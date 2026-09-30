Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tồn tại nhiều nguy cơ cháy nhà xưởng, đặc biệt khi mùa mưa bão đến

Ngày 23/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m2, nằm trên khu đất có tổng diện tích khoảng 6.700m2, trên địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Cột khói bốc lên nghi ngút khiến nhiều người đi đường cách xa cả km vẫn thấy rõ. Công an thành phố đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực tham gia chữa cháy.

Trước đó, sáng 28/8, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại xưởng nhựa rộng gần 1.000m2 ở tổ dân phố Phượng Đồng, phường Chương Mỹ. Nhiều lực lượng, phương tiện được huy động khống chế đám cháy.

Chỉ thống kê riêng 2 vụ cháy nhà xưởng gần đây dễ dàng nhận thấy, các vụ cháy nhà xưởng thường rất lớn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và thiệt hại để lại cũng không hề nhỏ.

Diện tích lớn, hàng hóa nhiều, nếu xảy ra cháy nổ tại các kho xưởng, sẽ để lại thiệt hại không nhỏ. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Thực tế, các vụ cháy tại các cơ sở sản xuất có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân phổ biến là sự cố về hệ thống điện như chập điện, quá tải, rò rỉ điện, thiết bị điện xuống cấp hoặc việc lắp đặt, sử dụng hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Theo thống kê mới nhất của Công an thành phố Hà Nội, trong 154 vụ cháy trên địa bàn thành phố ở quý III năm nay, nguyên nhân do sự cố về điện chiếm tới 67,5%.

Tại các xưởng sản xuất, kho bãi, thường tập kết lượng hàng hóa rất lớn, quy trình sản xuất liên tục, công suất sử dụng điện vì thế luôn rất cao. Nếu hệ thống điện không được kiểm tra liên tục thì việc quá tải dễ gây chập cháy và trở thành mối nguy hiểm cháy, nổ tiềm tàng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không bảo đảm an toàn cũng là một nguy cơ đáng lưu ý. Các hoạt động như hàn, cắt kim loại, đun nấu, sử dụng thiết bị sinh nhiệt nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể phát sinh tia lửa hoặc nhiệt độ cao, bén vào các vật liệu dễ cháy và gây cháy, đặc biệt tại những cơ sở sản xuất có sử dụng hoặc tồn chứa xăng dầu, khí đốt, hóa chất, dung môi, rất dễ gây nổ lớn, cháy lan.

Trung tá Nguyễn Thành Đô chỉ ra nhiều nguyên nhân có thể gây cháy tại các nhà xưởng vào mùa mưa bão. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Thời gian này đang là mùa mưa bão, đây cũng được xem là mùa cao điểm dễ xảy ra cháy, nổ. Trung tá Nguyễn Thành Đô, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: “Tại những xưởng sản xuất kinh doanh có hệ thống điện, dây dẫn, tủ điện hoặc thiết bị điện bị xuống cấp, không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, nước mưa và hơi ẩm có thể xâm nhập gây chập, rò điện, phóng điện, phát sinh tia lửa và dẫn đến cháy”.

Mưa bão còn có thể làm phát sinh các nguy cơ khác như sét đánh gây cháy, đổ hoặc hư hỏng đường dây điện, làm phát tán hóa chất, nhiên liệu, vật liệu dễ cháy. “Thực tế cho thấy, sau mưa bão, tình trạng ngập nước, đứt dây dẫn, hư hỏng thiết bị điện có thể làm mất an toàn hệ thống điện. Nếu cơ sở không kịp thời ngắt nguồn điện, kiểm tra và xử lý các thiết bị bị ảnh hưởng mà đã tự ý đóng điện trở lại, nguy cơ xảy ra chập điện, cháy, nổ là rất cao”, Trung tá Nguyễn Thành Đô nhấn mạnh.

Nâng cao cảnh giác, đề phòng mọi nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra tại các nhà xưởng

Xưởng may của gia đình ông Đinh Văn Tám tại xã Hòa Xá luôn giòn vang tiếng máy chạy. Tại đây tập kết nhiều các nguyên vật liệu ngành may, hầu hết là các chất dễ cháy như vải, giấy, gỗ, các loại dung môi hữu cơ.

Thực tế không ít các xưởng sản xuất, gia công được kết hợp với nhà ở. Vậy nên lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ xưởng phải chú trọng việc kiểm tra mọi nguy cơ cháy có thể xảy ra, công việc này phải được thực hiện hằng ngày để bảo đảm an toàn. “Không chỉ có tôi, công nhân xưởng cũng đã được lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở hướng dẫn rất nhiều lần về việc kiểm tra nguồn điện, việc sử dụng bình chữa cháy. Trong xưởng hàng hóa cũng nhiều nên đôi khi cũng kín hết chỗ đi lại. Vấn đề này tôi sẽ nhắc nhở công nhân trong xưởng sắp xếp lại cho hợp lý. Ngoài ra những nơi mà tường bị ngấm do mưa bão, tôi cũng sẽ cho kiểm tra lại đường điện để an toàn”, ông Tám trình bày.

Đặc thù của các kho xưởng đó là khối lượng hàng hóa tập kết rất lớn, quy trình sản xuất nhiều, công suất điện vì thế luôn tăng cao. Khi mùa mưa bão đến, nguy cơ cháy, nổ càng cao hơn do dễ chập cháy đường điện. Vì vậy, lực lượng chức năng cơ sở luôn chú trọng đến tận cơ sở tuyên truyền cho chủ xưởng kinh doanh chấp hành các an toàn cháy, nổ như bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, máy móc, thiết bị; bảo đảm không để xảy ra tình trạng quá tải, chập điện, ngắt nguồn điện sau khi sử dụng.

Các xưởng sản xuất thường tập kết nhiều máy móc, thiết bị có công suất lớn, tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy nếu không được kiểm tra thường xuyên. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Cùng với đó, việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt phục vụ hoạt động hàn, cắt kim loại cũng phải được thực hiện nghiêm túc. Đối với các cơ sở sử dụng, bảo quản hóa chất, nhiên liệu và các loại nguyên vật liệu dễ cháy, nổ, cần thực hiện đúng quy định về bảo quản, sắp xếp và sử dụng.

Ngoài ra, các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được trang bị phù hợp, bố trí tại những vị trí dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra để bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các lối thoát nạn phải được duy trì thông thoáng, không bị hàng hóa, nguyên vật liệu hoặc máy móc che chắn.

Mới đây, thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định tổng thanh tra rà soát an toàn phòng cháy, chữa cháy các nhà xưởng. Sau rà soát, các cơ sởthuộc diện phải xử lý được đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm trong quý II/2027, hoàn thành trước ngày 15/6/2027.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc phối hợp giữa kiểm tra giám sát và tuyên truyền của lực lượng chức năng, bản thân các chủ hộ kinh doanh kho xưởng cũng cần phải có ý thức phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa.

Trung tá Nguyễn Thành Đô nhấn mạnh: “Các cơ sở cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện để người lao động nắm được các quy định về an toàn phòng cháy, biết cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và xử lý phù hợp khi phát hiện cháy".

Việc phòng ngừa cháy, nổ tại các xưởng sản xuất không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở mà còn cần sự tham gia, ý thức chấp hành của từng người lao động. Phải chủ động nhận diện, loại trừ các nguy cơ ngay từ đầu, kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, bảo đảm an toàn hệ thống điện và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng cháy, chữa cháy sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của cơ sở.