Để phụ nữ có thêm nhiều cơ hội khởi nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Ngày 14/10, tại Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong kinh tế tập thểthời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, kết hợp triển khai các hoạt động hợptác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2030 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnhKhánh Hòa (HLHPN) phối hợp với Trường Đại học Nha Trang (NTU) tổ chức đã cótrên 150 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham dự.

Toàn cảnh diễn đàn

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Tại diễn đàn, đại diện các sở, ngành đã chia sẻ về định hướng, chính sách hỗtrợ chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ trong đổi mới quản trị hợp tác xã; chuyểnđổi số gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Các nội dung về thực trạng sản xuất nông nghiệp xanh tại Khánh Hòa, định hướngphát triển hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, điều kiện áp dụngVietGAP, sản xuất hữu cơ, tưới tiết kiệm và truy xuất nguồn gốc cũng được đề cập.

Nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của phụ nữ trong pháttriển nông nghiệp xanh tại miền núi; kết hợp trồng trọt, chăn nuôi theo chutrình khép kín nhằm tạo sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số; kinhnghiệm phát triển chuỗi giá trị nông sản, thủy sản; ứng dụng khoa học, công nghệvà xây dựng mạng lưới liên kết trong phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng vănhóa doanh nghiệp…

HLHPN tỉnh Khánh Hòa và NTU ký kết chương trình liên tịch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Tại sự kiện, HLHPN tỉnh Khánh Hòa và NTU đã ký kết chương trình liên tịch hỗtrợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2030, với thời hạn thực hiện 5 năm.

Nội dung tập trung vào 4 nhóm hoạt động: Đào tạo, bồi dưỡng và nâng caonăng lực khởi nghiệp cho phụ nữ; ươm tạo, tư vấn và phát triển sản phẩm; kết nốidoanh nghiệp, nguồn lực đầu tư và thị trường; hỗ trợ hoàn thiện, chuẩn hóa sảnphẩm; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả để nâng cao hiệu quả các chươngtrình hỗ trợ, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hai bên hướng đếnphối hợp rà soát nhu cầu, lựa chọn dự án tiềm năng, hỗ trợ hoàn thiện và chuẩnhóa sản phẩm, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả để nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Từ nhận diện điểm nghẽn đến kết nối nguồn lực

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, sáng 14/10, NTU đã tổ chức tập huấn vớichủ đề “Cán bộ Hội đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp” cho hơn 80 cán bộ Hội.

Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Nguyễn Thị Dung và Thạc sĩ Lê Thị Hồng Nhung, giảngviên, chuyên viên Trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST), NTU đã hướng dẫn học viênthông qua các phương pháp tương tác, thực hành và xử lý tình huống.

Các nội dung tập trung vào nhận diện những điểm nghẽn của dự án khởi nghiệp;chuyển nhu cầu hỗ trợ thành đề xuất cụ thể; kết nối dự án với chuyên gia, doanhnghiệp và các nguồn lực phù hợp; xây dựng mạng lưới tư vấn, đồng hành và theodõi kết quả sau hỗ trợ.

Điểm đáng chú ý là định hướng chuyển từ hỗ trợ theo từng hoạt động riêng lẻsang đồng hành có mục tiêu, có kết nối và có kết quả đo lường được. Theo đó,cán bộ Hội không chỉ truyền đạt chính sách mà còn có thể trở thành cầu nối, ngườiđồng hành giữa hội viên với chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ.

Chương trình hướng đến nâng cao năng lực khởi nghiệp, kết nối nguồn lực vàtừng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễncủa phụ nữ địa phương.

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Trung tâm ĐMST, NTU chia sẻ mô hình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Tại diễn đàn, TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Giám đốc Trung tâm ĐMST, NTU, đã sẻ chi tiết mô hình phát triển hệ sinh thái đổimới sáng tạo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu danh mục sản phẩm, dịch vụ sẵnsàng hợp tác chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo của trường, hướng đếnhỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển dự án. Trong đó, vaitrò kết nối và điều phối của hệ sinh thái được nhấn mạnh nhằm huy động các nguồnlực xã hội phục vụ hoạt động khởi nghiệp.

Theo định hướng hợp tác, NTU đóng góp thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoahọc, đội ngũ chuyên gia, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hội Liên hiệpPhụ nữ tỉnh là đầu mối kết nối với hội viên, cơ sở Hội và nhu cầu thực tiễn tạiđịa phương.

Cùng với đó, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng,nhà đầu tư, hội đồng cố vấn và các tổ chức xã hội được định hướng tham gia mạnglưới hỗ trợ, tạo điều kiện để các dự án tiếp cận tri thức, công nghệ, vốn, thịtrường và chính sách phù hợp.

Việc kết nối giữa tổ chức HLHPN, NTU và các nguồn lực xã hội mở ra hướng phốihợp lâu dài trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Qua đó, tri thức khoa học, côngnghệ và đổi mới sáng tạo có thêm cơ hội gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh thựctế; đồng thời góp phần nâng cao năng lực khởi nghiệp, phát triển sinh kế vàthúc đẩy các mô hình kinh tế địa phương theo hướng bền vững.