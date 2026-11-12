Để sắc màu trang phục truyền thống kể chuyện văn hóa Lang Biang

Tôn vinh bản sắc văn hóa qua trang phục truyền thống

Những hoa văn lưu giữ bản sắc

Trong đời sống của đồng bào các dân tộc, trang phục truyền thống mang nhiều ý nghĩa hơn việc đáp ứng nhu cầu mặc. Từ chất liệu, cách dệt, màu sắc đến từng đường nét hoa văn đều gắn với tập quán, quan niệm thẩm mỹ và môi trường sống của mỗi cộng đồng.

Với người Cơ Ho ở vùng Lang Biang, trang phục truyền thống còn hiện diện trong những dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, cưới hỏi và các sự kiện quan trọng của gia đình, dòng họ.

Những bộ trang phục với sắc màu, họa tiết đặc trưng là dấu ấn văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, việc sử dụng trang phục truyền thống trong sinh hoạt thường ngày có nhiều thay đổi. Vì vậy, tạo thêm không gian để người dân giới thiệu, trình diễn và chia sẻ câu chuyện về trang phục là cách góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa đang hiện hữu trong cộng đồng.

Từ định hướng đó, phường Lang Biang - Đà Lạt đưa hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vào chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Hội thi dự kiến diễn ra sau chương trình khai mạc Mùa hội cỏ hồng vào ngày 21/11/2026, tại sân khấu khu vực đồi cỏ hồng, hồ Đan Kia - Suối Vàng (bãi Tiên Sa).

Ông Nguyễn Huy Mai, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, hội thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, giá trị văn hóa và nét đặc trưng trong trang phục truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào Cơ Ho. Mỗi đội tham gia sẽ giới thiệu trang phục thông qua phần trình diễn và thuyết minh về nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, hoa văn cũng như ý nghĩa văn hóa của từng bộ trang phục.

Sự kiện là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa truyền thống của phường Lang Biang - Đà Lạt

Theo kế hoạch, hội thi có 7 đội đến từ các tổ dân phố: Bon Đơng, Lang Biang, Măng Line, Đăng Kia, đội liên quân Đạ Nghịt - Păng Tiêng, Trường Mầm non Sơn Ca và khách mời Khu du lịch Lang Biang Land. Mỗi đội gồm 10 thành viên, trong đó có 5 nam và 5 nữ. Ban Tổ chức khuyến khích các đội giới thiệu đa dạng trang phục, chú trọng những bộ trang phục truyền thống của người Cơ Ho.

Điểm đáng chú ý là phần thuyết trình được dành thời lượng tối đa 15 phút cho mỗi đội. Đây là dịp để người tham gia kể câu chuyện phía sau từng bộ trang phục, giúp người xem hiểu hơn về cách lựa chọn chất liệu, phối màu, tạo hoa văn và những quan niệm văn hóa được gửi gắm trong đó.

Khi trang phục được đặt trong câu chuyện của chính cộng đồng đang gìn giữ, phần trình diễn sẽ có thêm chiều sâu, thay vì dừng lại ở việc giới thiệu hình thức bên ngoài.

Đưa văn hóa bản địa đến gần du khách

Phường Lang Biang - Đà Lạt có lợi thế về cảnh quan tự nhiên, văn hóa bản địa và các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, văn hóa Cơ Ho là một phần quan trọng tạo nên dấu ấn riêng của vùng đất dưới chân núi Lang Biang.

Việc đưa trang phục truyền thống vào chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt góp phần mở rộng nội dung trải nghiệm, để du khách có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa địa phương qua những hình thức gần gũi, trực quan.

Tiềm năng du lịch của phường Lang Biang - Đà Lạt sẽ được giới thiệu đến với du khách trong nước và quốc tế thông qua hội thi

Ông Bùi Thế, Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, địa phương đã phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và tổ dân phố phối hợp chuẩn bị hội thi. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phụ trách công tác tổ chức, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hướng dẫn các đội tham gia. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động hội viên, đoàn viên và người dân hưởng ứng.

Sự tham gia của các tổ dân phố, trường học và đơn vị du lịch cũng tạo điều kiện để nhiều nhóm trong cộng đồng cùng góp sức cho hoạt động văn hóa. Qua đó, việc gìn giữ bản sắc không chỉ được đặt trong trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn gắn với sự tham gia của người dân, nhất là những người đang lưu giữ và thực hành các giá trị truyền thống.

Để một bộ trang phục thực sự trở thành câu chuyện văn hóa, điều quan trọng là những người mặc, người giới thiệu phải hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa của từng chi tiết. Khi người dân chủ động tham gia, tự hào giới thiệu trang phục của dân tộc mình, các giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống hôm nay.

Trang phục truyền thống trong đám cưới của người Cơ Ho

Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vì thế được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Từ những sắc màu, hoa văn và câu chuyện được kể trên sân khấu, hình ảnh văn hóa Lang Biang có thêm cơ hội đến gần hơn với du khách, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch và khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng.