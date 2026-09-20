Đề phòng ngập úng do triều cường cuối tháng 9

Chính quyền và người dân xã Mỹ Thành gia cố các vị trí để phòng, chống triều cường.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, trong tháng 9-2026, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xuất hiện 2 đợt triều cường. Đợt 1 diễn ra vào tuần thứ 2 của tháng 9, trùng thời điểm đầu tháng 8 âm lịch; đợt 2 vào 3 ngày cuối tháng 9, trùng rằm tháng 8. Trong đó, đợt triều cường cuối tháng 9 được dự báo đạt đỉnh cao nhất trong tháng và cao hơn khá nhiều so với đợt 1.

Cũng theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, hiện mực nước trên dòng chính sông Mê Kông tại trạm Kratie vẫn duy trì ở mức cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN) và cùng thời điểm năm 2025. Tại đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước ở Tân Châu và Châu Đốc cũng đang cao hơn TBNN và cùng kỳ năm 2025.

Đáng lưu ý, từ nay đến cuối mùa lũ năm 2026, đặc biệt trong thời gian từ nay đến cuối tháng 9, trên Biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên lưu vực hạ lưu sông Mê Kông. Yếu tố này có thể làm mực nước trên dòng chính sông Mê Kông và lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục gia tăng.

Khi kết hợp với kỳ triều cường cao vào cuối tháng 9, mực nước nội đồng vùng ĐBSCL được dự báo dâng cao, nhất là tại khu vực giữa và ven biển. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cảnh báo nguy cơ ngập úng cao trong kỳ triều cường từ ngày 24 đến 30-9.

Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động xây dựng và triển khai phương án ứng phó phù hợp.