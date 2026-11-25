Xã biên giới Quảng Trực là một trong những thủ phủ mắc ca của tỉnh Lâm Đồng

Sản phẩm của những vùng đất trù phú

Năm 2017, nhận thấy người dân địa phương sản xuất cà phê còn manh mún, hiệu quả thấp, đầu ra thiếu ổn định, ông Lang Thế Thành (xã Nâm Nung) vận động các hộ dân thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Công Bằng Thanh Thái, từng bước chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Thay vì chạy theo sản lượng, các thành viên từng bước thay đổi phương thức canh tác, xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, hình thành vùng nguyên liệu đạt chứng nhận 4C, Rainforest Alliance, đáp ứng yêu cầu của một số thị trường xuất khẩu như châu Âu, Mỹ.

Sơ chế cà phê Honey, một công đoạn chế biến cà phê tại Hợp tác xã Thành Thái được nhiều du khách quan tâm. (Ảnh: Văn Tâm)

Trên nền tảng vùng nguyên liệu chất lượng, HTX tiếp tục đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu “Thanh Thai Coffee - Tinh túy vùng đất núi lửa Đắk Nông”. Đến nay, HTX phát triển 7 sản phẩm chế biến, gồm cà phê rang xay, hạt rang và cà phê phin giấy, trong đó có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Công Bằng Thanh Thái Lang Thế Thành cho biết, chương trình OCOP giúp HTX không chỉ giúp sản phẩm được nâng cao về chất lượng, hình thức mà còn tạo cơ hội để cà phê của HTX tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

“Chúng tôi hướng đến việc đưa sản phẩm trở thành món quà đặc trưng của địa phương, gắn với câu chuyện vùng đất núi lửa, con người và văn hóa nơi đây”, ông Thành chia sẻ.

Không chỉ ở những vùng trồng cà phê, các sản phẩm OCOP còn đang phát huy lợi thế từ điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những địa bàn vùng sâu, vùng biên giới.

Hạt mắc ca Mơ Nông của HTX Nông nghiệp xanh Quảng Trực

Tại xã Quảng Trực, các vườn mắc ca đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Đến nay, địa phương có hơn 1.350 ha mắc ca, nhiều diện tích được trồng xen trong vườn cà phê hoặc thay thế những cây trồng kém hiệu quả.

Cùng với mở rộng diện tích, địa phương chú trọng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, từng bước tạo chuỗi giá trị cho sản phẩm. Tiêu biểu là HTX Nông nghiệp xanh Quảng Trực với sản phẩm “Hạt mắc ca Mơ Nông”.

Giám đốc HTX Nguyễn Anh Tuấn cho biết, từ năm 2022, đơn vị phối hợp với 42 hộ dân sản xuất mắc ca theo tiêu chuẩn VietGAP trên diện tích khoảng 70 ha. Mỗi năm, vùng liên kết cung ứng khoảng 200 - 250 tấn mắc ca thô được sơ chế, chế biến thành hạt mắc ca thành phẩm hoặc tiêu thụ theo các hình thức phù hợp với nhu cầu thị trường.

Liên kết với người dân giúp HTX chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng sản phẩm và xây dựng kế hoạch chế biến, tiêu thụ. Đồng thời, bà con cũng yên tâm sản xuất khi có định hướng đầu ra, từng bước nâng cao giá trị cây mắc ca. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Quảng Trực

Thách thức trong nâng cao giá trị

Thực tế cho thấy, chương trình OCOP đã tạo động lực để nhiều chủ thể thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng chất lượng, đầu tư chế biến và xây dựng thương hiệu. Những sản phẩm đặc trưng không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn phần nào phản ánh câu chuyện về vùng đất, cộng đồng dân cư, văn hóa và phương thức canh tác.

Tuy nhiên, từ sản phẩm được công nhận đến sản phẩm có chỗ đứng bền vững trên thị trường vẫn là hành trình không ít khó khăn.

Nhiều chủ thể OCOP vẫn gặp khó khăn về vốn, quy mô sản xuất và công nghệ chế biến

Đối với nhiều chủ thể OCOP, hạn chế về nguồn vốn, quy mô sản xuất, công nghệ chế biến, nguồn nguyên liệu và khả năng tiếp cận các kênh phân phối lớn vẫn là những rào cản. Trong khi đó, thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc, tính ổn định của nguồn cung và khả năng cạnh tranh về giá.

Bà V. (trú xã Nam Đà) cho biết, khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở việc sản xuất mà còn ở khâu quảng bá, bảo vệ thương hiệu và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Trên môi trường thương mại điện tử, tình trạng sử dụng hình ảnh, tên gọi hoặc thông tin sản phẩm tương tự để quảng bá hàng hóa khiến chủ thể gặp khó khăn trong bảo vệ uy tín thương hiệu.

Tiếp cận thị trường số vẫn là thách thức đối với nhiều chủ thể OCOP ở vùng sâu, vùng xa

Một khó khăn khác là khả năng tiếp cận thị trường số, nhất là với những chủ thể ở vùng sâu, vùng xa. Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, đây là những yêu cầu cần thời gian, nhân lực và kinh phí để đáp ứng.

Bà L., đại diện một doanh nghiệp sản xuất mắc ca, cho biết bán hàng trên các nền tảng trực tuyến không đơn thuần là đưa sản phẩm lên gian hàng. Nhiều cơ sở sản xuất vẫn chưa có nhân lực chuyên trách, thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh trên môi trường số.

“Chúng tôi rất mong muốn có thêm các buổi chia sẻ, hướng dẫn thực tế tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn, thay vì chỉ phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống”, bà L. chia sẻ.