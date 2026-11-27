Nhiều sản phẩm lưu niệm của Đà Nẵng được du khách ưa chuộng. Ảnh: QUANG VIỆT

Xây dựng thương hiệu đặc trưng, có chiều sâu

Hàng lưu niệm phục vụ du lịch của Đà Nẵng thời gian qua đã khẳng định vị thế là “thương hiệu văn hóa”, thu hút khách và tạo điểm nhấn tại các điểm đến.

Hàng lưu niệm là hình ảnh địa phương

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho rằng, hàng lưu niệm phục vụ du lịch của thành phố ngày càng đa dạng, sáng tạo, khẳng định vị thế, thương hiệu. Nhiều mô hình liên kết sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả, cũng tồn tại khó khăn trong phát triển hàng lưu niệm phục vụ du lịch như nguồn lực còn hạn chế; nhiều làng nghề đối diện nguy cơ mai một; gắn kết chuỗi giá trị sản xuất - du lịch còn chưa mạnh, chưa khơi thông thế mạnh, tiềm năng ở từng địa phương. Công tác xúc tiến thương mại chưa thực sự sâu rộng...

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Đà Nẵng hội tụ nhiều thế mạnh để phát triển hàng thủ công mỹ nghệ khi có đến 30 làng nghề, ngành nghề truyền thống. Địa phương là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của miền Trung nên phát triển hàng lưu niệm phục vụ du lịch là hướng đi quan trọng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, rất cần những bước đột phá để phát triển mạnh mẽ hàng lưu niệm phục vụ du lịch.

30

làng nghề, ngành nghề truyền thống

Thế mạnh để Đà Nẵng phát triển hàng thủ công mỹ nghệ

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng

Nhiều kiểu đèn lồng bắt mắt giúp Công ty TNHH Sản xuất - du lịch - dịch vụ đèn lồng Thanh Trúc đạt giá trị kinh tế cao. Ảnh: QUANG VIỆT

Bà Lê Thị Minh Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - du lịch - dịch vụ đèn lồng Thanh Trúc (tổ dân phố Thanh Đông, phường Hội An Đông) cho biết, doanh nghiệp sản xuất đèn lồng chủ yếu từ 2 nguyên liệu là nan tre làm khung và vải tơ tằm dán lên khung tạo hình ảnh, các hoa văn. Đến nay, đèn lồng phục vụ du lịch đã đem lại giá trị kinh tế cao khi khách quốc tế và trong nước rất ưa chuộng, mua với số lượng ngày càng nhiều hơn.

Bà Thảo mong các cơ quan chức năng của thành phố và địa phương tổ chức các chương trình giao thương, kết nối cung cầu để giúp doanh nghiệp hợp tác với các đơn vị lữ hành đưa khách đến mua sắm sản phẩm. Doanh nghiệp cũng đề xuất các ngành chức năng tổ chức chương trình tập huấn để trang bị thêm kiến thức về quản trị, truyền thông, chuyển đổi số để phát triển hàng lưu niệm phục vụ du lịch lên tầm cao mới.

Trợ lực phát triển

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Mây tre An Khê (327 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê) cho biết, ngoài xuất khẩu các mặt hàng bàn, ghế, đồng hồ... sang các nước châu Á, châu Âu và Nam Mỹ, hợp tác xã chú trọng đầu tư cho các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch gồm các loại đồng hồ mây tre, mô hình cầu Thuận Phước, cầu Rồng Đà Nẵng, tiếp tục tạo tác thêm sản phẩm mới là biểu tượng của Đà Nẵng. Hợp tác xã đã được Sở Công Thương hỗ trợ kinh phí đầu tư lò sấy, qua đó hoàn toàn chủ động trong sử dụng nguyên liệu, không lo phụ thuộc vào thời tiết.

“Bán hàng lưu niệm phục vụ du lịch chủ yếu là xuất khẩu tại chỗ, không phải thực hiện các thủ tục, hồ sơ, thương thảo, thỏa thuận hợp đồng, vận chuyển hàng hóa sang các nước. Rất mong các cơ quan của thành phố tổ chức nhiều hơn nữa chương trình xúc tiến du lịch để khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu và mua các hàng lưu niệm từ mây tre của hợp tác xã”

Bà NGUYỄN THỊ KIM NHUNGGiám đốc Hợp tác xã Mây tre An Khê

Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng ngày càng phát triển các sản phẩm lưu niệm phù hợp, mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho rằng, để phát triển sâu rộng sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, các làng nghề, ngành nghề của thành phố Đà Nẵng cần nghiên cứu kỹ thị trường, tạo sản phẩm gắn với thị hiếu tiêu dùng của từng thị trường khách tham quan. Đổi mới theo cách chuyển từ các hoạt động bán sản phẩm lưu niệm đơn lẻ cho khách du lịch sang xây dựng chuỗi giá trị văn hóa - làng nghề - thương mại - du lịch, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách vừa đưa văn hóa bản địa hòa nhập với đời sống hiện đại, tạo giá trị kinh tế bền vững.

