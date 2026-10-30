Để phụ nữ vùng biên biết tự bảo vệ mình

Theo dõi buổi tuyên truyền, chị Đậu Thị Oanh, xóm trưởng xóm Đức Thịnh quan tâm đến cách giải thích những quy định pháp luật bằng tình huống cụ thể. Với 320 hộ dân trong xóm, công việc của chị không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp vận động, giải thích để bà con hiểu và thực hiện. Theo chị Oanh, muốn người dân nhớ và vận dụng được kiến thức pháp luật, người tuyên truyền phải biết lựa chọn cách nói phù hợp với từng đối tượng, gắn với những việc diễn ra hằng ngày.

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hạnh Lâm hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Những nội dung liên quan đến pháp luật, bà con chưa hiểu thì mình phải nói lại cho dễ hiểu, có khi phải lấy ngay chuyện xảy ra trong cuộc sống để giải thích”, chị Oanh chia sẻ. Từ thực tế ở cơ sở, chị Oanh nhận thấy mỗi gia đình có những mối quan tâm riêng. Người lo việc nhà, người đi làm ăn xa, người có con học tập ngoài địa phương. Vì vậy, khi tuyên truyền cho chị em trong xóm, chị cùng cán bộ phụ nữ chú trọng nhắc lại những kiến thức thiết thực, nhất là cách phòng tránh rủi ro khi tìm việc làm. Trước những lời mời gọi hấp dẫn, người dân cần tìm hiểu rõ nơi làm việc, người tuyển dụng và các điều kiện liên quan; không vội tin hoặc quyết định khi thông tin chưa được kiểm chứng...

Cùng với hoạt động tại xã Hạnh Lâm, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm còn phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ ở nhiều địa bàn khác. Tại xã Sơn Lâm, đơn vị phối hợp với các ban, ngành liên quan của xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ bản Tân Hợp. Nội dung tập trung vào Luật Phòng, chống mua bán người. Qua đó, giúp hội viên nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện những nguy cơ và có ý thức bảo vệ bản thân trước các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt.

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm còn quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Trong khuôn khổ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đơn vị phối hợp trao hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ dân, góp phần tạo thêm điều kiện để các hộ phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cho biết: “Tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ sinh kế là những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, chăm lo đời sống phụ nữ vùng biên. Khi được trang bị kiến thức cần thiết và có thêm điều kiện phát triển kinh tế, chị em sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, biết phòng tránh rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời góp sức xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn”.