa trẻ.

Dẫu thế, cuộc thi cũng cho thấy những vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong đào tạo như sự đồng đều về kỹ thuật, chiều sâu biểu cảm, khả năng xử lý âm nhạc, tư duy xây dựng tác phẩm và bản lĩnh sân khấu. Đây là những yêu cầu nghề nghiệp không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần cả một quá trình đào tạo nghiêm túc, bền bỉ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông nhấn mạnh, nghệ thuật múa là một lĩnh vực sáng tạo đặc thù, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, cảm xúc, tư duy nghệ thuật và quá trình lao động, rèn luyện bền bỉ. Mỗi tác phẩm múa không chỉ thể hiện tài năng của người biểu diễn mà còn chuyển tải những giá trị văn hóa, những câu chuyện về con người, quê hương, đất nước và khát vọng sáng tạo của mỗi thế hệ. Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng đội ngũ nhân lực nghệ thuật có trình độ chuyên môn cao, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Điều đó đòi hỏi công tác đào tạo nghệ thuật không chỉ chú trọng kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn mà còn phải quan tâm bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh sáng tạo, khả năng tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đánh thức chiều sâu cảm xúc và bản lĩnh nghệ sĩ trẻ

Đề cập đến các tiêu chí đánh giá chuyên môn tại cuộc thi, NSND Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo phân tích, một sân chơi nghệ thuật chỉ có ý nghĩa khi tài năng được tôn trọng, sự sáng tạo được ghi nhận và mỗi giải thưởng phản ánh đúng giá trị chuyên môn. Theo đó, các cơ sở đào tạo, các thầy giáo, cô giáo tiếp tục gìn giữ những giá trị nền tảng của nghệ thuật múa, chú trọng đào tạo kỹ thuật đi đôi với bồi dưỡng tâm hồn, tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp; đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để các em được biểu diễn, được trải nghiệm và trưởng thành”.

Quan điểm của NSND Hà Thế Dũng cũng gợi mở yêu cầu quan trọng đối với công tác đào tạo Không chỉ chú trọng rèn luyện kỹ thuật mà cần quan tâm bồi dưỡng tư duy thẩm mỹ, khả năng cảm thụ âm nhạc, kiến thức văn hóa, lịch sử và đời sống xã hội. Đây là những yếu tố giúp người học mở rộng nhận thức, hình thành vốn sống và có khả năng chuyển hóa trải nghiệm thành ngôn ngữ nghệ thuật.

Bên cạnh đó, cơ hội phát triển sau đào tạo cũng là vấn đề cần được quan tâm. Tài năng được phát hiện trong các cuộc thi mới chỉ là bước khởi đầu. Để trở thành những nghệ sĩ có nghề nghiệp ổn định, người trẻ cần được bồi dưỡng liên tục, tham gia các chương trình biểu diễn, hoạt động sáng tạo và có cơ hội làm việc với những nghệ sĩ, biên đạo giàu kinh nghiệm.

Giờ đây sự phát triển của công nghệ, phương thức biểu diễn mới và xu hướng giao lưu quốc tế mở ra nhiều cơ hội để nghệ sĩ trẻ tiếp cận những tư duy sáng tạo khác nhau. Thành công của một cuộc thi không chỉ được đo bằng số lượng giải thưởng hay những tiết mục được đánh giá cao, mà còn ở khả năng phát hiện, khơi dậy niềm đam mê và mở ra cơ hội phát triển cho thế hệ nghệ sĩ kế cận.