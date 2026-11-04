Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Trị, Quảng Ngãi

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Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Bến Quan, Ba Lòng, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Dân Hóa, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Khe Sanh, Kim Ngân, Tà Rụt, Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị).

Đối với tỉnh Quảng Ngãi gồm các xã, phường: Ba Xa, Bờ Y, Đăk Kôi, Đăk Mar, Đăk Pxi, Đăk Ui, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Plông, Măng Bút, Măng Ri, Mô Rai, Ngọk Réo, Đăk Cấm, Rờ Kơi, Sa Loong.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 4/11, khu vực các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vĩnh Ô 119,4mm, Hướng Hiệp 81mm (Quảng Trị); Sơn Tây 42,4mm (Quảng Ngãi);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.