Đà Nẵng cần tạo các sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, có chiều sâu, đặc trưng. Tổ chức tốt các dịch vụ chính, dịch vụ bổ trợ trong sản phẩm du lịch làng nghề, gồm tham quan quy trình sản xuất, tham gia làm sản phẩm thủ công kết hợp với ẩm thực, văn hóa dân gian, lễ hội địa phương.

Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn. Ngành chức năng đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cập nhật kiến thức về quản trị kinh doanh; kỹ năng vận hành, quản lý chất lượng, cải tiến quy trình sản xuất; phát triển mẫu mã và nâng cao giá trị sản phẩm... Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, công cụ số trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng lưu niệm, khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử. Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp còn được khuyến khích nhận diện tốt hơn nhu cầu của thị trường du lịch, xu hướng tiêu dùng để định hướng phát triển các sản phẩm lưu niệm phù hợp, nâng cao giá trị sản phẩm “made in Đà Nẵng”.

Nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian qua, các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố chú trọng đầu tư bao bì, mẫu mã sản phẩm lưu niệm để tạo ấn tượng, thu hút du khách, nâng cao giá trị hàng hóa.

Đoàn du khách đến từ Đan Mạch bên các sản phẩm lưu niệm sau khi trải nghiệm hoạt động du lịch nông nghiệp ở An Farm Hội An. Ảnh: QUANG VIỆT

Để thu hút du khách

Đoàn du khách đến từ Đan Mạch sau khi trải nghiệm các hoạt động du lịch nông nghiệp tốt cho sức khỏe (wellness agritourism) tại An Farm Hội An (trang trại rộng 3.000m2 ở phường Hội An Tây) đã mua nhiều sản phẩm lưu niệm gồm trà atiso đỏ, trà đinh lăng và hương thảo, trà quế, trà hoa, các loại bột chăm sóc da, kem dưỡng da. Các sản phẩm được tạo nên từ chiết xuất các loại cây trồng tại đây.

“Sau khi được khám phá, trải nghiệm về nông nghiệp hữu cơ, giá trị thảo mộc, cách ứng dụng thảo mộc để nâng cao sức khỏe, tôi và những người bạn mua sản phẩm lưu niệm được sấy bằng năng lượng mặt trời, chế biến thủ công và hoàn toàn không sử dụng bất kỳ hóa chất bảo quản nào. Tôi muốn giữ lại kỷ niệm sau khi đến tham quan vùng đất có nhiều giá trị đẹp”.

Bà BIRGIT NIELSENDu khách trong đoàn tham quan đến từ Đan Mạch

Bà Lê Phạm Thiên Hằng, chủ An Farm Hội An chia sẻ, trang trại trồng đa dạng loại rau, quả, thảo mộc, thảo dược địa phương và nước ngoài hoàn toàn theo quy trình hữu cơ thuận tự nhiên. Để thúc đẩy các loại rau quả, thảo mộc, thảo dược phát triển tốt, trang trại đã sử dụng phân bón hữu cơ làm từ bèo Nhật Bản, phân bò, trùn quế. Sau khi thu hoạch, các loại rau quả nói trên được chế biến thành các loại trà, dược phẩm làm sản phẩm lưu niệm bán cho du khách. Ở bao bì mỗi sản phẩm đều có mã QR để khách du lịch truy xuất nguồn gốc, yên tâm sử dụng.

Du khách thích thú với các sản phẩm lưu niệm của Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh Lộc Nhiên Phát. Ảnh: QUANG VIỆT

Bà Hằng cho rằng, bao bì, mẫu mã của sản phẩm lưu niệm giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mua sắm sản phẩm của du khách. Bao bì, mẫu mã không chỉ có chức năng tránh hư hỏng cho sản phẩm mà còn tạo sức hút, giúp sản phẩm được lựa chọn tiêu dùng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

“Nguyên liệu tạo bao bì, mẫu mã của tôi là giấy có thể tái chế. Tôi thiết kế bao bì, mẫu mã đơn sơ nhưng thân thiện với môi trường, góp phần kể câu chuyện văn hóa, đặc trưng của sản phẩm, vùng đất”

Bà LÊ PHẠM THIÊN HẰNGChủ An Farm Hội An

Chất lượng quyết định

Trong bối cảnh du khách ngày càng đòi hỏi về chất lượng và thẩm mỹ, công dụng của hàng lưu niệm, các cơ sở sản xuất chú trọng đầu tư lĩnh vực này. Bà Ngô Thị Lộc, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh Lộc Nhiên Phát (phường Hòa Xuân) cho biết, quyết định phân khúc quà tặng là một trong những thị trường tiêu thụ chính cho các sản phẩm, hợp tác xã đã chọn chiến lược đầu tư cho mẫu mã, bao bì.

