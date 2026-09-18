Để tài năng sinh viên được tỏa sáng
Từ một đồ án học tập đến cơ hội được ghi nhận và bước gần hơn tới nghề nghiệp - đó là mục tiêu của MIA, Giải thưởng Đồ án Sinh viên Nội thất do Khoa Thiết kế Nội Ngoại thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp triển khai. Không chỉ tạo động lực học tập, giải thưởng còn mở ra hướng đào tạo chú trọng thực tiễn, khuyến khích sinh viên phát huy khả năng sáng tạo ngay từ những năm đầu tiên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-tai-nang-sinh-vien-duoc-toa-sang-418285.htm