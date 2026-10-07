Đề phòng lũ quét, sạt lở đất trong đêm và rạng sáng ở khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi

Sạt lở trên tuyến đường ĐT.547. Ảnh minh họa: Hữu Quyết/TTXVN

Theo đó từ 20 giờ 30 phút ngày 7/10 đến 1 giờ 30 phút ngày 8/10, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như thành phố Huế 10-30mm, có nơi trên 50mm, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc, Bình Điền, Long Quảng, Hương Trà, A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Hương An, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái (thành phố Huế).

Đối với thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường: Hòa Vang, Hải Vân, Bà Nà, Chiên Đàn, Đông Giang, Núi Thành, Liên Chiểu, Phú Ninh, Tam Mỹ, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Liên, Avương, Bến Hiên, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, An Khê, Hòa Khánh, Sơn Trà, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Giang, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Bình Chương, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Nghĩa Giang, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Giang; Ba Gia, Ba Vinh, Cà Đam, Đăk PLô, Đình Cương, Minh Long, Mộ Đức, Ngọc Linh, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Mai, Sơn Tịnh, Tây Trà, Thiện Tín, Trà Bồng, Trường Giang, Xốp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 19 giờ ngày 6/10 đến 19 giờ ngày 7/10, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to như: Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (Phú Lộc) 274mm (Huế); Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 là 154mm (Đà Nẵng); Bình Trị 196mm (Quảng Ngãi);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.