Theo bà Lộc, yếu tố quyết định sản phẩm lưu niệm được du khách đón nhận và có thể vươn xa trên thị trường là chất lượng, bởi đây là yếu tố then chốt định vị vị thế của hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh. Để các sản phẩm siro húng chanh tỏi đen, mứt tắc xanh tỏi đen, gừng viên vị quế, trà thảo mộc chiếm ưu thế về chất lượng hàng hóa, bà Lộc đã liên kết với nông dân ở các xã Thăng Điền, Thăng Trường, phường Hòa Xuân... xây dựng vùng chuyên canh trồng cây làm nguyên liệu theo hướng sản xuất sạch, hữu cơ, VietGAP.

Hợp tác xã cũng đã đầu tư công nghệ hiện đại để chế biến sản phẩm sạch, đáp ứng các tiêu chí an toàn thực phẩm của du khách, nhất là khách nước ngoài.

“Tôi chú trọng chuẩn hóa sản phẩm lưu niệm theo tiêu chí quốc tế. Cùng với đầu tư lớn cho bao bì, nhãn mác, chất lượng sản phẩm, tôi gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và số hóa quy trình sản xuất, kinh doanh”

Bà NGÔ THỊ LỘCGiám đốc Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh Lộc Nhiên Phát

Bà Mai Thị Hiền bên sản phẩm lưu niệm đá mỹ nghệ Non Nước. Ảnh: QUANG VIỆT

Bà Mai Thị Hiền, chủ cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Trần An Hiền (phường Ngũ Hành Sơn) cho hay, các sản phẩm đá mỹ nghệ như hình tượng Phật Di Lặc, tượng Bồ Tát Quan Âm, các linh vật như voi, kỳ lân, sư tử, các sản phẩm phong thủy từ đá Non Nước như vòng tay, dây chuyền... được du khách, nhất là khách quốc tế rất ưa chuộng, đạt doanh thu khá cao. Du khách sau khi tham quan các di tích trên địa bàn đã khám phá các sản phẩm đá mỹ nghệ được cơ sở chế tác công phu và mua sử dụng hoặc tặng cho bạn bè.

UBND thành phố đã có Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 6/2/2026 ban hành chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Kinh phí thực hiện chương trình hơn 183 tỷ đồng, trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia 12,6 tỷ đồng, khuyến công địa phương hơn 78 tỷ đồng, kinh phí thu hút từ các đơn vị thụ hưởng hơn 92 tỷ đồng... Với các giải pháp tổng thể và đồng bộ, thành phố kỳ vọng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hàng lưu niệm phục vụ du lịch, qua đó không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, khơi thông tiềm năng, thế mạnh của vùng đất mà còn quảng bá hình ảnh năng động, hấp dẫn của Đà Nẵng ra toàn thế giới.

Kinh phí chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch giai đoạn 2026 - 2030

Theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 6/2/2026 của UBND thành phố

hơn183tỷ đồng

12,6 tỷ đồng

Kinh phí khuyến công quốc gia

hơn 78 tỷ đồng

Khuyến công địa phương

hơn 92 tỷ đồng

Kinh phí thu hút từ các đơn vị thụ hưởng

Độ dài từng đoạn thanh tính theo tỷ lệ với tổng 183 tỷ đồng, dùng số tròn như trong bài.

Trợ lực từ các cơ chế, chính sách

Thành phố Đà Nẵng chú trọng phát triển sản phẩm lưu niệm gắn với bản sắc văn hóa để tạo nét riêng, định vị điểm đến cho du lịch.

Ông Nguyễn Bão Quốc.

Ông NGUYỄN BÃO QUỐCThành viên Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia

Cần chuyển từ tư duy bán sản phẩm sang bán giá trị

Sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch không chỉ là vật chất, đó là sự tích hợp của công năng, tính thuận tiện và trải nghiệm văn hóa. Về giá trị sử dụng, sản phẩm cần đáp ứng nhu cầu của du khách, dễ sử dụng. Về giá trị thuận tiện, sản phẩm cần dễ mang theo, dễ cất giữ, dễ bảo quản, vận chuyển. Về giá trị cảm nhận, sản phẩm không chỉ đẹp mà còn có nét riêng. Về giá trị văn hóa - câu chuyện, sản phẩm cần có bản sắc, gắn với con người, vùng đất.

