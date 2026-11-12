Đề phòng sạt lở, tập trung khắc phục hạ tầng giao thông

Một trong những điểm nguy cơ sạt lở đất đá tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Hữu Phúc

Cụ thể, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, nguy cơ tập trung ở các thôn Phú Gia, Thổ Sơn, đèo Phú Gia, đèo Hải Vân, đường khu du lịch Laguna và bờ sông Nước Ngọt, sông Bù Lu.

Tại xã Phú Lộc, các điểm nguy cơ gồm thôn Trung Phước Tượng, Trung An; Quốc lộ 49B đoạn Phú Lộc - Lộc Bình, đèo Phước Tượng, đường Cầu Tư Hiền - Lộc Bình, đường lên Bạch Mã và khu vực đầm Cầu Hai.

Xã Hưng Lộc có nguy cơ sạt trượt trên đường 14B và bờ sông Nong. Tại xã Khe Tre, nguy cơ tập trung ở các đồi Khe Tre, Hà An, Đa Phú, đường lên đèo La Hy, cao tốc La Sơn - Túy Loan và bờ sông Tả Trạch.

Các khu vực còn lại gồm: xã Lộc An (bờ sông Truồi); xã Nam Đông (thôn Lấp, A Tin và bờ sông Tả Trạch); phường Phú Bài (Dương Hòa, Phú Sơn và bờ sông Hữu Trạch); xã Vinh Lộc (bờ biển Giang Hải - Vĩnh Mỹ và hai đầu kè Giang Hải).

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm. Lũ quét, sạt lở có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông và thiệt hại công trình, tài sản.

Lực lượng xung xích hỗ trợ người dân A Lưới 1 khắc phục nhà cửa bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Hải Văn

* Trước thiệt hại do mưa lớn gây ra, các địa phương vùng A Lưới đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hạ tầng giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều tuyến đường sạt lở, bồi lấp. Tại xã A Lưới 1, có 4 nhà bị tốc mái; một cống trên tuyến đường liên thôn Bắc Sơn bị sập hoàn toàn, dài khoảng 4m. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, xã A Lưới 3 ghi nhận 3 điểm sạt trượt với chiều dài ảnh hưởng khoảng 250m; xã A Lưới 1 có 4 điểm, dài khoảng 200m.

Tại xã A Lưới 2, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, bồi lấp, ảnh hưởng việc đi lại. Trong đó, đường thôn Hồng Nam sạt lở khoảng 50m; đường Bắc Sơn (thôn Tà Rê) bồi lấp 20m; đường Giải phóng A So (thôn Sơn Phước) bồi lấp 50m; đoạn qua thôn Hồng Quảng sạt lở khoảng 50m. Một số điểm tại thôn Hồng Bắc và A Bả cũng bị ảnh hưởng.

Xã A Lưới 2 xử lý bồi lấp do đất đá tràn qua một số tuyến đường. Ảnh: V. Hải

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông, ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Công an các xã phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ A Lưới sử dụng xe múc, xe ủi thu dọn đất đá, khơi thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, bảo đảm giao thông trở lại.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi các hộ bị thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khắc phục hạ tầng và xử lý các tình huống phát sinh.

Các đơn vị vũ trang duy trì trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Các địa phương cũng huy động phương tiện cơ giới của người dân, doanh nghiệp để kịp thời xử lý bùn đất, khơi thông đường sá.

Trước nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi, suối, khe, các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cảnh báo, di dời người dân đến nơi an toàn và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông, ổn định sản xuất.