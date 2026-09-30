Đẻ rơi tại nhà, sản phụ sốc mất máu phải cắt tử cung

Sản phụ 32 tuổi, ở phường Phổ Yên, Thái Nguyên, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc nhợt sau khi đẻ rơi tại nhà. Người bệnh mất máu nhiều, huyết áp tụt, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Theo thông tin từ bệnh viện, chị có tiền sử 4 lần sinh thường. Sau khi sinh con tại nhà, gia đình đưa chị đến một cơ sở y tế tuyến dưới cấp cứu. Các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc mất máu nặng, truyền 2 đơn vị máu rồi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Khi nhập viện, chị lơ mơ, mạch 120 lần/phút, huyết áp 80/50 mmHg. Bánh rau chưa bong, vẫn nằm trong buồng tử cung, trong khi âm đạo tiếp tục chảy nhiều máu cục.

Trước tình huống nguy kịch, Khoa Sản kích hoạt Báo động đỏ toàn viện, huy động các chuyên khoa cùng tham gia cấp cứu.

Sau 14 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ bóc rau nhân tạo, kiểm soát buồng tử cung và sử dụng thuốc tăng co hồi tử cung ở liều tối đa. Tuy nhiên, tử cung không co tốt, tình trạng chảy máu tiếp diễn.

Người bệnh được xác định sốc mất máu độ III, kèm rối loạn đông máu do đờ tử cung. Khi các biện pháp điều trị nội khoa không kiểm soát được xuất huyết, ê-kíp hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt tử cung bán phần.

Sau phẫu thuật, tình trạng chảy máu được kiểm soát. Chị tiếp tục được truyền máu, huyết tương cùng nhóm và theo dõi sát tại bệnh viện.

Sau 14 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số ổn định và được xuất viện.

Trường hợp này cho thấy băng huyết sau sinh có thể diễn biến rất nhanh, đặc biệt khi người mẹ sinh ngoài cơ sở y tế và không được xử trí kịp thời ngay từ đầu. Khi mất máu nhiều, sản phụ có thể nhanh chóng rơi vào sốc, rối loạn đông máu và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ, được quản lý thai nghén và nên sinh tại cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu sản khoa. Nếu sinh bất thường hoặc xuất hiện chảy máu nhiều sau sinh, gia đình cần đưa sản phụ đến bệnh viện càng sớm càng tốt, không tự theo dõi hoặc trì hoãn việc cấp cứu.