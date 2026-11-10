Đề phòng lũ quét, sạt lở đất khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa

Mưa lớn khiến một số điểm tại xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từ 22 giờ 30 phút ngày 10/11 đến 3 giờ 20 phút ngày 11/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh, Quảng Trị từ 1-5mm, có nơi trên 10 mm; thành phố Huế, Đắk Lắk, Khánh Hoà 1-10mm, có nơi trên 30mm; thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 30-40mm, có nơi trên 80mm; Gia Lai từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Hoành Sơn, Vũng Áng; Kỳ Văn, Hải Ninh, Sông Trí, Cẩm Trung, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: Ba Lòng, Bến Quan, Đakrông, Hướng Phùng, La Lay, Phú Trạch, Tà Rụt, Tân Lập; A Dơi, Bắc Trạch, Bố Trạch, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Khe Sanh, Kim Ngân, Lao Bảo, Lìa, Đồng Sơn, Quảng Ninh, Trường Sơn, Cam Lộ, Đông Trạch, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Quảng Trạch, Trung Thuần, Trường Ninh, Trường Phú.

Đối với thành phố Huế gồm các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Trà, Kim Long, Phong Thái, Phú Bài, Vinh Lộc, Hương An, Kim Trà.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Bà Nà, Bến Giằng, Lãnh Ngọc, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Tam Mỹ, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân; Avương, Đắc Pring, Đông Giang, Đức Phú, Hòa Vang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà, Quế Phước, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Thạnh Bình, Trà Tập, Trà Vân; Đại Lộc, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Núi Thành, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Việt An.

Các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Giang; Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Lân Phong, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Câu, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Trường Giang, Vệ Giang, Xốp, Đăk Kôi, Đăk Rve, Khánh Cường, Kon Braih, Măng Ri, Tu Mơ Rông.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai có các xã, phường: An Lão, Canh Liên, Canh Vinh, Đăk Song, Kim Sơn, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Thạnh; Ân Hảo, An Hòa, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Hoài Ân, Hội Sơn, Quy Nhơn Tây, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh, An Lương, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Cát Tiến, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Đề Gi, Hòa Hội, Ia RSai, Ia Tul, KBang, Kông Bơ La, Kông Chro, Krong, Ngô Mây, An Bình, An Khê, An Nhơn Nam, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vĩnh Sơn, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma.

Tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường: Cư Prao, Đức Bình, Ea Riêng, Sông Hinh; Cư M’ta, Cư Pui, Ea Păl, Phú Mỡ, Xuân Lãnh; Cư Yang, Đồng Xuân, Ea Bá, Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ly, Ea Ô, Krông Pắc, M’Drắk, Sơn Hòa, Suối Trai, Tân Tiến, Tây Sơn, Vân Hòa, Vụ Bổn, Xuân Phước.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa gồm các xã, phường: Bắc Khánh Vĩnh, Diên Điền, Suối Hiệp, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh; Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Suối Dầu, Tân Định, Tây Ninh Hòa; Bắc Ninh Hòa, Cam An, Công Hải, Diên Khánh, Diên Lạc, Hòa Trí, Nam Cam Ranh, Nam Ninh Hòa, Ninh Hải, Ba Ngòi, Bắc Cam Ranh, Bắc Nha Trang, Cam Linh, Cam Ranh, Đô Vinh, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Nha Trang, Nha Trang, Ninh Hòa,Tây Nha Trang, Tây Khánh Sơn, Thuận Bắc, Tu Bông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; thành phố Huế cấp 2.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở, đất tràn trên Quốc lộ 49 (Huế). Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Từ 21 giờ ngày 9/11 đến 21 giờ ngày 10/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hoành Sơn 354,4mm (Hà Tĩnh), Đập thủy điện La Tó 319,8mm (Quảng Trị), Hương Phú 607,6mm (Huế), Trà Leng 472,8mm (Đà Nẵng), Ngọc Tem 377,2mm (Quảng Ngãi), Canh Liên 308,8mm (Gia Lai), Sông Hinh 461mm (Đắk Lắk), Khánh Bình 251,1mm (Khánh Hòa);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 10/11 và ngày 11/11, vịnh Bắc Bộ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày 11/11, gió giảm dần, sóng cao 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng cao trên 2m. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi đề phòng triều cường cao kèm sóng lớn do sóng lừng ngoài khơi lan truyền vào.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.