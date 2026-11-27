Phương tiện chở cát sỏi có tải trọng hàng chục tấn lưu thông qua mặt đê tả sông Lam đi qua xã Kim Liên.

Dọc theo tuyến đê tả sông Lam đoạn qua địa bàn các xã thuộc các xã Kim Liên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành... không khó để bắt gặp cảnh tượng các bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động rầm rộ ngay bên hành lang thoát lũ. Từ sáng sớm đến tối mịt, từng đoàn xe tải hạng nặng chở đầy cát, sỏi vô tư nối đuôi nhau leo dốc, băng ngang qua mặt đê. Quy định cấm xe có tổng tải trọng trên 12 tấn dường như hoàn toàn vô hiệu trước sức ép vận chuyển của các phương tiện này.

Chứng kiến cảnh tượng này mỗi ngày, ông Trần Văn Lâm (trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) không giấu được sự bất an: "Tuyến đê này trước đây từng bị vỡ, gây thiệt hại nặng nề. Nhà nước đã cắm biển cấm xe tải trọng trên 12 tấn để bảo vệ đê, nhưng thực tế bây giờ xe hàng chục tấn vẫn rầm rập chạy qua. Thậm chí, ban đêm nhiều xe tải lớn còn đậu đỗ ngay trên mặt đê. Người dân chúng tôi vô cùng lo lắng nhưng không hiểu vì sao tình trạng này diễn ra công khai mà không thấy lực lượng chức năng xử lý".

Sự lo lắng của ông Lâm là hoàn toàn có cơ sở. Tuyến đê tả sông Lam có tổng chiều dài khoảng 67,5 km, bao gồm 44,2 km đê cấp II, 11,9 km đê cấp III và 11,4 km đê cấp IV. Tuyến bắt đầu từ khu vực xã Đô Lương, chạy qua 8 xã, phường dọc sông Lam và kết thúc về phía hạ lưu tại phường Vinh Lộc. Trong số đó, đoạn đê cấp II từ K58+000 đến K104+200 dài 44,2 km giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp bảo vệ khu dân cư đông đúc và diện tích đất sản xuất rộng lớn thuộc các xã Vạn An, Kim Liên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành cùng các phường Trường Vinh, Vinh Lộc.

Ở chiều ngược lại, các chủ bến bãi vật liệu xây dựng lại cho rằng họ đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" vì bất cập hạ tầng. Anh Nguyễn Phùng A., phụ trách một bãi cát tại xã Hưng Nguyên Nam cho biết, bến bãi này đã tồn tại 4 năm nay, nếu cấm các phương tiện có tải trọng trên 12 tấn đi qua đê thì doanh nghiệp sẽ lập tức đình trệ, gặp muôn vàn khó khăn. Việc tự mở đường gom cũng bất khả thi vì vị trí các điểm đấu nối vượt qua tuyến đê (cửa khẩu qua đê) đi rất xa, nhà nước cũng không có quy hoạch để làm các tuyến đường gom này. Đề nghị các cơ quan chức năng cần có phương án tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

Đồng quan điểm, ông H., chủ một bến cát sỏi khác trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam chia sẻ, hiện địa phương chưa có quy hoạch tuyến đường gom chuyên biệt dành cho xe chở vật liệu. Nếu không lưu thông qua đường đê, doanh nghiệp không còn cung đường nào khả thi để vận chuyển hàng hóa. Do đó, các chủ bến bãi rơi vào vòng luẩn quẩn “muốn tuân thủ pháp luật nhưng lại loay hoay vì thiếu hạ tầng thay thế”.

Nhiều phương tiện có tải trọng lớn vẫn dừng đỗ trên mặt đê dù có biển cấm tải trọng 12 tấn.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An thừa nhận thực tế các bến bãi tập kết cát sỏi đều nằm ngoài bãi sông nên phương tiện buộc phải lưu thông ngang qua đê. Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tuyến đê này đã được cắm biển hạn chế tải trọng 12 tấn. Từ năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Chỉ thị giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương trực tiếp quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, ngăn chặn xe quá tải.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho rằng lực lượng quản lý đê chuyên trách vẫn thường xuyên theo dõi các phương tiện qua lại nhưng "không có trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng nên không xác định được chính xác tải trọng thực tế của xe". Theo ông Toản, các con dốc này được thi công cùng đợt với dự án làm đường ven đê trước đây nhưng chưa xác định được tải trọng thiết kế. Đáng chú ý, vị lãnh đạo Chi cục Thủy lợi lập luận rằng, biển cấm 12 tấn hiện tại chỉ áp dụng cho xe lưu thông dọc mặt đê, chứ chưa phân định có áp dụng cho phần dốc leo ngang qua đê để ra bãi sông hay không. Hơn nữa, dù thừa nhận thực trạng này đã tồn tại lâu năm và lưu lượng xe tải trọng lớn ngày càng gia tăng, nhưng đến tận bây giờ, sau khi có phản ánh của báo chí, Chi cục Thủy lợi mới tính đến chuyện "sẽ có văn bản đề nghị Sở Xây dựng và chủ đầu tư công trình trước đây cung cấp các thông số kết cấu, mác vật liệu trên cơ sở đó để triển khai cắm biển báo".

Phương tiện chở cát sỏi có tải trọng hàng chục tấn lưu thông qua mặt đê tả sông Lam đi qua xã Hưng Nguyên Nam.

Sự chậm trễ và thiếu quyết liệt trong quản lý đê điều tại Nghệ An không chỉ dừng lại ở câu chuyện xe quá tải. Điển hình như vụ việc lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa tồn tại suốt 20 năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm tại vị trí Km81+900 tuyến đê tả sông Lam (thuộc xóm Phú Khánh 2, xã Lam Thành). Liên quan đến điểm nóng được dư luận quan tâm này, ông Trần Quốc Toản cho biết, Chi cục Thủy lợi đã tiến hành lập các biên bản vi phạm hành chính và trình UBND tỉnh xem xét, bởi mức độ vi phạm đã vượt quá thẩm quyền xử lý của Chi cục. Hiện tại, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ; Chi cục Thủy lợi đang tiếp tục xác minh, cung cấp thông tin để làm cơ sở pháp lý cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý cuối cùng.