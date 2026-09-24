Đề phòng mưa lớn, cảnh báo lốc, sét trên địa bàn Hà Tĩnh

Chiều nay (24/9), trên địa bàn trung tâm đô thị Hà Tĩnh có mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đêm qua (23/9) đến chiều nay (24/9), khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/9 đến 13 giờ ngày 24/9 phổ biến 10 - 56mm, có nơi mưa rất to như: Kỳ Hợp, Hòa Hải, Thạch Điền, Kẻ Gỗ, phổ biến từ 92 - 113mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 24 đến ngày 25/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều tối ngày 24 đến ngày 25/9 lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có mưa to trên 100mm. Cụ thể như sau:

Trên vùng biển, dự báo đêm 24 và ngày 25/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Cần đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, sản xuất, đặc biệt tại các bãi biển Xuân Thành, Thạch Bằng, Thạch Hải, Thiên Cầm, khu kinh tế Vũng Áng.

Dự báo, từ đêm 25/9, mưa lớn ở khu vực tỉnh Hà Tĩnh giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1. Cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ, lũ quét trên các sông, sạt lở đất trên sườn dốc, vách núi.