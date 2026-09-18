Để tài năng sinh viên được tỏa sáng

(PLVN) - Trước những trận mưa lớn, đường phố ngập sâu, quyết định cho học sinh nghỉ, lùi giờ đến trường hay chuyển sang học trực tuyến có thể làm xáo trộn kế hoạch học tập. Nhưng một quyết định chậm trễ có thể khiến người học phải đối mặt với những rủi ro không đáng có. Chương trình có thể điều chỉnh, bài học có thể bù, nhưng một tai nạn xảy ra thì không thể khắc phục bằng việc học bù.