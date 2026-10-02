Đề phòng lũ quét, sạt lở tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo đó, từ 20 giờ 30 phút ngày 2/10 đến 1 giờ 30 phút ngày 3/10, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Đắk Lắk 10-30mm, có nơi trên 50mm; Lâm Đồng 30-50mm, có nơi trên 80mm; thành phố Đồng Nai phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực trên, đặc biệt là các xã, phường: Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dray Bhăng, Dur KMăl, Ea Ktur, Ea Na, Hòa Phú, Krông Ana, Krông Nô, Nam Ka, Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk).

Đối với tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường: Bắc Ruộng, Bảo Lâm 2, Phường 1 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc, B’Lao, Thuận Hạnh, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai 2, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đông Giang, Đồng Kho, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Nam Đà, Nâm Nung, Nam Thành, Nghị Đức, Quảng Hòa, Quảng Khê, Quảng Phú, Quảng Sơn, Quảng Trực, Tà Đùng, Tân Hà Lâm Hà, Tánh Linh, Tuy Đức.

Trên địa bàn thành phố Đồng Nai gồm các xã, phường: Đak Lua; Bom Bo, Bù Đăng, Đak Nhau, Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Thọ Sơn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 2/10, khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to như: Buôn Triết 50,6mm (Đắk Lắk); Bắc Ruộng 94,2mm, Hoài Đức - Lâm Hà 62mm (Lâm Đồng). Từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 2/10, khu vực thành phố Đồng Nai đã có mưa to đến rất to như: Đắk Lua 4 là 107mm, La Ngà 41,2mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.