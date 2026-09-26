Đề phòng thời tiết TP.HCM chiều tối, triều cường sắp đạt đỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 26/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-32 độ C.

Cảnh báo thời tiết khu vực TP.HCM từ ngày 26/9 đến ngày 5/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ nâng trục lên phía Bắc và suy yếu dần, vùng áp thấp di chuyển về phía Tây. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình.

Thời tiết TP.HCM chiều tối nay dự báo có mưa. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới suy yếu và mờ dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây có trục qua Trung Bộ và ảnh hưởng thời tiết Nam Bộ. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ yếu đến trung bình.

Đài dự báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập lụt, ách tắc giao thông, ảnh hưởng sản xuất, giao thông, sinh hoạt và cây trồng.

Đỉnh triều cao nhất vào 3 ngày tới

Liên quan triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết đỉnh triều các trạm trên sông lên nhanh và ở mức cao.

Trong ngày 25/9, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại trạm Phú An 1,35 m (dưới báo động I là 0,05m); trạm Nhà Bè 1,4 m (ở mức báo động I) và trạm Thủ Dầu Một 1,51 m (ở mức xấp xỉ báo động II).

Mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám (Âm Lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28-30/9 (tức 18-20/8 Âm lịch).

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,58-1,63 m, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động III là 0,03 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 6-8h và 17-19h. Trạm Thủ Dầu Một 1,75-1,85 m, ở mức trên báo động III khoảng 0,15-0,25 m.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.