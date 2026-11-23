Sẻ chia từ những việc thiết thực

Kế thừa truyền thống nhân ái của hai vùng đất Quảng Bình và Quảng Trị cũ, sau hợp nhất, Hội CTĐ tỉnh từng bước ổn định tổ chức, củng cố hoạt động ở cơ sở. Trong điều kiện địa bàn rộng hơn, việc nắm rõ hoàn cảnh và nhu cầu của người dân là cơ sở để hội phát huy vai trò kết nối nguồn lực xã hội, đưa sự trợ giúp đến đúng người, đúng thời điểm.

Công tác từ thiện nhân đạo luôn là điểm sáng của các cấp hội trong những năm qua. Qua phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ đã vận động nguồn lực chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhà ở, sinh kế và dinh dưỡng học đường. Cụ thể, năm 2025, tổng trị giá hoạt động của các cấp hội toàn tỉnh đạt 113,8 tỉ đồng, hỗ trợ 142.471 lượt đối tượng. Riêng phong trào “Tết Nhân ái” đã trao 60.483 suất quà, trị giá hơn 31 tỉ đồng.

Thông qua sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: L.T

Sự trợ giúp kịp thời càng có ý nghĩa khi trên địa bàn tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ và sạt lở đất. Các cấp hội chủ động chuẩn bị lực lượng, hàng hóa dự phòng để tham gia cứu trợ khẩn cấp. Sau thiên tai, việc trợ giúp tiếp tục bằng những phần việc cụ thể, như: Sửa chữa nhà ở, khôi phục sinh kế, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, các cấp Hội CTĐ còn quan tâm chăm lo cho người khuyết tật thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Với những người gặp trở ngại trong tìm việc làm và sinh hoạt, sự hỗ trợ kịp thời của hội đã giúp họ giảm bớt khó khăn trước mắt và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Sự sẻ chia còn được thể hiện qua phong trào hiến máu tình nguyện. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức các đợt hiến máu, duy trì điểm hiến máu cố định, phát triển câu lạc bộ và lực lượng hiến máu dự bị. Nhờ vậy, tỉ lệ dân số tham gia hiến máu bình quân đạt 1,5%, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Để nguồn lực nhân đạo phát huy hiệu quả

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Mai Thị Kim Nhung cho biết, sau hợp nhất, địa bàn hoạt động rộng hơn, nhu cầu trợ giúp ngày càng đa dạng, trong khi một số cơ sở hội còn khó khăn về cán bộ và điều kiện hoạt động. Để nguồn lực vận động phát huy hiệu quả, đòi hỏi các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, kỹ năng và năng lực vận động nguồn lực; phát huy vai trò hội viên, tình nguyện viên, các đội xung kích và mạng lưới CTĐ trường học.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị Mai Thị Kim Nhung tặng hoa động viên tình nguyện viên tham gia hiến máu - Ảnh: P.V

Các cấp hội chuyển mạnh từ trợ giúp đơn lẻ sang hỗ trợ có chiều sâu, từ cứu trợ sau thiên tai sang chủ động phòng ngừa, từ quản lý thủ công sang ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Mỗi địa chỉ nhân đạo được xác định đúng nhu cầu; mỗi nguồn lực vận động phải được sử dụng công khai, minh bạch, hiệu quả; mỗi hoạt động phải được đánh giá bằng sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người thụ hưởng. Hội phải thật sự là nhịp cầu tin cậy giữa những tấm lòng nhân ái với người đang cần giúp đỡ, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Mai Thị Kim Nhung, phát huy truyền thống 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, phong trào CTĐ trên quê hương Quảng Trị cũng không ngừng được bồi đắp. Điểm nhấn là đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” cụ thể hóa bằng các phần việc thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm. Trong đó, nổi bật là xây dựng công trình nhân đạo, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, vận động hiến máu và tập huấn sơ cấp cứu, tôn vinh gương người tốt, việc thiện.

Hay cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Hội CTĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội CTĐ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị nhân đạo của hội tới đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Từ những phần việc này, mỗi cơ sở hội có thể lựa chọn mô hình phù hợp để duy trì lâu dài. Khi người dân nhận được sự trợ giúp đúng lúc và có thêm điều kiện tự ổn định cuộc sống, nguồn lực nhân đạo mới tạo được chuyển biến bền vững, đồng thời củng cố niềm tin của những người đồng hành cùng hội.