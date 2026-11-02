Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai và Sơn La. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo đó, từ 16 giờ 20 phút đến 21 giờ 20 phút ngày 2/11, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Mung, Mai Sơn, Ngọc Chiến, Mộc Châu, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Suối Tọ, Tà Hộc, Tà Xùa, Tân Yên, Xím Vàng, Yên Sơn (tỉnh Sơn La).

Tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Tằng Loỏng, Võ Lao, Văn Bàn; Bảo Thắng, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Thượng Bằng La, Trạm Tấu.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tínhmạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 3 giờ đến 15 giờ ngày 2/11, khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Dương Quỳ 151mm, Nậm Rạng 105,2mm,... Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 2/11, khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Bằng 55,2mm, Chiềng Chăn 44mm,...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 2/11 và ngày 3/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

heo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng của gió giật mạnh, sóng lớn cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hiện vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác./.