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch cần chuyển từ tư duy bán sản phẩm sang tư duy bán giá trị. Nâng cấp sản phẩm lưu niệm không phải là làm bao bì đắt tiền hơn mà là thiết kế trải nghiệm mang tính ứng dụng cao. Bao bì có vai trò rất lớn trong một sản phẩm lưu niệm. Đó là bảo vệ, chống vỡ, móp, rò rỉ trong hành trình vận chuyển. Bao bì cần thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, cách sử dụng sản phẩm, hợp quy hàng hóa...

Để bán được hàng lưu niệm phục vụ du lịch, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không chỉ dừng lại ở cách bán mà là cả một quá trình tư duy từ chọn thị trường, xây dựng chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động bán hàng và thực thi bán hàng. Mọi điểm chạm trong chuỗi cung ứng du lịch đều là cơ hội tiêu thụ sản phẩm lưu niệm. Doanh nghiệp, cơ sở bán hàng lưu niệm cần kết nối mọi hành trình của du khách.

Ông Tống Quốc Hưng.

Ông TỐNG QUỐC HƯNGPhó Chủ tịch UBND phường Hội An

Phát triển hàng lưu niệm phục vụ du lịch gắn với bảo tồn di sản

Hội An có nhiều nghề thủ công truyền thống có khả năng tạo ra những sản phẩm lưu niệm đặc trưng, mang tính nhận diện cao. Nổi bật là nghề mộc Kim Bồng với các sản phẩm chạm khắc gỗ tinh xảo, các mô hình Chùa Cầu, nhà cổ, thuyền buôn, tượng gỗ, tranh gỗ và các vật phẩm trang trí mỹ nghệ. Cùng với đó, các sản phẩm điêu khắc từ gốc tre có tiềm năng phát triển thành dòng quà tặng độc bản, mang tính nghệ thuật, thân thiện với môi trường...

Phường Hội An xác định phát triển hàng lưu niệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Trọng tâm là ưu tiên phát triển 4 dòng sản phẩm đặc trưng gồm sản phẩm mỹ nghệ từ làng mộc Kim Bồng; sản phẩm điêu khắc gốc tre; lồng đèn truyền thống và sáng tạo; sản phẩm chế tác bạc mang dấu ấn văn hóa Hội An. Khuyến khích nghệ nhân sáng tạo mẫu mã mới, xây dựng các bộ sưu tập quà tặng mang chủ đề “Dấu ấn Kim Bồng”, “Hồn tre - Hồn phố”, “Ánh sáng Hội An”, “Tinh hoa nghề bạc Hội An”… Chú trọng sản phẩm nhỏ gọn, độc đáo, chất lượng cao, thuận tiện cho du khách mua sắm và vận chuyển. Đặc biệt là tạo điều kiện để các nghệ nhân, các làng nghề có điều kiện phát huy bằng cách gắn kết với các hoạt động liên quan đến thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Địa phương mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ nghệ nhân, cơ sở sản xuất về đào tạo nghề. Đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ sáng tạo mẫu mã, xúc tiến thương mại, bảo hộ nhãn hiệu, đầu tư hạ tầng làng nghề và có chính sách khuyến khích nghệ nhân trẻ tiếp nối nghề truyền thống.

Ông Đinh Văn Phúc.

Ông ĐINH VĂN PHÚCPhó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương)

Kiến tạo xây dựng hệ sinh thái sản phẩm lưu niệm

Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn Đà Nẵng kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển sản xuất hàng lưu niệm, không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận chính sách mà còn hướng đến xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm lưu niệm có bản sắc văn hóa, chất lượng, cạnh tranh cao trên thị trường.

Tiếp cận chính sách hỗ trợ của nghị quyết, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất sẽ mạnh dạn đầu tư máy móc, đổi mới tư duy sản xuất, sáng tạo mẫu mã, nâng cao chất lượng và phát triển những sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng là đầu mối đồng hành, hỗ trợ, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các đối tác trong ngành du lịch. Trung tâm nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tăng cường hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ tiếp cận các chính sách khuyến công; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm lưu niệm tại các điểm du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân bay, hội chợ, triển lãm và trên các nền tảng thương mại điện tử...

Nội dung: QUANG VIỆT - VIỆT NGUYỄN - ĐĂNG CAO

Trình bày: MINH TẠO

(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)