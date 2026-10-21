Để sắc hoa ngân lên thành giai điệu

Không gian biểu diễn ngoài trời đang trở thành điểm hẹn của âm nhạc tại Đà Lạt. (Ảnh: tư liệu)

Âm nhạc làm phong phú trải nghiệm Đà Lạt

Trong tiết trời se lạnh, một đêm nhạc acoustic là lựa chọn của nhiều du khách khi muốn tận hưởng Đà Lạt theo nhịp điệu chậm rãi. Tại đêm nhạc “Bình Minh Ơi” ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, chị Nguyễn Thị Hiệp, du khách đến từ Thanh Hóa, có dịp hòa mình vào không gian âm nhạc gần gũi giữa phố núi.

Người nghe thưởng thức đồ uống, trò chuyện cùng bạn bè, lắng nghe ca sĩ biểu diễn. Đôi khi, khán giả đăng ký ca khúc yêu thích rồi bước lên sân khấu, khiến buổi tối thêm phần ngẫu hứng. Với chị Hiệp, đây là một trải nghiệm khác biệt, góp thêm dư vị cho chuyến đi.

Du khách trải nghiệm tại đêm nhạc “Bình Minh Ơi”

Sau một ngày tham quan, du khách cần một không gian sum họp người thân, tận hưởng không khí đặc trưng của Đà Lạt. Âm nhạc vì thế không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn góp phần tạo nên ký ức về một điểm đến.

Vốn nổi tiếng với những vườn hoa, làng hoa và cảnh quan thơ mộng, Đà Lạt có điều kiện để kết nối trải nghiệm thưởng hoa với các hoạt động nghệ thuật. Một không gian hoa được điểm xuyến bằng âm nhạc, một chương trình biểu diễn nhỏ giữa khung cảnh thiên nhiên hay một buổi tối kết hợp thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực địa phương đều có thể mang đến cảm nhận khác biệt cho du khách.

Chủ đề Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026: “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, đặt hai thế mạnh của phố núi trong cùng một câu chuyện. Nếu hoa tạo nên sắc thái thị giác, âm nhạc có thể đem lại chiều sâu cảm xúc, khiến không gian lễ hội không chỉ để ngắm nhìn mà còn để trải nghiệm.

Các không gian hoa là điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt. (Ảnh: tư liệu)

Trong các cuộc họp chuẩn bị Festival, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã nhấn mạnh việc tạo dấu ấn riêng cho kỳ lễ hội, gắn các hoạt động với cảnh quan và phát huy sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. Những yêu cầu về tính thẩm mỹ, sự hài hòa với không gian đô thị cũng là điều đáng chú ý khi tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài trời tại Đà Lạt - nơi vẻ đẹp của cảnh quan và sự yên bình vốn là một phần sức hấp dẫn.

Để dư âm Festival còn lại trong đời sống du lịch

Festival Hoa là dịp thu hút du khách và làm nổi bật hình ảnh Đà Lạt. Nhưng sức sống của chủ đề “sắc hoa và âm nhạc” có thể nằm cả ở những hoạt động nhỏ, được duy trì sau khi các chương trình lớn kết thúc.

Những đêm nhạc trong không gian vườn hoa, chương trình biểu diễn ngoài trời hay hoạt động trải nghiệm tại làng hoa có thể mở thêm lựa chọn cho du khách. Các đơn vị lữ hành cũng có thể kết nối điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa địa phương với âm nhạc buổi tối, tạo nên những hành trình mang màu sắc riêng.

Biểu diễn âm nhạc đường phố tại hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt. (Ảnh: tư liệu)

Sức hút đôi khi không đến từ sân khấu lớn hay chương trình hoành tráng, mà từ một không gian vừa đủ, âm nhạc phù hợp và cách tổ chức gần gũi. Khi được duy trì với chất lượng ổn định, những hoạt động này có thể làm phong phú trải nghiệm của du khách, đồng thời mở thêm cơ hội kinh doanh cho các đơn vị dịch vụ.

Năm 2023, Đà Lạt được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc. Đây là cơ hội để địa phương kết nối nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo với hoạt động du lịch, đưa âm nhạc đến gần hơn với đời sống và những trải nghiệm của du khách.

Tuy nhiên, việc kết hợp biểu diễn với cảnh quan cần được tính toán phù hợp, nhất là về âm lượng, không gian và sinh hoạt của người dân. Quan trọng hơn, mỗi chương trình cần có chất lượng nghệ thuật và dấu ấn riêng để níu chân du khách, thay vì chỉ tạo sức hút nhất thời.

Âm nhạc đến gần hơn với đời sống và những trải nghiệm của du khách khi đến với Đà Lạt. (Ảnh: tư liệu)

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026, với 11 chương trình chính và 25 hoạt động hưởng ứng. Lễ hội là dịp để những ý tưởng kết hợp hoa và âm nhạc được thể hiện rõ nét hơn. Sau Festival, những ý tưởng phù hợp nếu được tiếp tục duy trì có thể góp thêm sản phẩm cho du lịch Đà Lạt quanh năm.

Hoa tạo nên sắc màu, âm nhạc đem lại cảm xúc. Khi hai yếu tố ấy hòa quyện trong những không gian phù hợp, Đà Lạt không chỉ có thêm điểm đến để tham quan mà còn có những trải nghiệm đáng nhớ, đủ để du khách muốn quay lại vào một mùa khác trong năm.