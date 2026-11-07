Đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi có mưa lớn. (Ảnh minh họa: BẢO HÂN)

Phó Cục trưởng Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Vương Quốc Thiết cho biết: “Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía nam tỉnh Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực các thành phố: Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm”.

Vì vậy, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị thuỷ lợi kiểm tra an toàn công trình thuỷ lợi, chú ý các công trình trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó bảo đảm an toàn. Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý các công trình dưới sâu, ngầm, dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công.

Đối với các hồ chứa đang khai thác sử dụng bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cần có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước, cảnh báo, trực gác, bố trí lực lượng, vật tư, phân giao nhiệm sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực các thành phố: Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Phó Cục trưởng Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Vương Quốc Thiết

Bên cạnh đó, cần tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa, bảo đảm chủ động giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn; khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước; ưu tiên giảm ngập cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao, các vùng trũng, thấp.

Các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp, hoặc đến thời điểm được phép tích nước, cần rà soát, cập nhật kế hoạch và thực hiện dần việc tích nước phù hợp với dự báo mưa bảo đảm tích được lượng nước cao nhất để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino mùa khô tới; đồng thời xây dựng kịch bản vận hành trong trường hợp xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đồng thời lưu ý việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, chủ động sẵn sàng các kịch bản vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ và có nguy cơ xảy ra sự cố, tranh thủ tích nước và bảo đảm an toàn công trình.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu; triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.