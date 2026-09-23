Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Giữa nhịp phố đông đúc, sắc hoa tạo thêm nét mềm mại cho không gian đô thị Sa Pa. Chị Nguyễn Thu Trang - du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã đến Sa Pa vài lần và thường dành thời gian đi bộ quanh phố. Những nơi có nhiều hoa luôn tạo cảm giác dễ chịu, cũng là chỗ tôi thích dừng lại chụp ảnh”.

Sắc hoa vốn quen thuộc với vùng đất này. Mỗi độ xuân về, đào, mận, lan khoe sắc trên những triền núi; đỗ quyên tạo nên mùa hoa đặc trưng trên dãy Hoàng Liên; khí hậu mát mẻ quanh năm cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều giống hồng, hoa giấy sinh trưởng…

Theo ông Cấn Xuân Trọng - Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, cùng với tốc độ phát triển du lịch, diện mạo đô thị Sa Pa đang ngày càng hiện đại với sự xuất hiện của nhiều công trình, dịch vụ và hạ tầng mới. Bên cạnh đó, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng tạo thuận lợi cho nhiều loài hoa sinh trưởng, trong đó có hồng cổ và các loài lan bản địa, góp phần làm phong phú không gian đô thị và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Quá trình đô thị hóa nếu thiếu sự hài hòa với thiên nhiên dễ khiến không gian đô thị trở nên ngột ngạt. Trong khi đó, du khách đến Sa Pa vẫn mong muốn được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm những không gian xanh, gần gũi.

Trước yêu cầu đó, Sa Pa đang từng bước phát huy lợi thế về hoa trong xây dựng cảnh quan đô thị. Đề án “Xây dựng và phát triển phường Sa Pa trở thành xứ sở các loài hoa” giai đoạn 2026 - 2029 hướng tới mục tiêu đến năm 2029, trên địa bàn phường có hoa theo từng mùa trong năm.

Cùng với tạo cảnh quan, địa phương chú trọng bảo tồn nguồn giống, phát triển những loài hoa phù hợp, trong đó có hồng leo, hồng cổ và lan bản địa. Định hướng của địa phương là từng bước đưa hoa vào không gian công cộng, khu dân cư và những khu vực gắn với hoạt động du lịch. Khi sắc hoa hiện diện thường xuyên hơn, cảnh quan đô thị cũng có thêm dấu ấn riêng của vùng đất.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, thời gian qua, phường Sa Pa phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Hiệp hội Du lịch tỉnh lựa chọn nguồn giống để bảo tồn, xác định khu vực ươm cây, đồng thời rà soát các vị trí phù hợp để trồng hoa; từng bước được mở rộng, ưu tiên khu vực trung tâm và những điểm gắn với hoạt động du lịch.

Cùng với trồng mới, việc chăm sóc được chú trọng. Tại các khu vực công cộng, cây và hoa được giao đơn vị môi trường đô thị duy trì thường xuyên. Ở khu dân cư, địa phương vận động các hộ cùng tham gia trồng, chăm sóc hoa. Sự phối hợp giữa chính quyền, đơn vị chức năng và người dân là điều kiện để hoa được duy trì theo từng tháng.

Bên cạnh hệ thống tiện ích và chất lượng dịch vụ, cảnh quan môi trường ngày càng có vai trò quan trọng đối với đô thị du lịch như Sa Pa. Những không gian xanh, sạch, đẹp; các loài hoa được trồng phù hợp và chăm sóc thường xuyên sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của Sa Pa đối với du khách.

Bên cạnh đó, với lợi thế khí hậu, Sa Pa có điều kiện phát triển nhiều loài hoa ở những thời điểm khác nhau trong năm. Khi được tổ chức phù hợp, những mùa hoa nối tiếp nhau sẽ tạo sự thay đổi cho cảnh quan, đồng thời bổ sung thêm những điểm dừng chân, chụp ảnh trong hành trình của du khách.

Thời gian tới, phường Sa Pa tiếp tục rà soát, lựa chọn nguồn giống, chủ động nguồn cây và xác định những vị trí phù hợp để mở rộng không gian hoa. Mục tiêu từng bước hình thành cảnh quan hoa theo mùa, đồng thời, bảo tồn những nguồn giống có giá trị, tạo thêm không gian xanh và tăng sức hút cho điểm đến Ông Cấn Xuân Trọng - Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa

Với lợi thế về khí hậu, cảnh quan và những mùa hoa đặc trưng, Sa Pa có nền tảng để hình thành “xứ sở các loài hoa”. Phát huy giá trị ấy không chỉ góp phần kiến tạo diện mạo đô thị du lịch hiện đại, mà còn gìn giữ màu xanh, sắc hoa và sự hài hòa với thiên nhiên - những nét riêng làm nên sức hút của phố núi, hướng tới phát triển du lịch bền vững.